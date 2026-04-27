«Балтика» не побеждает 5 матчей в РПЛ. Сегодня уступили «Акрону», до этого было 4 ничьих подряд

«Балтика» продлила серию без побед до 5 матчей.

Калининградцы дома уступили «Акрону» (0:1) в 27-м туре Мир РПЛ.

До этого у команды Андрея Талалаева было 4 подряд ничьих в чемпионате. Последний раз калининградский клуб выигрывал 21 марта – 4:0 с «Сочи».

2 мая «Балтика» примет «Рубин» в 28-м туре РПЛ.