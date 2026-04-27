  • Наумов о мате на стадионах: «Давайте и мэра Москвы штрафовать за мат в метро, если штрафуете клуб. У нас и на ТВ мат за матом. Это то же самое, нельзя бороться с кричалками»
46

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о штрафах клубов за матерные кричалки болельщиков.

«Что касается матерных кричалок, то за них все время штрафуют клубы. Я всегда был против этого. Когда были заседания лиги, то я всегда спрашивал: «За что вы нас штрафуете?» На трибуны приходят люди 30-40 лет с высшим образованием, но они скандируют эти кричалки. Я им рот должен заклеить, что ли? С ними в школе работали, в институте, а я их должен за полтора часа перевоспитать? Это не устранить.

Если вы штрафуете президента футбольного клуба, то давайте тогда штрафовать мэра Москвы за мат в метро или руководителя театра, потому что в гардеробе можно часто услышать мат.

Посмотрите, у нас и на телевидении мат за матом. Это то же самое. Никак нельзя бороться с кричалками на стадионе. Если надо найти на стадионе кого-то конкретного, то уже давно работает система видеонаблюдения, где можно любое кресло вычислить», – сказал Наумов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
46 комментариев
Так нашли же на стадионе кого то конкретного). Евсеев его фамилия. Оказалось футбольный человек.
Так Евсеева штрафанули два раза по 100 тысяч рублей, это было недавно.
Это где сейчас на ТВ мат за матом?
Там то как раз всё в этом плане почти до стерильности довели почти всё что касается обесцененной лексики.
А вот что мат просто в промышленных объемах присутствует в интернет-передачах и шоу это факт. Причём его полным полно в шоу от ВК, а ВК по сути государственная платформа.
Не обесценивайте обсценную лексику)

А так, как оправдал отсутствие матов в своих раундах один из иноагентов:
...всё просто
– я батлю контуженного, дико тусклого босяка.
А нецензурная брань – жемчужина Великого Русского языка
ВК Я это прежде всего - *овно-платформа, а потом уже гос, не гос.
Начните, хотя бы, с огромного количества шоу на ВК Видео, Рутубе и прочих платформах, которые ведут всякие кончи типа мусагалиева и дорохова, а потом и принимайтесь трогать обычных болельщиков
Представитель Локо правильно поднял проблему, но упустил её немаловажный аспект. Игроки РПЛ постоянно чешут яйца, а телевизионщики это с удовольствием показывают. Необходимо проверить все команды на предмет чесотки. Кстати, членов РФС и аппарата этой уважаемой конторы нередко занимаются этим почёсыванием. что не мешало бы устанавливать и наказывать. Ну и конечно, в рамках реализации надзора за РФС, Минфин и Дума должны предусмотреть в Бюджете страны расходы на приобретение качественных скрытых камер в кабинетах РФС для наблюдения.
Ограничусь прямой цитатой :
«Мат остается частью русского языка, и бороться с его повсеместным употреблением можно, лишь повышая общую культуру.» На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Владимир Владимирович очень много говорил и говорит. Но, к сожалению, практически всё, о чём он говорит – это не имеет смысла. В конечном итоге всё будет наоборот😕
Мат культурный сегмент русской речи, это надо принять и уметь пользоваться, но уж точно не запрещать.
Пошел ка ты на ....., с такими требованиями))
Во первых это не требование, во вторых вы на редкость тонко уловили суть, вам наверно уже лет 13?
Колян, ты к Игорю Сергеевичу ходи отмечаться, а не про маты разглагольствуй
Да все всё понимают но это "изи мани". Кто от них откажется то? А так и ежу понятно, что сотрудники клуба никак не могут повлиять на поведение фанатов. Только наверное интершум или вовсе не пускать их на стадик. Но с последним хорошо справляется фануйди.
Идея прикольная, но бессмысленная. Мэр Москвы настолько в шоколаде, что хоть обматерись в метро, он беднее не станет.
Ты понятия не подменяй,воспитанный нашелся
