Наумов о мате на стадионах: «Давайте и мэра Москвы штрафовать за мат в метро, если штрафуете клуб. У нас и на ТВ мат за матом. Это то же самое, нельзя бороться с кричалками»

Наумов о мате: если штрафуете клуб, давайте и мэра Москвы – за мат в метро.

Бывший президент «Локомотива » Николай Наумов высказался о штрафах клубов за матерные кричалки болельщиков.

«Что касается матерных кричалок, то за них все время штрафуют клубы. Я всегда был против этого. Когда были заседания лиги, то я всегда спрашивал: «За что вы нас штрафуете?» На трибуны приходят люди 30-40 лет с высшим образованием, но они скандируют эти кричалки. Я им рот должен заклеить, что ли? С ними в школе работали, в институте, а я их должен за полтора часа перевоспитать? Это не устранить.

Если вы штрафуете президента футбольного клуба, то давайте тогда штрафовать мэра Москвы за мат в метро или руководителя театра, потому что в гардеробе можно часто услышать мат.

Посмотрите, у нас и на телевидении мат за матом. Это то же самое. Никак нельзя бороться с кричалками на стадионе. Если надо найти на стадионе кого-то конкретного, то уже давно работает система видеонаблюдения, где можно любое кресло вычислить», – сказал Наумов.