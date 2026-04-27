Валерий Газзаев: «У «Зенита» нет слабых мест в РПЛ, все настраиваются на него как на лидера. ЦСКА захочет показать, что они хорошая команда, но петербуржцы будут играть на победу»

Газзаев: у «Зенита» нет слабых мест в РПЛ, ЦСКА настроится как на лидера.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы команды против «Зенита » в матче чемпионата России.

Армейцы в субботу примут петербуржцев в 28-м туре Мир РПЛ.

«У «Зенита» в национальном чемпионате нет слабых мест. Если взять составы ЦСКА и «Зенита», то, безусловно, у петербуржцев достаточно прочная команда, которая будет играть только на победу.

ЦСКА получил за последние месяцы много критики и авансов. Но армейцы тоже хотят показать, что они хорошая команда.

Я не вижу проблем у «Зенита» ни в тренере, ни в руководстве, ни в игроках. Они укомплектованы, у них два равноценных состава. Другие команды тоже стремятся к победе, на «Зенит» все настраиваются как на лидера», – сказал Газзаев.

«Зенит» с 59 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ . ЦСКА идет шестым, набрав 45 очков.