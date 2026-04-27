  • Шалимов пошел бы в «Зенит»: «А что «Спартак» для меня сделал? Наши пути разошлись. Я воспитанник, но это не значит, что переживаю за него. Если там буду, сделаю все, чтобы клуб был 1-м»
Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов порассуждал о возможной работе в «Зените» и значимости красно-белых в его жизни.

– Вы бы пошли работать в такой «Зенит»?

– В какой?

– Сложный.

– А что сложного?

– Там россыпь легионеров.

– Нет, я бы сказал, что это очень сложная команда, и я туда не пойду. Каждый тренер пойдет в «Зенит».

– Для вас не является принципиальным тренировать «Зенит» после карьеры в «Спартаке»?

– А что «Спартак» для меня сделал? Можно узнать? Я закончил играть, что он для меня сделал? Для меня «Спартак» – это школа, Сокольники, потом попадание в дубль, попадание в основной состав, чемпионство 1989 года, победы над «Реалом» и «Наполи». И все – на этом наши пути со «Спартаком» разошлись.

Я воспитанник «Спартака», но это не значит, что болею и переживаю за него. Если я там буду, то сделаю все, чтобы он был на первом месте. А так, что для меня «Спартак»?

– Вы сказали, что «Спартак» для вас ничего не сделал. Вас это задевает с учетом того, что вы одна из легенд клуба?

– Не задевает. Вы посмотрите, кто им управлял и какое направление идет. 

– Они же начали обращать внимание на Мостового и сделали для него шоу.

– Я и без шоу переживу. Вы считаете, что если они его посадили что-то рассказывать, то что-то сделали для него?

Помимо шоу я могу сделать намного больше, если мы берем академию, вторую команду, первую команду, помощников или главного тренера. Я могу сделать намного больше, чем сидеть и что-то рассказывать. Как это может меня задевать? Я вижу, что происходит. Давайте подождем, когда спортивный директор Кахигао закончит выступление и начнут менять тренера. Тогда поговорим, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» Шалимов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Это футбол, брат!»
logoЗенит
logoСпартак
logoИгорь Шалимов
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
Это футбол, брат!
logoФрансис Кахигао
Что сделал для тебя Спартак? Спартак из тебя сделал футболиста мирового уровня! Спартаку ты обязан карьерой и сытой жизнью! Гад ты неблагодарный!
Ответ Konstantin Zorin
своей карьерой любой человек обязан только своему труду. А не первому работодателю. И далеко не всегда учителю.
Ответ Алексей Софронов_1116242375
Своей карьере обязан человек своему учителю, без учителей ничему не научиться, если ты конечно не великий талант от природы
Вполне нормальная позиция. Десятки лет прошли.
а год или два назад,на ютюбчике говорил,что понятно спартак в рф для меня стоит особняком...видимо время поменяло взгляды,с другой стороны,могу ошибаться,не очень слежу за спартаком,но шалимова никогда,никуда не приглашали,не на др стадиона,не др клуба,не на любые другие клубные движухи
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Шалимов в ноябре кричал из всех утюгов, что готов войти в штаб Романова и помогать ему. Клуб проигнорировал.
Ответ Сергей Симонов_1116560887
ну блин, нет же противоречия
да, Спартак особняком стоит
но не настолько, чтобы из-за этого отказываться от выгодных предложений во имя надуманного идеализма
одного борща на него сколько извели!
Ответ DrunkGonzo
Может недосаливали.
Ответ Катя СПб
зато отложений в суставах не было
неблагодарный))
Спартак тебя как минимум бесплатно воспитал в своей академии.
Ответ карабашка
И что ? Спартак делает Шалимову предложение , а тот посылает их ? Типа как Денисов послал Бородюка , когда его вызвали в сборную на Евро 2008 ?
Ответ карабашка
и сделал это, конечно, из чистого альтруизма, а не потому, что Шалимов был талантливым игроком
А что ещё мог сказать автор "Письма четырнадцати"
Ответ Elegante
А в 90 м кто автор был ?
Ответ Elegante
Именно. Он такой же как Тал с известной короной и косноязычный
Шалимов за свое письмо должен понести наказание. Пускай не по закону, но хотя бы по совести. Все инициаторы того письма 14-ти ничего не добились. Мост только критикует, Карпин со сборной Никарагуа мучается, Юран в деле, но его каждый сезон аутсайдеры подписывают и через год увольняют. Они даже все вместе взятые не смогли достигнуть того, чего Павел Федорович!
Ответ Александр Колосов
Они все жадные были до денег но это объяснимо после СССР стать ,, звёздами
Закопал себя игорек. Вычеркиваем
Клоун. Какой тебе Спартак или Зенит? Выше пердива у тебя ничего не получится.
Ответ Добрый Мухомор
Его работа приходить на матч ТВ и излоивать свои глупые мысли
Какой тебе Зенит после письма 14 и того, что ваша кодла с Садыриным сотворили?
Тебя тут под лёд Невы на встречу к Колчаку отправят
Ответ Lemingvinkus
100% поддерживаю. Помним, ненавидим!
Ответ Lemingvinkus
Это было начало зарождения свободы слова, которую грохнули наследники Садырина во власти. Заметьте, они не втихаря сплавляли тренера, а открыто сказали свое мнение.
