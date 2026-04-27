Себальос под трек «Закрываю главу» рэпера Noriel опубликовал фото с тренировки «Реала» на фоне слухов об уходе из клуба

Себальос намекнул на уход из «Реала».

Полузащитник Дани Себальос намекнул на уход из «Реала» на фоне слухов о его будущем.

Ранее сообщалось , что 29-летний хавбек уйдет из «Мадрида » летом, он интересен «Аяксу» и еще двум клубам.

Дани опубликовал в сторис инстаграма фотографию с защитником Дином Хейсеном с тренировки «сливочных».

Публикацию испанец сопроводил треком пуэрториканского рэпера Noriel – Cerrando Capitulo («Закрываю главу» – Спортс’‘).

В текущем сезоне Ла Лиги Себальос, играющий за «Реал» с 2017 года (два сезона был в аренде в «Арсенале»), провел 15 матчей, находясь на поле в среднем 31 минуту, и не отличился результативными действиями. Статистику футболиста можно найти здесь .

