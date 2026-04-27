  • Россия U16 победила Пакистан (2:1) на Турнире развития УЕФА. РФ играет с флагом и гимном и лидирует в таблице
14

Юношеская сборная России победила Пакистан.

Сборная России U16 во втором матче Турнира развития УЕФА в Шымкенте победила сверстников из Пакистана (2:1).

Счет в матче на 7-й минуте открыл Александр Брагинец. Сборная Пакистана отыгралась на 50-й, а в конце игры осталась в меньшинстве. Максим Иванов на 79-й минуте забил победный гол.

Турнир развития УЕФА – единственный турнир под эгидой УЕФА, где Россия выступает с флагом и гимном. Заключительный матч команда проведет 30 апреля против Казахстана.

Ранее Россия разгромила Азербайджан (5:0) и сейчас лидирует в таблице, имея 6 очков. У Казахстана 4 балла, у Азербайджана – 2, у Пакистана – 0.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
Будущие наши миллионеры..
Россия так держать ✊✊✊
