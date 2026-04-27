Только «Акрон», «Зенит» и ЦСКА победили «Балтику» в РПЛ в этом сезоне
«Акрон» стал третьей командой, сумевшей победить «Балтику» в чемпионате в нынешнем сезоне.
Тольяттинцы одержали победу над калининградцами (1:0) в 27-м туре Мир РПЛ.
До этого с начала сезона это удавалось лишь «Зениту» и ЦСКА. Обе команды победили со счетом 1:0.
Кроме того, «Акрон» нанес команде Андрея Талалаева первое домашнее поражение в рамках Премьер-лиги.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Или вы считаете, что Балтика просто так на выезде чуть не загрызла Краснодар, чтобы потом дома слить Акрону?
Балтика финиширует скорее всего 5-ой.
Для любой команды быть выше: Зенита, Краснодара, Спартака, Локо, Динамо или Цска это уже успех.