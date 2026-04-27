30

Тимур Гурцкая: «ПСЖ» предлагает Сафонову продлить контракт на улучшенных условиях, насколько я знаю. Они на него сильно рассчитывают»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что «ПСЖ» планирует продлить контракт с вратарем сборной России Матвеем Сафоновым на улучшенных условиях.

«Насколько я знаю, они сейчас ему предлагают продлить контракт на улучшенных условиях. То есть они на него рассчитывают сильно.

Говорят, его вся команда любит, к нему хорошо относятся. Он молодец, он язык выучил», – сказал Гурцкая в шоу FONtour.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро в 2024 году и подписал контракт до лета 2029 года.

27-летний Матвей в этом сезоне провел 22 игры (11 – на ноль) и пропустил 20 голов. Его подробная статистика – здесь.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33840 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Представляете, если бы вам в 2024, когда новости про переход в ПСЖ казались шуткой, ещё бы сказали, что парижане продадут Доннаруму, сделают Сафонова основным вратарём и предложат ему улучшенный контракт ?
Ответ Бенисио Дель Пьеро
До конца ЛЧ я бы особо не раздувал эту тему. Но искренне рад за любые успехи Матвея
Ответ Алексей Софронов_1116242375
Я тоже так думаю, ну хотя бы до матчей с Баварией, это будет настоящий экзамен для Матвея, надеюсь он его выдержит с блеском и поможет выйти ПСЖ в финал
Так у него зарплата чистыми там ниже, чем у паспортистов Соболева, Глушенкова или Зобнина. Для основного вратаря топ клуба вообще смех. Выходит где-то 1.7 ляма евро чистыми в год. Конечно повышать должны.
Ответ Хызыр
Нужно просить как у Шавелье цифры.
Это 3.2-3.8 млн в год чистыми.
Ответ wxvnpc5psr
Не надо гнаться за деньгами, лучше продолжать пахать на тренировках и окончательно закрепиться 1 номером.
Кто бы мог подумать в начале сезона)
Ответ mc-manaman
Кто бы мог подумать два года назад)
Ответ mc-manaman
Кажется я знаю кто, Матвеем зовут)
Покажет матч завтра и 6 мая об улучшенных условиях, удачи Матвею
Анастасия Сафонова уже звонит адвокатам чтобы направить запрос в «ПСЖ» на предмет его новой зарплаты.😀
Ну улучшенный контракт не гарантирует место в старте. А применительно к Сафонову там любой контракт улучшенным будет.
Блин а круто будет 👍
тут респект Матвею и тот кто провернул его трансфер. Если зп которую писали реальная, то это просто космос. Пойти на такое понижение ЗП и своей игрой а не паспортом выбить улучшенный контракт-респект.
Вот пример Тюкавину агенту, пусть не интервью даёт, а делом занимается. Раз Костя мастер, контракт ему на год с опцией продления и милости просим на улучшенных условиях.
Почему у него фамилия женская? )
Ответ Озил, озю и буду озить
Как и Шенгелая, Ахалая и другие подобные фамилии, в мужском роде не меняются. Фамилия у него же Грузинская.
Ответ Озил, озю и буду озить
Если б вы такое про Берию спросили году так в 1952-м, могли бы быть неприятности.
Пока Сафоныч повода не дает в себе усомнится.
