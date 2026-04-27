Шпилевский согласен на уступки по неустойке в пользу «Пари НН». Клуб объявит об отставке тренера в ближайшее время («СЭ»)

Шпилевский настроен договориться с «Пари НН» об уходе.

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский готов пойти на финансовые уступки в пользу клуба.

Ранее сообщалось , что нижегородский клуб принял решение отправить главного тренера в отставку после поражения от «Спартака» в 27-м туре Мир РПЛ (1:2).

Позднее появилась информации , что увольнение еще не оформлено. Утверждалось, что Шпилевский требует выполнения всех пунктов соглашения, в том числе по неустойке, а «Пари НН » «стремится к оперативному разрыву с минимальными финансовыми потерями».

По данным «Спорт-Экспресса», Шпилевский не останется на посту главного тренера команды. Руководство нижегородцев приняло принципиальное решение о расставании со специалистом. На данный момент тренер и его представители ведут переговоры с клубом о расторжении контракта на приемлемых для обеих сторон условиях.

При этом отмечается, что Шпилевский настроен пойти в отношении клуба на существенные уступки, не настаивая на полной сумме отступных, предусмотренных контрактом, который был рассчитан на три года. Клуб и специалист близки к компромиссу.

Ожидается, что об отставке тренера будет объявлено в ближайшее время.