«Акрон» победил в РПЛ впервые с ноября и поднялся на 10-е место. У команды Тедеева было 7 поражений и 3 ничьих

«Акрон» победил в РПЛ впервые с ноября и поднялся на 10-е место.

Команда тренера Заура Тедеева на выезде победила «Балтику» (1:0) в 27-м туре Мир РПЛ . Единственный гол на 54-й минуте забил Жилсон Беншимол.

Клуб из Тольятти набрал три очка в Премьер-лиге впервые с 21 ноября, когда был обыгран «Сочи» (3:2). С тех пор – 7 поражений и 3 ничьих.

«Акрон » набрал 27 очков и поднялся на 10-е место. 3 мая – домашний матч с лидером лиги «Краснодаром».

