  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Суд над фанатом «Севильи», назвавшим Винисиуса «обезьяной», отложен до 22 сентября. Прокуратура просила 1 год и 9 месяцев тюрьмы, указав на расистские оскорбления
32

Судебное разбирательство по делу болельщика «Севильи», назвавшего Винисиуса Жуниора «обезьяной», отложено до 22 сентября, сообщили агентству EFE источники, близкие к делу.

Напомним, во время матча между «Севильей» и «Реалом» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в 2023 году один из болельщиков хозяев называл вингера мадридцев «обезьяной», а также издавал обезьянье уханье и показывал характерные для этих животных жесты. 

Прокуратура собиралась попросить суд приговорить этого человека к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения. Слушание должно было состояться 29 апреля, но теперь пройдет осенью.

По данным Marca, прокуратура оценила инцидент как «преступление против моральной целостности». Согласно обвинительному заключению прокуроров, Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны подсудимого. Болельщик, находившийся на своей трибуне у ворот рядом с полем, неоднократно обращался к игроку, оскорбляя его «с явным презрением к черному цвету» его кожи, показывая в его адрес расистские жесты. Отмечается, что это вызвало у футболиста «чувство разочарования, стыда и унижения, что, как следствие, нанесло ущерб его достоинству».

По данным прокуратуры, акты презрения заключались в имитации жестов приматов и многократном выкрикивании слова «обезьяна», а также в издававшихся звуках «у-у-у-у», имитирующих крик этого животного.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?30737 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoболельщики
logoСевилья
logoРамон Санчес Писхуан
дискриминация
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну это уже перебор, не? Понятно расизму нет места, но реальный срок за такое....
Расизм еще терпимо, а если бы он еще покусился на святое т.е. на ЛГБТ, то пожизненное бы запросили.
Новый дивный мир
Да, это уже глупость. По-хорошему бы для таких людей (и то в случае рецидива) придумать несколько месяцев "пробного" апартеида - не пускать в общественные заведения для всех, заставлять уступать всем подряд место в транспорте и т.п., чтобы человек смог в полной мере ощутить себя гражданином второго сорта. Но это слишком сложно, особенно для прокуроров и вертухаев.
не является ли это оскорблением обезьян?

Расизм - это целенаправленные убийства, призывы к убийству, систематический отказ от работы и прочее.
Снижая понятие расизм до банального оскорбления, мне кажется, люди просто оскорбляют жертв настоящего расизма, которых и сейчас миллионы живёт на свете. Не говорю уже об убитых и уничтоженных.
Клоуны.
Ну нет, расизм не обязательно включает в себя насилие и призывы к нему. Расизм - это непризнание представителей других рас полноценными людьми. Которое может привести в первую очередь к поражению в правах (если это имеет место на государственном уровне), а потом уже (но не всегда) и к насилию.
Ну и что тогда этот фанат нарушил? Не вижу никаких непризнаний представителя другой расы полноценным. Винисиус просто ведет себя как обезьяна и всё.
Какой бред. Назвал обезьяной человека, действительно похожего на обезьяну и ведущего себя как обезьяна - в тюрьму на год и 9 месяцев.
Да даже если и безосновательно назвал бы - всё равно бред.
Надеюсь, мир выздоровеет.
А что, кроме Винисиуса никого не оскорбляют?
— Эх, хотя бы один патрон! Уж я бы не промахнулся в эту раскрашенную обезьяну.
— Я прощаю бледнолицему его слова. Он мог не слышать о сэре Чарльзе Дарвине и не знать, что обезьяна — наш общий предок.
Требовать два года за то, что человек назвал вещи своими именами...
Представим ситуацию, что на следующем матче сразу 10 тысяч фанатов Севильи разом назовут Винисиуса обезьяной. Их тож сразу всех посадят или что?
Нет, "посадят", точнее, отстранят, стадион, и будет Севилья играть несколько домашних матчей в 300 км от дома.
Все ведь в курсе, что в Испанию, начиная с января этого года завезли буквально несколько миллионов Африканцев. Они прибывают прямо на лодках. Ни женщин, ни детей, ни стариков. А крепкие, молодые Африканцы, которым лет 18-30. Они буквально штурмуют Испанию.
И это вот по мнению продажных Испанских властей "беженцы"
Виниус- один из самых отвратительных футболистов в истории футбола. Возможно, он и талантлив, но его поведение на поле оставляет желать лучшего. Роя Кина на него нет.
Это Вини нужно отстранить от футбола на год и 9 месяцев от футбола.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
