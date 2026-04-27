  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
20

Гурцкая о том, что должно случиться, чтобы Галактионова убрали из «Локо»: «В этом сезоне не может произойти ничего резкого»

Гурцкая: Галактионова не уберут из «Локомотива» в этом сезоне.

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

Московский клуб, ранее вылетевший из Фонбет Кубка России, уступил «Крыльям Советов» в 27-м туре Мир РПЛ (0:2) и лишился шансов на чемпионство. Железнодорожники не выигрывают лигу с 2018 года. Трофеев нет с 2021-го – тогда взяли Кубок. Галактионов работает в команде с 2022 года.

– Что должно произойти, чтобы Галактионова убрали?

– Я думаю, что пока ничего.

– Он защищен?

– В этом сезоне не может произойти ничего резкого.

– Непопадание в тройку не будет аргументом?

– Нет. Будет какой-то неприятный разговор, скорее всего, но нет. 

– Галактионов не может сам уйти из «Локомотива», если команда не станет третьей, а несколько лидеров будут близки к уходу?

– Это возможно. Но уйдет куда-то. Принести и отдать 60 миллионов за себя, чтобы остаться на диване… Тогда это не диван, а тахта.

– Понимая, что могут уйти Монтес, Батраков, Карпукас, Воробьев, что могут не выкупить Пруцева, он может уйти сам?

– Сам – нет. 

– Только при наличии варианта с ЦСКА или «Динамо»?

– При наличии другого предложения, давайте не будем уточнять, в какие команды, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33842 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Это футбол, брат!»
logoМихаил Галактионов
logoЛокомотив
Тимур Гурцкая
Это футбол, брат!
logoпремьер-лига Россия
отставки
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А за что убирать? Стабильно борется за верхушку с не самым сильным составом. Да проваливает межсезонье, но тут скорее надо помощников менять и посмотреть на подготовку как то по-другому. Очень я сомневаюсь, что Локо с другим тренером будет лучше. Да ещё с учетом финансовых проблем РЖД.
Согласен, по соотношению цена/качество состава выжимает максимум
За хорошую игру с Зенитом и потом слиться крыльям. И так по списку, весь сезон.
Галктионов максимально качественно работает, из очень среднего состава, который хуже и Динамо, и Цска, и Спарката, без трансферного бюджета, каждый год теряя лидеров выживает оптимальный результат. Да он конечно немного шиз, ну а кто не без греха. У всех свои приколы.
Галактионов стабильно проваливает уже третью весну подряд,хотя осень идёт в лидерах. Это уже тенденция ,от которой без смены Миши Миши ничего не сделаешь. Это его потолок. Поставить Юрий Палыча и результат не заставит себя долго ждать.Да,Сёмин может настоять на сохранении состава,плюс продавить нужные ему и клубу трансферы игроков.На то он и тренер с большой буквы,что бы не говорили о его возрасте.
"плюс продавить нужные ему и клубу трансферы игроков."
А за какие шиши? Люблю Сёмина и именно из-за него стал болеть за Локо в 1999 году но давайте оставим деда в покое. Он в возрасте, прикинь провалится, представляешь какой для него это стресс будет?? Тем более он не вечный и мы должны уже с кем то другим добиваться успехов. А Палыч пусть живет долго и счастливо в своё удовольствие. Я бы на его месте школу имени себя открыл и за свой счет способных пацанов из неблагополучных семей футболу обучал.
Палыч взрощён в стрессах.И очереднрй для него только новая закалка. Кого то это надломит,а таких как он сделает ещё сильнее.По поводу финансов,выплаты от ржд никуда не делись,и бюджет Локо не меньше чем у Краснодара и ЦСКА.
наверное пора менять трене, а то уже у К С не могут выйграть
Акрон с маленьким бюджетом отыскал Беншимола. И посмотрите он делает результат. А в Локо только разговоры и желание некоторых получить жирный контракт. Это вредители. Скауты Локомотива нулевые.
Всегда выступаю против быстрой смены тренера , но Мише считаю дали время , он конечно делал что мог, но все таки до третьего места мы добраться были обязаны ( запас был). 3 раза проиграть в сезоне крыльям? Две ничьи с Махачкалой считаю чисто тренерскими поражениями, к третьему матчу уж надо было кровь из носа да хоть от обороны тупо 1-0 сыграть ( на результат) , а не пропускать куча контратак, так что если третьими не будем а я уверен на 90% что не будем надо его менять
Болото, всех и все устраивает, звезд с неба не хватают, но и не проваливаются.
если 3 место не возьмут
Читайте новости футбола в любимой соцсети
