Тимур Гурцкая: «ПСЖ» предлагает Сафонову продлить контракт на улучшенных условиях, насколько я знаю. Они на него сильно рассчитывают»

Гурцкая: «ПСЖ» предлагает Сафонову новый контракт на улучшенных условиях.

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что «ПСЖ » планирует продлить контракт с вратарем сборной России Матвеем Сафоновым на улучшенных условиях.

«Насколько я знаю, они сейчас ему предлагают продлить контракт на улучшенных условиях. То есть они на него рассчитывают сильно.

Говорят, его вся команда любит, к нему хорошо относятся. Он молодец, он язык выучил», – сказал Гурцкая в шоу FONtour.

Сафонов перешел в «ПСЖ » из «Краснодара» за 20 млн евро в 2024 году и подписал контракт до лета 2029 года.

27-летний Матвей в этом сезоне провел 22 игры (11 – на ноль) и пропустил 20 голов.