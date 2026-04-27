Только «Акрон», «Зенит» и ЦСКА победили «Балтику» в РПЛ в этом сезоне

Только 3 команды обыграли «Балтику» в РПЛ в этом сезоне.

«Акрон» стал третьей командой, сумевшей победить «Балтику» в чемпионате в нынешнем сезоне.

Тольяттинцы одержали победу над калининградцами (1:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

До этого с начала сезона это удавалось лишь «Зениту» и ЦСКА. Обе команды победили со счетом 1:0.

Кроме того, «Акрон» нанес команде Андрея Талалаева первое домашнее поражение в рамках Премьер-лиги.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33842 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Хорошая ачивка тем более для Акрона..
И только «Акрон» сделал это в гостях)
Зенит, ЦСКА и Акрон в фильме .....
Зенит, ЦСКА и Акрон в фильме .....
«Андрюша»
Зенит, ЦСКА и Акрон в фильме .....
Балтика 3✌️😆
Акрон победил Балтику на выезде, чтобы в следующем матче на своем поле слить Краснодару без сопротивления.
Акрон победил Балтику на выезде, чтобы в следующем матче на своем поле слить Краснодару без сопротивления.
Зенит их простимулирует, чтобы не было слива.
Или вы считаете, что Балтика просто так на выезде чуть не загрызла Краснодар, чтобы потом дома слить Акрону?
Ну только они победили, ну и чего?!
Балтика финиширует скорее всего 5-ой.
Ну только они победили, ну и чего?! Балтика финиширует скорее всего 5-ой.
И это прекрасный результат, я считаю
И это прекрасный результат, я считаю
Несомненно.
Для любой команды быть выше: Зенита, Краснодара, Спартака, Локо, Динамо или Цска это уже успех.
Заслуженно победили. Акрон молодцы, желаю остаться в лиге 🫶
Заслуженно победили. Акрон молодцы, желаю остаться в лиге 🫶
ты че угараешь, Акрон с нулевой минуты валялся на поле, симулировал и делал вид что хотя бы пытается играть в футбол. Вспоминается Ротор год назад в ФНЛ тем же самым занимался. Надеюсь Балтика никогда в жизни не будет ничем подобным заниматься, лучше обратно вылететь чем побеждать так как сделал сегодня Акрон
ты че угараешь, Акрон с нулевой минуты валялся на поле, симулировал и делал вид что хотя бы пытается играть в футбол. Вспоминается Ротор год назад в ФНЛ тем же самым занимался. Надеюсь Балтика никогда в жизни не будет ничем подобным заниматься, лучше обратно вылететь чем побеждать так как сделал сегодня Акрон
Лол, Балтика так всю осень провела
Локомотив с Динамо на низком старте...
Балтика "Крепкое"
В этом сезоне в РПЛ Балтика проиграла дважды - Зениту и ЦСКА на выезде. Акрон стал третьим клубом победившим Балтику впервые в Калининграде. Эта победа относится к числу сенсационных в сезоне.
Всё встаёт на свои места . Балтика сдулась. Акции Талалаева падают !
