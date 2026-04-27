Дркушич о том, кто сильнее – Глушенков или Батраков: «Я играю с Глушем, так что назову его»

Дркушич: Глушенков сильнее Батракова.

Защитник «Зенита » Ванья Дркушич считает, что его партнер по команде Максим Глушенков сильнее полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова как футболист.

– Кто сильнее – Глушенков или Батраков?

– Я играю с Глушем, так что назову Глушенкова, – сказал Дркушич.

Батраков – второй бомбардир чемпионата России с 13 голами, также у него 8 результативных передач. У Глушенкова 9 голов и 6 ассистов.