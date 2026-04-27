Тимур Гурцкая: «ПСЖ» предлагает Сафонову продлить контракт на улучшенных условиях, насколько я знаю. Они на него сильно рассчитывают»
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что «ПСЖ» планирует продлить контракт с вратарем сборной России Матвеем Сафоновым на улучшенных условиях.
«Насколько я знаю, они сейчас ему предлагают продлить контракт на улучшенных условиях. То есть они на него рассчитывают сильно.
Говорят, его вся команда любит, к нему хорошо относятся. Он молодец, он язык выучил», – сказал Гурцкая в шоу FONtour.
Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро в 2024 году и подписал контракт до лета 2029 года.
27-летний Матвей в этом сезоне провел 22 игры (11 – на ноль) и пропустил 20 голов. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Fonbet
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это 3.2-3.8 млн в год чистыми.
Вот пример Тюкавину агенту, пусть не интервью даёт, а делом занимается. Раз Костя мастер, контракт ему на год с опцией продления и милости просим на улучшенных условиях.