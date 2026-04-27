Шалимов пошел бы в «Зенит»: «А что «Спартак» для меня сделал? Наши пути разошлись. Я воспитанник, но это не значит, что переживаю за него. Если там буду, сделаю все, чтобы клуб был 1-м»

Шалимов пошел бы в «Зенит»: а что «Спартак» для меня сделал? Наши пути разошлись.

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов порассуждал о возможной работе в «Зените » и значимости красно-белых в его жизни.

– Вы бы пошли работать в такой «Зенит»?

– В какой?

– Сложный.

– А что сложного?

– Там россыпь легионеров.

– Нет, я бы сказал, что это очень сложная команда, и я туда не пойду. Каждый тренер пойдет в «Зенит».

– Для вас не является принципиальным тренировать «Зенит» после карьеры в «Спартаке»?

– А что «Спартак» для меня сделал? Можно узнать? Я закончил играть, что он для меня сделал? Для меня «Спартак» – это школа, Сокольники, потом попадание в дубль, попадание в основной состав, чемпионство 1989 года, победы над «Реалом» и «Наполи». И все – на этом наши пути со «Спартаком» разошлись.

Я воспитанник «Спартака», но это не значит, что болею и переживаю за него. Если я там буду, то сделаю все, чтобы он был на первом месте. А так, что для меня «Спартак»?

– Вы сказали, что «Спартак» для вас ничего не сделал. Вас это задевает с учетом того, что вы одна из легенд клуба?

– Не задевает. Вы посмотрите, кто им управлял и какое направление идет.

– Они же начали обращать внимание на Мостового и сделали для него шоу.

– Я и без шоу переживу. Вы считаете, что если они его посадили что-то рассказывать, то что-то сделали для него?

Помимо шоу я могу сделать намного больше, если мы берем академию, вторую команду, первую команду, помощников или главного тренера. Я могу сделать намного больше, чем сидеть и что-то рассказывать. Как это может меня задевать? Я вижу, что происходит. Давайте подождем, когда спортивный директор Кахигао закончит выступление и начнут менять тренера. Тогда поговорим, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» Шалимов.