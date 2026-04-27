Облак не считает, что ЛЧ задолжала трофей «Атлетико»: «Я так не смотрю на футбол – что справедливо, а что нет. Жизнь несправедлива. Мы должны заслужить это на поле»

Облак не считает, что ЛЧ должна трофей «Атлетико»: мы должны заслужить на поле.

Голкипер «Атлетико» Ян Облак поделился мнением об истории выступления клуба в Лиге чемпионов .

Мадридцы никогда не выигрывали турнир и трижды уступали в финалах – в 1974-м («Баварии»), 2014-м и 2016-м (оба раза – «Реалу»). В среду «матрасники» примут «Арсенал » в рамках первого матча 1/2 финала.

– Вы считаете, что у вас есть уникальной шанс?

– Играть за этот клуб всегда особенное событие, независимо от матча. Лига чемпионов – это особенное соревнование для всех, но ты всегда чувствуешь себя невероятно хорошо, когда надеваешь эту футболку и выходишь на поле. Неважно, когда это происходит.

Прошло много лет с последнего полуфинала (в 2017-м был вылет от «Реала» – Спортс’‘). Я говорю молодым футболистам, что это случается не каждый год, и я очень рад, что мы здесь, что у нас все еще есть шанс выиграть Лигу чемпионов.

Я с нетерпением жду матча, как и вся команда. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы пройти дальше.

– Задолжала ли Лига чемпионов трофей «Атлетико»?

– Я так не смотрю на футбол – что должно быть, а что нет, что справедливо, а что нет. В конце концов, жизнь несправедлива, и если так думать, то всем нам чего-то не хватает.

Так что я не думаю, что это так. Мы все еще в игре, у нас есть возможность бороться за трофей, и это самое приятное и важное. Я не думаю, что нам что-то задолжали. Мы должны заслужить это на поле, бороться и победить. Это не произойдет само собой, – сказал Облак.