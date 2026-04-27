Наумов о мате на стадионах: «Давайте и мэра Москвы штрафовать за мат в метро, если штрафуете клуб. У нас и на ТВ мат за матом. Это то же самое, нельзя бороться с кричалками»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о штрафах клубов за матерные кричалки болельщиков.
«Что касается матерных кричалок, то за них все время штрафуют клубы. Я всегда был против этого. Когда были заседания лиги, то я всегда спрашивал: «За что вы нас штрафуете?» На трибуны приходят люди 30-40 лет с высшим образованием, но они скандируют эти кричалки. Я им рот должен заклеить, что ли? С ними в школе работали, в институте, а я их должен за полтора часа перевоспитать? Это не устранить.
Если вы штрафуете президента футбольного клуба, то давайте тогда штрафовать мэра Москвы за мат в метро или руководителя театра, потому что в гардеробе можно часто услышать мат.
Посмотрите, у нас и на телевидении мат за матом. Это то же самое. Никак нельзя бороться с кричалками на стадионе. Если надо найти на стадионе кого-то конкретного, то уже давно работает система видеонаблюдения, где можно любое кресло вычислить», – сказал Наумов.
Там то как раз всё в этом плане почти до стерильности довели почти всё что касается обесцененной лексики.
А вот что мат просто в промышленных объемах присутствует в интернет-передачах и шоу это факт. Причём его полным полно в шоу от ВК, а ВК по сути государственная платформа.
А нецензурная брань – жемчужина Великого Русского языка
«Мат остается частью русского языка, и бороться с его повсеместным употреблением можно, лишь повышая общую культуру.» На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.