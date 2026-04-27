Мерсон о «Челси»: «Я бы назначил Хау. Им нужен тренер, который будет благодарен за возможность работать там. Ираола из «Борнмута» очень хорош»

Мерсон: я бы хотел видеть Хау в «Челси», Ираола тоже очень хорош.

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон ответил на вопрос, кого считает подходящим тренером для «Челси ».

На прошлой неделе лондонский клуб уволил Лиэма Росеньора, назначенного в январе.

«Кого бы я хотел видеть? Я знаю, что некоторые фанаты «Ньюкасла » считают, что Эдди Хау находится под давлением, я бы выбрал его.

Я думаю, им нужно назначать тренеров, которые будут благодарны работать в «Челси». Не топ-тренеров, которым клуб будет благодарен за то, что они там работают, а благодарных за возможность прийти туда специалистов.

Андони Ираола из «Борнмута » очень хороший тренер, у него хорошая статистика. Нужны такие тренеры. «Челси» уступает соперникам в беге в каждом матче. Что можно с этим сделать? Ведь они молодая команда. Топ-тренер посмотрит на это подумает: «Тут предстоит много работы, нужны опытные игроки, нужны новые игроки», – сказал Мерсон.