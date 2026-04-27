  • Мерсон о «Челси»: «Я бы назначил Хау. Им нужен тренер, который будет благодарен за возможность работать там. Ираола из «Борнмута» очень хорош»
Мерсон о «Челси»: «Я бы назначил Хау. Им нужен тренер, который будет благодарен за возможность работать там. Ираола из «Борнмута» очень хорош»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон ответил на вопрос, кого считает подходящим тренером для «Челси».

На прошлой неделе лондонский клуб уволил Лиэма Росеньора, назначенного в январе.

«Кого бы я хотел видеть? Я знаю, что некоторые фанаты «Ньюкасла» считают, что Эдди Хау находится под давлением, я бы выбрал его.

Я думаю, им нужно назначать тренеров, которые будут благодарны работать в «Челси». Не топ-тренеров, которым клуб будет благодарен за то, что они там работают, а благодарных за возможность прийти туда специалистов.

Андони Ираола из «Борнмута» очень хороший тренер, у него хорошая статистика. Нужны такие тренеры. «Челси» уступает соперникам в беге в каждом матче. Что можно с этим сделать? Ведь они молодая команда. Топ-тренер посмотрит на это подумает: «Тут предстоит много работы, нужны опытные игроки, нужны новые игроки», – сказал Мерсон.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports
Хау уперся в потолок в Ньюкасле и ничего нового не предложил. Сезон команда играет, сезон стоит. Тактика плюс минус одна и та же - дома давление, на выезде унижение.

Это плохой вариант для Челси. Не потому, что Хау плохой тренер, а потому что ему нечего дать этому Челси.
а интересно, кто из тренеров будет готов дать больше этому Челси?
По Хау согласен, сезон без ЛЧ играют, сезон с ЛЧ проваливаются. Но опять же, они провалили все хотелки, может быть у него в Челси получится? Игроки пойдут охотнее, чем в Ньюкасл.
Да примерно любой тренер с более внятной идеей, чем "навесь на того большого парня" может дать Челси в разы больше.

Челси нужны усиления, но последние пару месяцев сделали вид, что там нужно 11 усилений.
Это не так.

При нормальном взаимоотношении с футболистами + 3-4 толковыми игроками без учёта замены конченных на адекватных, а конченных там не настолько много, как кажется, любой тренер преуспеет в Челси. ("Преуспеет в Челси" нынче: без особых проблем войдёт в ЛЧ + дойти до финала внутреннего Кубка или выиграть его)
Из этой пары лучше назначить Ираола, а так, ни одного тренера, который что то выигрывал в списке кандидатов нет. Ираола каждый год терял лидеров и умудрялся держать Борнмут на плаву. Надеюсь у него получится, по слуха основной кандидат.
Однозначно мне кажется будут искать испаноговорящего тренера, кажется это было одной из проблем при Сеньоре
Ди Матео, что-то выиграл можно его притащить.😁😁😁
Хау точно плохой вариант, как и Силва.
что по алонсо думаешь? акерские уже говорят испанский поттер, а хау и ираола типа норм
Алонсо считаю лучший вариант, дальше из всех кто упоминался в сми одинаково нравятся Ираола и Сеск.
По поводу всех троих есть разные вопросы, но это нормально, идеала не существует.
Остальные кто упоминался - не нравятся.
Хау — это типичный английский физкультурник, чей футбол это бица-бороца и иногда бежать, когда здоровы Гордон и Барнс. Ньюкасл — его потолок
Может мне кто-то объяснить чем Ираола так хорош???
Хорошо держит на плаву Борнмут, особенно с учётом привычки клуба продавать лидеров. Коллеги хвалят, считается что пора на повышение. Как водится, может набутылить в моменте кого-нибудь из топ-6, что и делает периодически.
Из рисков - как обычно не понятно до конца, получится у него в топ-клубе или нет. Такими успехами в своё время могли похвастать и Поттер, и Франк и тот же Эшпириту Санту. Которые тоже могли в хороший день обыграть кого-нибудь из лидеров, а потом выдать месяц из ничьих и поражений с другими середняками и аутсайдерами. И в топ-клубе не справились.
Но это в принципе касается всех кандидатов на пост Челси, что были названы. У всех либо нет опыта на топ-уровне, ну или неудачный, как у Алонсо.
Я считаю если Челси хочет брать титулы, им нужен тренер у которого есть соответственный опыт
очередной английский физручелло
Вот пусть оба Арсенал и тренируют
Хау очень хороший тренер для простой команды, но едва ли для топа.
Советы по выбору тренера — от гуннера. Спасибо, себе посоветуйте что-нибудь.
