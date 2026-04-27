Непомнящий о матче с Египтом: «У нас футболисты не с рынка, не такой слабый чемпионат. Ничего страшного, если Салах сыграет»

Непомнящий о матче с Египтом: не страшно и с Салахом, наши футболисты не с рынка.

Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче между сборными России и Египта.

Команды проведут товарищескую игру 28 мая в Каире. Ранее сообщалось , что вингер египетской сборной и «Ливерпуля » Мохамед Салах выбыл до конца сезона из-за травмы.

– Будет ли тяжело нашей сборной обороняться против Салаха, если он сыграет за сборную Египта?

– Если Салах будет играть? У нас не такой слабый чемпионат, футболисты не с рынка. Думаю, что ничего страшного не будет, если Салах сыграет против нашей сборной.

Хотя он сейчас будет весь май восстанавливаться от травмы. Посмотрим, – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи» Непомнящий.

Египет занимает 29-е место в рейтинге сборных ФИФА. Сборная России располагается на 36-й строчке.