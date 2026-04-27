Дркушич о том, кто сильнее – Глушенков или Батраков: «Я играю с Глушем, так что назову его»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич считает, что его партнер по команде Максим Глушенков сильнее полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова как футболист.

– Кто сильнее – Глушенков или Батраков?

– Я играю с Глушем, так что назову Глушенкова, – сказал Дркушич.

Батраков – второй бомбардир чемпионата России с 13 голами, также у него 8 результативных передач. У Глушенкова 9 голов и 6 ассистов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
А я болею за «Зенит» и назову Батракова.
Глушенков очень капризный и себе на уме. У него на 1 крутую игру приходятся 5 матчей катания ваты. У Батракова меньше таких контрастов в игре. Ах да, еще Батраков умеет исполнять штрафные, а у Глушенкова все подачи не долетают, удары не попадают
Раньше про Аршавина говорили, что он угловые подаёт только на свой рост. Вот глуш такой же
А приходил к вам лучшим ассистентом Европы. А теперь вы говорите, что он ничего не умеет
Батраков сильнее, он потенциально сапостовим с Аршавиным.
Конечно нет. Батраков практически не держит мяч и не продвигается с ним вперед. У него нет дриблинга, обводки.
В плане потенциал может быть, а так разного плана футболисты.
Глушенков техничнее, быстрее индивидуально может сильнее, но Батраков мне больше нравится, потому что он игрок командный и у него фляга не свистит. Дальше должен пойти, чем Макс
Неужели Ваня мог ответить по другому?
Материалы по теме
Семак о том, что «Зенит» редко покупает россиян у конкурентов: «Локо» продал Глушенкова, имея Батракова. Соболев не всегда играл за «Спартак», ЦСКА был интересен обмен Дивеева»
1 апреля, 09:53
Глушенков о молодежи «Зенита»: «Шансы дают, но этого недостаточно. Я дебютировал за «Спартак», Кононову задали вопрос: «Будете еще выпускать Глушенкова и Умярова?». Ответил: «Что они такого сделали?»
21 февраля, 03:14
Максим Глушенков: «Обмен Гонду на Дивеева – в пользу «Зенита». Мы взяли основного игрока, а отдали – неосновного»
20 февраля, 19:49
Галактионов про Батракова и Глушенкова: «Они разные по ментальности, но очень талантливые игроки, которые делают разницу. Кому-то не надо ничего говорить, с кем-то надо больше разговаривать»
26 января, 10:16
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
6 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит». Губерниев о матче ЦСКА с петербуржцами
вчера, 20:04
Рекомендуем