Компани о «ПСЖ»: «Они заслуживают похвалы, но «Бавария» надеется доказать, что мы лучше. Мы голодны до побед»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о противостоянии с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Мюнхенцы завтра сыграют в гостях с парижанами в первом полуфинальном матче.
Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил: «Это две лучшие команды Европы. С точки зрения стабильности, «Бавария», возможно, немного опережает нас, потому что проиграла всего два матча. Но с точки зрения того, что мы показываем, нет команды лучше нас».
О словах Энрике
«На мой взгляд, действующие чемпионы имеют полное право претендовать на то, чего они хотят. Мы боремся за титул, который «ПСЖ» выиграл в прошлом году. Они заслуживают всяческой похвалы. Мы хотим того же, что и они. Мы голодны до победы. Завтра первый матч, ответный состоится в Мюнхене, и мы надеемся, что в ходе этих двух игр мы докажем, что мы лучше».
О том, должны ли были их команды встретиться в финале
«Нет, осталось четыре команды. Все четыре могут мечтать о титуле. Что касается стиля игры, нас ждет невероятно напряженный матч. Они могут помешать сопернику войти в свой ритм. С «ПСЖ» это ощущается как надвигающаяся буря», – сказал Компани.
🔴Компани едет на стадион вместе с командой из отеля на автобусе примерно за 90 минут до начала матча.
🔴С момента, когда автобус паркуется у стадиона, Компани должен отделиться от команды и ему запрещено входить в раздевалку.
🔴Ему разрешается давать интервью, при условии, что у него нет контакта с командой.
🔴Во время матча Компани будет смотреть из частной ложи. Сотрудник УЕФА будет находиться поблизости в ложе, чтобы контролировать соблюдение дисквалификации.
🔴Общение по мобильному телефону запрещено — это правило УЕФА строго соблюдает в подобных случаях.
Это не изменить.
Команда знает что делать,да и пистон после 1-го тайма матча с Майнцем думаю все игроки помнят.
Конечно,капитан на мостике дело важное.
Но помощники капитана(Нойер,Киммих,Кейн) и боцман(Олисе) тоже сурьёзные люди.
Штурман(Лаймер) на месте,электромеханик(Мусиала),лоцман(Павлович) и старший механик(Станишич) на месте.
Дадим бой.
Удачи мюнхенскому кораблю!