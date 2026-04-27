Валерий Газзаев: «У «Зенита» нет слабых мест в РПЛ, все настраиваются на него как на лидера. ЦСКА захочет показать, что они хорошая команда, но петербуржцы будут играть на победу»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы команды против «Зенита» в матче чемпионата России.
Армейцы в субботу примут петербуржцев в 28-м туре Мир РПЛ.
«У «Зенита» в национальном чемпионате нет слабых мест. Если взять составы ЦСКА и «Зенита», то, безусловно, у петербуржцев достаточно прочная команда, которая будет играть только на победу.
ЦСКА получил за последние месяцы много критики и авансов. Но армейцы тоже хотят показать, что они хорошая команда.
Я не вижу проблем у «Зенита» ни в тренере, ни в руководстве, ни в игроках. Они укомплектованы, у них два равноценных состава. Другие команды тоже стремятся к победе, на «Зенит» все настраиваются как на лидера», – сказал Газзаев.
«Зенит» с 59 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА идет шестым, набрав 45 очков.
Только Россия! Только ЦСКА!