Гурцкая о том, что должно случиться, чтобы Галактионова убрали из «Локо»: «В этом сезоне не может произойти ничего резкого»

Гурцкая: Галактионова не уберут из «Локомотива» в этом сезоне.

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова .

Московский клуб, ранее вылетевший из Фонбет Кубка России, уступил «Крыльям Советов» в 27-м туре Мир РПЛ (0:2) и лишился шансов на чемпионство . Железнодорожники не выигрывают лигу с 2018 года. Трофеев нет с 2021-го – тогда взяли Кубок. Галактионов работает в команде с 2022 года.

– Что должно произойти, чтобы Галактионова убрали?

– Я думаю, что пока ничего.

– Он защищен?

– В этом сезоне не может произойти ничего резкого.

– Непопадание в тройку не будет аргументом?

– Нет. Будет какой-то неприятный разговор, скорее всего, но нет.

– Галактионов не может сам уйти из «Локомотива», если команда не станет третьей, а несколько лидеров будут близки к уходу?

– Это возможно. Но уйдет куда-то. Принести и отдать 60 миллионов за себя, чтобы остаться на диване… Тогда это не диван, а тахта.

– Понимая, что могут уйти Монтес, Батраков, Карпукас, Воробьев, что могут не выкупить Пруцева, он может уйти сам?

– Сам – нет.

– Только при наличии варианта с ЦСКА или «Динамо»?

– При наличии другого предложения, давайте не будем уточнять, в какие команды, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.