Дркушич о том, кто сильнее – Глушенков или Батраков: «Я играю с Глушем, так что назову его»
Защитник «Зенита» Ванья Дркушич считает, что его партнер по команде Максим Глушенков сильнее полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова как футболист.
– Кто сильнее – Глушенков или Батраков?
– Я играю с Глушем, так что назову Глушенкова, – сказал Дркушич.
Батраков – второй бомбардир чемпионата России с 13 голами, также у него 8 результативных передач. У Глушенкова 9 голов и 6 ассистов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Глушенков очень капризный и себе на уме. У него на 1 крутую игру приходятся 5 матчей катания ваты. У Батракова меньше таких контрастов в игре. Ах да, еще Батраков умеет исполнять штрафные, а у Глушенкова все подачи не долетают, удары не попадают