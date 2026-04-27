Компани о «ПСЖ»: «Они заслуживают похвалы, но «Бавария» надеется доказать, что мы лучше. Мы голодны до побед»

Компани о матче с «ПСЖ»: «Бавария» голодна до побед, хочу доказать, что мы лучше.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о противостоянии с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Мюнхенцы завтра сыграют в гостях с парижанами в первом полуфинальном матче.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил : «Это две лучшие команды Европы. С точки зрения стабильности, «Бавария », возможно, немного опережает нас, потому что проиграла всего два матча. Но с точки зрения того, что мы показываем, нет команды лучше нас».

О словах Энрике

«На мой взгляд, действующие чемпионы имеют полное право претендовать на то, чего они хотят. Мы боремся за титул, который «ПСЖ» выиграл в прошлом году. Они заслуживают всяческой похвалы. Мы хотим того же, что и они. Мы голодны до победы. Завтра первый матч, ответный состоится в Мюнхене, и мы надеемся, что в ходе этих двух игр мы докажем, что мы лучше».

О том, должны ли были их команды встретиться в финале

«Нет, осталось четыре команды. Все четыре могут мечтать о титуле. Что касается стиля игры, нас ждет невероятно напряженный матч. Они могут помешать сопернику войти в свой ритм. С «ПСЖ » это ощущается как надвигающаяся буря», – сказал Компани.