Себальос под трек «Закрываю главу» рэпера Noriel опубликовал фото с тренировки «Реала» на фоне слухов об уходе из клуба
Полузащитник Дани Себальос намекнул на уход из «Реала» на фоне слухов о его будущем.
Ранее сообщалось, что 29-летний хавбек уйдет из «Мадрида» летом, он интересен «Аяксу» и еще двум клубам.
Дани опубликовал в сторис инстаграма фотографию с защитником Дином Хейсеном с тренировки «сливочных».
Публикацию испанец сопроводил треком пуэрториканского рэпера Noriel – Cerrando Capitulo («Закрываю главу» – Спортс’‘).
В текущем сезоне Ла Лиги Себальос, играющий за «Реал» с 2017 года (два сезона был в аренде в «Арсенале»), провел 15 матчей, находясь на поле в среднем 31 минуту, и не отличился результативными действиями. Статистику футболиста можно найти здесь.
