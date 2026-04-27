Только «Акрон», «Зенит» и ЦСКА победили «Балтику» в РПЛ в этом сезоне

Только 3 команды обыграли «Балтику» в РПЛ в этом сезоне.

«Акрон » стал третьей командой, сумевшей победить «Балтику» в чемпионате в нынешнем сезоне.

Тольяттинцы одержали победу над калининградцами (1:0) в 27-м туре Мир РПЛ .

До этого с начала сезона это удавалось лишь «Зениту » и ЦСКА . Обе команды победили со счетом 1:0.

Кроме того, «Акрон» нанес команде Андрея Талалаева первое домашнее поражение в рамках Премьер-лиги.