Спецпосланник Трампа об Италии на ЧМ: «Шансы более 50%. Иранские игроки очень желанны, но некоторым людям лучше не приезжать в США. Решение за Инфантино и Трампом»
Паоло Дзамполли, специальный посланник президента США Дональда Трампа, оценил возможность участия сборной Италии в ЧМ-2026.
Ранее Дзамполли выступил с предложением заменить на Италию сборную Ирана. Из-за войны с США и Израилем сохраняется неопределенность относительно участия иранцев в турнире.
«Какова вероятность участия Италии в чемпионате мира? Думаю, более 50%. В эти выходные я встречусь с [президентом ФИФА] Инфантино в Майами на Гран-при «Формулы-1».
Чемпионат мира не должен состояться без Италии, решение будет за Инфантино и Трампом. Я видел, что участие Ирана еще не подтверждено из-за войны, спросил Инфантино о возможности участия Италии.
Кроме того, очень сложно получить визы, и мы не хотим видеть людей, которые могут совершить противоправные действия. Если вы отправляете людей, которые не приветствуются в Соединенных Штатах, будет лучше, если они не приедут. Я не разговаривал напрямую с Трампом, но он не менял точку зрения.
Иранские игроки очень, очень желанны, но министр Рубио ясно дал понять, что они не могут привезти людей, которых не хотят видеть в США. Если Иран не будет участвовать, не знаю, готовы ли мы кого-либо отправить, но может случиться что угодно», – сказал Дзамполли.
ФИФА не собирается менять Иран на Италию на ЧМ-2026, несмотря на предложение спецпосланника Трампа
ЧМ 2018 года не даст соврать)
Это не Чемпионат мира, а позор.
Здесь же вопрос в том, что Иран как представителя Азиатской футбольной ассоциации должна заменить другая азиатская команда, а не европейская.
Хорошо, азиатская команда, кто там на очереди, но Италия. Надеюсь они сами откажутся от такой сомнительной "чести"