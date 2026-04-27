«Это у него в ДНК». Лоукостер Ryanair репостнул выдержку из биографии Артеты, где указано, что тренер «Арсенала» – второй ребенок в семье

Аккаунт Ryanair поиздевался над Микелем Артетой.

Авиакомпания Ryanair посмеялась над главным тренером «Арсенала » Микелем Артетой в соцсетях.

Лоукостер репостнул на свою страницу в X публикацию из фанатского аккаунта, содержащую скриншот с выдержкой из биографии Артеты, где указано, что он – второй ребенок в семье.

«Это у него в ДНК», – подписала свой пост Ryanair.

Ранее команда Артеты 3 сезона подряд финишировала второй в Премьер-лиге. На данный момент «канониры» лидируют в турнирной таблице с 73 очками. У «Манчестер Сити» 70 очков при игре в запасе.

Изображение: x.com/Ryanair

