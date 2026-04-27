Абелардо: «Луис Энрике хочет войти в историю футбола, стать лучшим, оставить наследие. У него уже 2 ЛЧ, он способен выиграть 4-5 титулов»

Абелардо: Луис Энрике хочет стать лучшим, оставить наследие.

Бывший испанский защитник Абелардо поделился мнением о достижениях, которые могут покориться его другу – тренеру «ПСЖ» Луису Энрике .

Абелардо играл с Энрике в хихонском «Спортинге», «Барселоне» и сборной Испании .

– Как тренер он выиграл почти все. Что же до сих пор им движет?

– Он амбициозен и никогда не устает. Думаю, он хочет войти в историю футбола, и он это сделает. Стать одним из лучших, может быть, даже лучшим.

Он хочет сказать: это мое наследие. У него уже два титула Лиги чемпионов (первый выиграл с «Барсой в 2015-м – Спортс’‘), он способен выиграть четыре или пять. Это может стать для него вызовом.

Он добился огромного успеха, принеся «ПСЖ » первый в истории титул ЛЧ. И сделал это эффектно, впечатляюще, разгромив «Интер» (5:0) после того, как выбил из турнира трех английских грандов («Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал» – Спортс’‘). Это был не титул ЛЧ, выигранный с трудом в серии пенальти, – сказал Абелардо .