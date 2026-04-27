Непомнящий о матче с Египтом: «У нас футболисты не с рынка, не такой слабый чемпионат. Ничего страшного, если Салах сыграет»
Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче между сборными России и Египта.
Команды проведут товарищескую игру 28 мая в Каире. Ранее сообщалось, что вингер египетской сборной и «Ливерпуля» Мохамед Салах выбыл до конца сезона из-за травмы.
– Будет ли тяжело нашей сборной обороняться против Салаха, если он сыграет за сборную Египта?
– Если Салах будет играть? У нас не такой слабый чемпионат, футболисты не с рынка. Думаю, что ничего страшного не будет, если Салах сыграет против нашей сборной.
Хотя он сейчас будет весь май восстанавливаться от травмы. Посмотрим, – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи» Непомнящий.
Египет занимает 29-е место в рейтинге сборных ФИФА. Сборная России располагается на 36-й строчке.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Там и без Салаха есть кому наших не с рынка размотать.
Новость будто перед ЧМ 2018
В том то и прикол, что в нынешних реалиях, Египет супер топ соперник.)
Он после травмы не сыграет
Салах уже не тот, тем более что с "Кристал Палас" он получил травму и на месяц выбил
Сыграет Салах или не сыграет, в любом случае ничего страшного не случится
Недавно Узбекистан обыграл Египет вместо с Салахом. Урунов классный гол забил.
Подождал пока Салах сдаст совсем, чтобы потом сказать что чемпионат не слабый
