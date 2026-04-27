  «Акрон» победил в РПЛ впервые с ноября и поднялся на 10-е место. У команды Тедеева было 7 поражений и 3 ничьих
«Акрон» победил в РПЛ впервые с ноября и поднялся на 10-е место. У команды Тедеева было 7 поражений и 3 ничьих

Команда тренера Заура Тедеева на выезде победила «Балтику» (1:0) в 27-м туре Мир РПЛ. Единственный гол на 54-й минуте забил Жилсон Беншимол.

Клуб из Тольятти набрал три очка в Премьер-лиге впервые с 21 ноября, когда был обыгран «Сочи» (3:2). С тех пор – 7 поражений и 3 ничьих.

«Акрон» набрал 27 очков и поднялся на 10-е место. 3 мая – домашний матч с лидером лиги «Краснодаром».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Все клубы в борьбе за бронзу в этом туре сделали царские подарки Спартаку! Грех ими не воспользоваться
Балтика была какая-то сонная. Совсем на себя не похожа. В первом тайме ей ещё повезло с офсайдом у Беншимола. Но всё-равно дали забить. За всю игру у обеих команд по одному удару в створ. В результате - первое поражение дома и подарок конкурентам за бронзу. Акрон сразу резко выскочил из зоны стыков. Заслужили сегодня.
Ну, блин, ты даёшь! Или это шутка юмора такая?Это ж сколько надо Балтике закинуть бабла, чтобы она отказалась от своих первых возможных медалей? Тем более Акрону с его охренительным бюджетом.
Эффект Дзюбы. Артем тащит и на поле, и в раздевалке . В Спартаке или ЦСКА нет таких форвардов.
Таких форвардов много где нет
Далеко не все играют в "навесь на столба", поэтому такой форвард впишется не в каждую схему, разве только у Акрона и Зенита.
Хотелось бы что бы акрон не вылетел Тольятти красивый город надеюсь будут играть там
Ну наконец-то, не хочу чтобы Акрон вылетал. Главное, продолжать в том же духе! Беншимол красава
На кону была бронза, дома просто побегать по полю - никакой игры, для меня Балтики больше нет. Может что-то в команде не то? Это было издевательство над болельщиками.
