Лингард считает Бруну претендентом на «Золотой мяч»: «На 100%. У него выдающиеся выступления за «МЮ» в этом сезоне»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард высоко оценил игру капитана команды Бруну Фернандеша в этом сезоне.
Англичанин отметил, что до сих пор поддерживает тесный контакт с португальским хавбеком.
«Он всегда хотел видеть меня в лучшей форме в «Юнайтед». Он был тем человеком, к которому я всегда мог обратиться за помощью», – сказал Лингард, ныне выступающий за «Коринтианс».
Также Джесси отреагировал на слова Поля Погба, что Бруну мог бы претендовать на «Золотой мяч», если бы играл за такую команду, как «Манчестер Сити». По его мнению, Фернандеш должен быть в числе претендентов в любом случае.
«На 100%. Его выступления за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне были выдающимися. Он должен быть среди них», – заявил Лингард.
Бруну забил 8 голов и сделал 18 ассистов в 30 матчах АПЛ. С полной статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Лингард о Кэррике: «У него ДНК «МЮ», он знает все тонкости клуба. С ним команда на правильном пути»
Понятное дело, Лингардиньо имел в виду, что Бруну должен быть в списке претендентов на ЗМ, а не получить его в этом году, что все так возбудились то?😄