Лингард считает Бруну претендентом на «Золотой мяч»: «На 100%. У него выдающиеся выступления за «МЮ» в этом сезоне»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард высоко оценил игру капитана команды Бруну Фернандеша в этом сезоне.

Англичанин отметил, что до сих пор поддерживает тесный контакт с португальским хавбеком.

«Он всегда хотел видеть меня в лучшей форме в «Юнайтед». Он был тем человеком, к которому я всегда мог обратиться за помощью», – сказал Лингард, ныне выступающий за «Коринтианс».

Также Джесси отреагировал на слова Поля Погба, что Бруну мог бы претендовать на «Золотой мяч», если бы играл за такую ​​команду, как «Манчестер Сити». По его мнению, Фернандеш должен быть в числе претендентов в любом случае.

«На 100%. Его выступления за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне были выдающимися. Он должен быть среди них», – заявил Лингард.

Бруну забил 8 голов и сделал 18 ассистов в 30 матчах АПЛ. С полной статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Для ЗМ желательно чего-то да выиграть еще
Рамис Гилязетдинов
Для ЗМ желательно чего-то да выиграть еще
Так он выиграть и не желает - только участвовать )
Рамис Гилязетдинов
Для ЗМ желательно чего-то да выиграть еще
Ну в теории у него есть такой шанс на чемпионате мира, вещь — как мы знаем — «эксперты», голосующие за претендентов на ЗМ, ставят этот месячный турнир с 7 играми выше всего клубного сезона.
Проблема в том, что на голосовании выбирают не лучшего игрока, а игрока, который выиграл кубки
Озил, озю и буду озить
Проблема в том, что на голосовании выбирают не лучшего игрока, а игрока, который выиграл кубки
А выигрывают кубки наверное потому что чисто повезло
Озил, озю и буду озить
Проблема в том, что на голосовании выбирают не лучшего игрока, а игрока, который выиграл кубки
Бруну провел хороший сезон, но считать, что он как игрок лучше условного Кейна сейчас... ну такое.
Как огромный поклонник МЮ,я все же думаю главный претендент это Кейн либо же Олисе.
Т Марк
Как огромный поклонник МЮ,я все же думаю главный претендент это Кейн либо же Олисе.
Претендентом может быть примерно любой, даже выступающий в верблюжьей лиге Криш. И если Португалия выиграет ЧМ-шансы Роналду несоизмеримо выше.
getsby
Претендентом может быть примерно любой, даже выступающий в верблюжьей лиге Криш. И если Португалия выиграет ЧМ-шансы Роналду несоизмеримо выше.
Это да(
Ну ЗМ перебор, наверное, всё-таки еле в тройку АПЛ заходим, да и в евробуках не играем. А вот награда MVP АПЛ была бы вполне заслуженной
Бруну играет в вечно кризисном МЮ - играй он за Арсенал, например, пушки бы сейчас оформляли свой 4-й титул подряд но у Арсенала нет игрока, уровня Бруну, а у Бруну нет Арсенала, так что, вряд ли он даже думает об этом - предстоящий ЧМ намного важнее всяких Баллонов
Любезный Коссутий
Бруну играет в вечно кризисном МЮ - играй он за Арсенал, например, пушки бы сейчас оформляли свой 4-й титул подряд но у Арсенала нет игрока, уровня Бруну, а у Бруну нет Арсенала, так что, вряд ли он даже думает об этом - предстоящий ЧМ намного важнее всяких Баллонов
А фанатов Арсенала послушать, так Эдегор лучше Бруно) Смешно просто
Вот это Лингард шутканул, уххахаахах
Ого, он уже в Коринтиансе. Хорошо хоть не в пердиве Индии)
Понятное дело, Лингардиньо имел в виду, что Бруну должен быть в списке претендентов на ЗМ, а не получить его в этом году, что все так возбудились то?😄
Надо было выбирать другой клуб, эх ты)
