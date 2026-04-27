Суд над фанатом «Севильи», назвавшим Винисиуса «обезьяной», отложен до 22 сентября. Прокуратура просила 1 год и 9 месяцев тюрьмы, указав на расистские оскорбления

Суд над фанатом «Севильи», назвавшим Винисиуса «обезьяной», отложен до сентября.

Судебное разбирательство по делу болельщика «Севильи», назвавшего Винисиуса Жуниора «обезьяной», отложено до 22 сентября, сообщили агентству EFE источники, близкие к делу.

Напомним, во время матча между «Севильей» и «Реалом » на стадионе «Рамон Санчес Писхуан » в 2023 году один из болельщиков хозяев называл вингера мадридцев «обезьяной», а также издавал обезьянье уханье и показывал характерные для этих животных жесты.

Прокуратура собиралась попросить суд приговорить этого человека к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения. Слушание должно было состояться 29 апреля, но теперь пройдет осенью.

По данным Marca, прокуратура оценила инцидент как «преступление против моральной целостности». Согласно обвинительному заключению прокуроров, Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны подсудимого. Болельщик, находившийся на своей трибуне у ворот рядом с полем, неоднократно обращался к игроку, оскорбляя его «с явным презрением к черному цвету» его кожи, показывая в его адрес расистские жесты. Отмечается, что это вызвало у футболиста «чувство разочарования, стыда и унижения, что, как следствие, нанесло ущерб его достоинству».

По данным прокуратуры, акты презрения заключались в имитации жестов приматов и многократном выкрикивании слова «обезьяна», а также в издававшихся звуках «у-у-у-у», имитирующих крик этого животного.