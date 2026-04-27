  • «Балтика» не побеждает 5 матчей в РПЛ. Сегодня уступили «Акрону», до этого было 4 ничьих подряд
«Балтика» не побеждает 5 матчей в РПЛ. Сегодня уступили «Акрону», до этого было 4 ничьих подряд

Калининградцы дома уступили «Акрону» (0:1) в 27-м туре Мир РПЛ.

До этого у команды Андрея Талалаева было 4 подряд ничьих в чемпионате. Последний раз калининградский клуб выигрывал 21 марта – 4:0 с «Сочи». 

2 мая «Балтика» примет «Рубин» в 28-м туре РПЛ.

Талалаев обманул футбол в игре с ЦСКА и теперь платят за это.
А мне кстати было бы интересно посмотреть на Андрея Викторовича- как бы он отреагировал, если бы вдруг представить, что Тедеев в самой концовке выбивает мячик на трибуны)).
Пробили часы и Талалаев превратился... в тыкву...
Сегодня заслужили поражение. Вообще не были похожи на себя. Ещё повезло, что первый гол Беншимола отменили. За всю игру один удар в створ. Представляю, что Талалаев им устроит. Медали остаются только мечтой, скорее всего.
Наконец-то утихомирится некий господин
Начинает сдуваться постепенно физрук… в след сезоне стандартно борьба за выживание
Эх, Андрюша-Андрюша…
Андрюша Витюшевич! Что за панибратство?!
У Балтики весной всего 2 победы
У Цска в чемпионате ровно столько же
Ага, только у ЦСКА кризисный кризис, а Балтика чуть ли не команда сезона, хотя весной всего на 2 очка больше нас набрала. Скипидар в заднице закончился похоже, больше не прокатывает беги-фоли
Зачем Спартак купил Сауся и не дает ему играть? Явно ослабили прямого конкурента за бронзу.
Ни себе, ни людям.
Зачем Спартак купил Сауся и не дает ему играть? Явно ослабили прямого конкурента за бронзу. Ни себе, ни людям.
Там травма ментальная
Когда назначили пенальти в пользу Балтики, показали Андрюшу, который перекрестился и посмотрел вверх.
Потом пенальти отменили, интересно, что сделал Талалаев.
А вообще счет по игре, в первом тайме Акрон очень бодро смотрелся.
все, эта Балтика кончилась, несите следующую
выстрельнули хорошо, даже отлично, долго, высоко, но чем выше поднимаешься, тем больнее падать
смотреть игры балтики нереально,пинай вперед,борись,может одну ошибку соперник совершит,весь футбол
