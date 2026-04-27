Лингард считает Бруну претендентом на «Золотой мяч»: «На 100%. У него выдающиеся выступления за «МЮ» в этом сезоне»

Лингард о Бруну: 100% претендент на «Золотой мяч» с его выступлениями в сезоне.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард высоко оценил игру капитана команды Бруну Фернандеша в этом сезоне.

Англичанин отметил, что до сих пор поддерживает тесный контакт с португальским хавбеком.

«Он всегда хотел видеть меня в лучшей форме в «Юнайтед». Он был тем человеком, к которому я всегда мог обратиться за помощью», – сказал Лингард, ныне выступающий за «Коринтианс ».

Также Джесси отреагировал на слова Поля Погба , что Бруну мог бы претендовать на «Золотой мяч», если бы играл за такую ​​команду, как «Манчестер Сити». По его мнению, Фернандеш должен быть в числе претендентов в любом случае.

«На 100%. Его выступления за «Манчестер Юнайтед » в этом сезоне были выдающимися. Он должен быть среди них», – заявил Лингард.

Бруну забил 8 голов и сделал 18 ассистов в 30 матчах АПЛ. С полной статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

