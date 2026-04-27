Гурцкая о том, что должно случиться, чтобы Галактионова убрали из «Локо»: «В этом сезоне не может произойти ничего резкого»
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.
Московский клуб, ранее вылетевший из Фонбет Кубка России, уступил «Крыльям Советов» в 27-м туре Мир РПЛ (0:2) и лишился шансов на чемпионство. Железнодорожники не выигрывают лигу с 2018 года. Трофеев нет с 2021-го – тогда взяли Кубок. Галактионов работает в команде с 2022 года.
– Что должно произойти, чтобы Галактионова убрали?
– Я думаю, что пока ничего.
– Он защищен?
– В этом сезоне не может произойти ничего резкого.
– Непопадание в тройку не будет аргументом?
– Нет. Будет какой-то неприятный разговор, скорее всего, но нет.
– Галактионов не может сам уйти из «Локомотива», если команда не станет третьей, а несколько лидеров будут близки к уходу?
– Это возможно. Но уйдет куда-то. Принести и отдать 60 миллионов за себя, чтобы остаться на диване… Тогда это не диван, а тахта.
– Понимая, что могут уйти Монтес, Батраков, Карпукас, Воробьев, что могут не выкупить Пруцева, он может уйти сам?
– Сам – нет.
– Только при наличии варианта с ЦСКА или «Динамо»?
– При наличии другого предложения, давайте не будем уточнять, в какие команды, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.
А за какие шиши? Люблю Сёмина и именно из-за него стал болеть за Локо в 1999 году но давайте оставим деда в покое. Он в возрасте, прикинь провалится, представляешь какой для него это стресс будет?? Тем более он не вечный и мы должны уже с кем то другим добиваться успехов. А Палыч пусть живет долго и счастливо в своё удовольствие. Я бы на его месте школу имени себя открыл и за свой счет способных пацанов из неблагополучных семей футболу обучал.