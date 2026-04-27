  • Танашев дал «Балтике» пенальти на 85-й за контакт Петрова и Джурасовича, но после ВАР отменил 11-метровый. Экс-судья Федотов заявил: «Игровое столкновение после удара по воротам – это не фол»
Судья дал «Балтике» пенальти на 85-й, но после ВАР отменил его.

«Балтика» получила право на пенальти в конце проигранного матча с «Акроном», а потом судья изменил решение.

Команда тренера Андрея Талалаева дома уступила «Акрону» (0:1) в 27-м туре Мир РПЛ. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 85-й минуте хавбек хозяев Максим Петров сыграл на подборе в центре штрафной, Алекса Джурасович слегка зацепил соперника сбоку, и главный судья Инал Танашев указал на точку. ВАР позвал арбитра к монитору, и после просмотра повтора рефери отменил свое решение.

«Ошибается Танашев и назначает 11-й удар ворота команды «Акрон». Правильное решение принимает ВАР в лице Цыганка и приглашает на просмотр. После просмотра правильно меняет решение и отменяет 11-й удар.

Игрок №73 команды «Балтика», совершает неудачный удар по воротам, тем самым совершает законченное действие, после чего происходит игровое столкновение, которое не может считаться нарушением правил. Оценка арбитру будет снижена на 0,5 балла», – написал бывший судья Игорь Федотов.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Дзюба конечно гений, в свои годы еще бегает, и забивает, и пасует! Дали принять мяч - дальше дело техники, пас и гол
Ответ Хейтер всех Доннарум
Снова вынес Талалаева.
Я из Калининграда, болею за Балтику всю жизнь. Это реально не пенальти. Честно говоря, очень удивился, когда Танашев показал на точку. Команда устала, весь сезон играет почти одним составом — накопилось. Дело даже не в отсутствии Хиля и Бори.
Судья правильно рассудил эпизод
Ответ Шухрат Казыев_1116231896
окончательное решение принимал Танашев,судьи на ВАР не сплоховали.Приятно что обошлось без скандала.Судьям- так держать.
Этот не пенальти
Лучший судья РПЛ
Ого! На целых полбалла будет оценка снижена, ничего себе!
