Спецпосланник Трампа об Италии на ЧМ: «Шансы более 50%. Иранские игроки очень желанны, но некоторым людям лучше не приезжать в США. Решение за Инфантино и Трампом»

Спецпосланник Трампа об Италии на ЧМ: шансы более 50%, решат Трамп и Инфантино.

Паоло Дзамполли, специальный посланник президента США Дональда Трампа, оценил возможность участия сборной Италии в ЧМ-2026 .

Ранее Дзамполли выступил с предложением заменить на Италию сборную Ирана. Из-за войны с США и Израилем сохраняется неопределенность относительно участия иранцев в турнире.

«Какова вероятность участия Италии в чемпионате мира? Думаю, более 50%. В эти выходные я встречусь с [президентом ФИФА ] Инфантино в Майами на Гран-при «Формулы-1».

Чемпионат мира не должен состояться без Италии , решение будет за Инфантино и Трампом. Я видел, что участие Ирана еще не подтверждено из-за войны, спросил Инфантино о возможности участия Италии.

Кроме того, очень сложно получить визы, и мы не хотим видеть людей, которые могут совершить противоправные действия. Если вы отправляете людей, которые не приветствуются в Соединенных Штатах, будет лучше, если они не приедут. Я не разговаривал напрямую с Трампом, но он не менял точку зрения.

Иранские игроки очень, очень желанны, но министр Рубио ясно дал понять , что они не могут привезти людей, которых не хотят видеть в США. Если Иран не будет участвовать, не знаю, готовы ли мы кого-либо отправить, но может случиться что угодно», – сказал Дзамполли.

