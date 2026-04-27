  • Валерий Газзаев: «У «Зенита» нет слабых мест в РПЛ, все настраиваются на него как на лидера. ЦСКА захочет показать, что они хорошая команда, но петербуржцы будут играть на победу»
Валерий Газзаев: «У «Зенита» нет слабых мест в РПЛ, все настраиваются на него как на лидера. ЦСКА захочет показать, что они хорошая команда, но петербуржцы будут играть на победу»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы команды против «Зенита» в матче чемпионата России.

Армейцы в субботу примут петербуржцев в 28-м туре Мир РПЛ.

«У «Зенита» в национальном чемпионате нет слабых мест. Если взять составы ЦСКА и «Зенита», то, безусловно, у петербуржцев достаточно прочная команда, которая будет играть только на победу.

ЦСКА получил за последние месяцы много критики и авансов. Но армейцы тоже хотят показать, что они хорошая команда.

Я не вижу проблем у «Зенита» ни в тренере, ни в руководстве, ни в игроках. Они укомплектованы, у них два равноценных состава. Другие команды тоже стремятся к победе, на «Зенит» все настраиваются как на лидера», – сказал Газзаев.

«Зенит» с 59 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА идет шестым, набрав 45 очков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
То, что у какой-то команды нет слабых мест, это самое дилетантское утверждение, которое только может быть. Почему тогда даже Бавария в своей ферме не выигрывает 100% матчей?
Ответ S. A.
Цска играет дома при своих болельщиках,дополнительный настрой не требуется.Все решат нюансы.Легкой победы ни для кого не будет.
Не то что Газзаев не разбирается, скорее очевидно, что он даже не смотрел их матчи – это единственная причина сказать, что слабые места отсутствуют со стороны тренера.
Слабых мест не было у Людмилы Прокофьевны, да и то со слов Новосельцева.
Купил билеты. Иду на матч.
Только Россия! Только ЦСКА!
Есть слабое место. Работа с судьями. Гинер не даст соврать.)))
И поле свое не поможет. Кто играть-то будет? Только расслабуха со стороны Зенита, но это вряд ли .
