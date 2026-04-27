  Шпилевский согласен на уступки по неустойке в пользу «Пари НН». Клуб объявит об отставке тренера в ближайшее время («СЭ»)
22

Шпилевский согласен на уступки по неустойке в пользу «Пари НН». Клуб объявит об отставке тренера в ближайшее время («СЭ»)

Шпилевский настроен договориться с «Пари НН» об уходе.

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский готов пойти на финансовые уступки в пользу клуба.

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб принял решение отправить главного тренера в отставку после поражения от «Спартака» в 27-м туре Мир РПЛ (1:2). 

Позднее появилась информации, что увольнение еще не оформлено. Утверждалось, что Шпилевский требует выполнения всех пунктов соглашения, в том числе по неустойке, а «Пари НН» «стремится к оперативному разрыву с минимальными финансовыми потерями».

По данным «Спорт-Экспресса», Шпилевский не останется на посту главного тренера команды. Руководство нижегородцев приняло принципиальное решение о расставании со специалистом. На данный момент тренер и его представители ведут переговоры с клубом о расторжении контракта на приемлемых для обеих сторон условиях.

При этом отмечается, что Шпилевский настроен пойти в отношении клуба на существенные уступки, не настаивая на полной сумме отступных, предусмотренных контрактом, который был рассчитан на три года. Клуб и специалист близки к компромиссу.

Ожидается, что об отставке тренера будет объявлено в ближайшее время.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Зря. Хороший тренер, видна рука, собственный почерк, симпатичный футбол ставит.
Ответ 3a_3eHuT
Зря. Хороший тренер, видна рука, собственный почерк, симпатичный футбол ставит.
Согласен.Только для этого футбола требуются исполнители соответствующие,каковых в Нижнем просто нет.Был Боселли,а теперь и его нет.А вот на Кипре такие исполнители у него были,не зря там он брал титулы. Нельзя требовать от футболистов то,что они не могут делать Результат страдает.Вот теперь с этим симпатичным футболом очень близка ФНЛ.
Ответ 3a_3eHuT
Зря. Хороший тренер, видна рука, собственный почерк, симпатичный футбол ставит.
я смотрел, у него даже две руки видны и ещё две ноги
Вместо 60 млн , 30 тоже не плохо 😭
Ответ Romano1985
Вместо 60 млн , 30 тоже не плохо 😭
Не переживай, получит официально 30, а остальное понятно как)
за что его увольняют???
Ответ Vatikan
за что его увольняют???
Команда в зоне вылета идет, ты прикалываешься?😂
Ответ Vatikan
за что его увольняют???
по идее, за недобор очков
Зачем его снимать? Вы что волшебника чтоль возьмёте?
А какой в этом футбольный смысл? Ни один пожарный тренер туда не пойдет. Кроме Юрана наверное)) Пусть Шпилевский три оставшихся матча доигрывает. А вдруг фартанет? Кто знает?
Где его нашли парижане?
Спартак уволил получается))
Ну, Пари НН еще в прошлом сезоне должен был вылететь. Плюс заодно поиграть в лиге Пари.
Гнать надо таких,кто оправдание в пенальти видит.
Шпилевский это чисто шарлатан, что хотел не ясно по игре
Генич об отставке Шпилевского: «Почему именно сейчас? Какое-то странное решение»
27 апреля, 04:59
27 апреля, 04:59
Гасилин об увольнении Шпилевского: «День удался. Я про это сказал еще в октябре. А мне говорят: «Не эксперт, не эксперт»
26 апреля, 18:28
26 апреля, 18:28Видео
«Пари НН» не подтвердил отставку Шпилевского: «Клуб пока не комментирует ситуацию». Тренер заявил: «У меня разговора с руководством не было»
26 апреля, 14:27
26 апреля, 14:27
«Пари НН» уволил Шпилевского. Нижегородцы идут на 15-м месте в РПЛ (Иван Карпов)
26 апреля, 13:50
26 апреля, 13:50
