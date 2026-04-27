  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Спецпосланник Трампа об Италии на ЧМ: «Шансы более 50%. Иранские игроки очень желанны, но некоторым людям лучше не приезжать в США. Решение за Инфантино и Трампом»
110

Спецпосланник Трампа об Италии на ЧМ: «Шансы более 50%. Иранские игроки очень желанны, но некоторым людям лучше не приезжать в США. Решение за Инфантино и Трампом»

Паоло Дзамполли, специальный посланник президента США Дональда Трампа, оценил возможность участия сборной Италии в ЧМ-2026.

Ранее Дзамполли выступил с предложением заменить на Италию сборную Ирана. Из-за войны с США и Израилем сохраняется неопределенность относительно участия иранцев в турнире.

«Какова вероятность участия Италии в чемпионате мира? Думаю, более 50%. В эти выходные я встречусь с [президентом ФИФА] Инфантино в Майами на Гран-при «Формулы-1».

Чемпионат мира не должен состояться без Италии, решение будет за Инфантино и Трампом. Я видел, что участие Ирана еще не подтверждено из-за войны, спросил Инфантино о возможности участия Италии.

Кроме того, очень сложно получить визы, и мы не хотим видеть людей, которые могут совершить противоправные действия. Если вы отправляете людей, которые не приветствуются в Соединенных Штатах, будет лучше, если они не приедут. Я не разговаривал напрямую с Трампом, но он не менял точку зрения.

Иранские игроки очень, очень желанны, но министр Рубио ясно дал понять, что они не могут привезти людей, которых не хотят видеть в США. Если Иран не будет участвовать, не знаю, готовы ли мы кого-либо отправить, но может случиться что угодно», – сказал Дзамполли.

ФИФА не собирается менять Иран на Италию на ЧМ-2026, несмотря на предложение спецпосланника Трампа

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33840 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Даниеле Мари
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Ирана по футболу
logoЧМ-2026
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
logoДональд Трамп
logoПолитика
110 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В может тогда лучше перенести ЧМ туда, где всем вышедшим в финальную часть командам будут рады?)
Ответ Dr_horrible
Комментарий скрыт
Ответ Ф_Крюгер
В России всем рады)
ЧМ 2018 года не даст соврать)
На всех ЧМ болел за Италию всегда, если будут играть на этом, буду в каждом матче болеть против них, стыдоба за них если попадут на этот ЧМ таким способом
Ответ kanabeos
Я думаю многие будут против, только против себя многих настроят, если подобный позорный допуск состоится
Ответ kanabeos
Комментарий скрыт
Как же утомили своей клоунадой🤡
Ответ No Name
если такая замена состоится уважение к ФИФА и Инфантино упадет ниже плинтуса.
Ответ Валерий Самойлов
То есть настолько высоко поднимется!?
Стыдно.
Это не Чемпионат мира, а позор.
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Теперь понятно ради чего весь кипишь с Ираном устроили, чтоб итальяшек на чемпионат мира пропихнуть
Пусть Трамп и Инфантино сразу вручат кубок. Можно даже не футболистам, а Трампу, чего мелочиться...
Ответ ТумбаЮмба
Так и будет. А в конце года еще Золотой мяч — ему же!
А почему вообще США проводят турнир? Они же агрессоры. Необходимо исключение и бан. Как и Израилю– приспешнику США, а может быть и хозяину США.
Ответ Акакий Акакиевич
Комментарий скрыт
Ответ agentkuper
На кого Россия напала в 2018 году?
Этот чемпионат такой же ряженый, как и президент страны, где он будет проходить
Ответ Эдуардо Силва
Какой из трёх? Причём в мексике женщина...
Ответ tolstiy
А в Канаде, вроде, вообще не президент главный...
1. Иран вышел на ЧМ из азиатской группы, причем тут Италия?! 2. Италия откажется от такого "подарка", потому что покроет себя несмываемым позором на века, если согласится на такой гнилой вариант! 3. США обязаны пропускать всех членов делегаций. Учитывая их наглость и тупость, предстоящий ЧМ будет самым скандальным в истории! )
Ответ Z-7478
Датчане как-то не сильно опозорены, когда вместо югов поехали на че, все их даже в пример ставят...
Ответ tolstiy
Дания поехала на Евро, так как и Югославия и Дания обе из Европы.

Здесь же вопрос в том, что Иран как представителя Азиатской футбольной ассоциации должна заменить другая азиатская команда, а не европейская.
Лучше лишить США права проведения чемпионата мира.
Ну это будет полный зашквар.
Хорошо, азиатская команда, кто там на очереди, но Италия. Надеюсь они сами откажутся от такой сомнительной "чести"
Читайте новости футбола в любимой соцсети
