  • Непомнящий о матче с Египтом: «У нас футболисты не с рынка, не такой слабый чемпионат. Ничего страшного, если Салах сыграет»
Непомнящий о матче с Египтом: «У нас футболисты не с рынка, не такой слабый чемпионат. Ничего страшного, если Салах сыграет»

Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче между сборными России и Египта.

Команды проведут товарищескую игру 28 мая в Каире. Ранее сообщалось, что вингер египетской сборной и «Ливерпуля» Мохамед Салах выбыл до конца сезона из-за травмы.

– Будет ли тяжело нашей сборной обороняться против Салаха, если он сыграет за сборную Египта?

– Если Салах будет играть? У нас не такой слабый чемпионат, футболисты не с рынка. Думаю, что ничего страшного не будет, если Салах сыграет против нашей сборной.

Хотя он сейчас будет весь май восстанавливаться от травмы. Посмотрим, – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи» Непомнящий.

Египет занимает 29-е место в рейтинге сборных ФИФА. Сборная России располагается на 36-й строчке.

Там и без Салаха есть кому наших не с рынка размотать.
Новость будто перед ЧМ 2018
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Новость будто перед ЧМ 2018
В том то и прикол, что в нынешних реалиях, Египет супер топ соперник.)
Он после травмы не сыграет
Салах уже не тот, тем более что с "Кристал Палас" он получил травму и на месяц выбил
Сыграет Салах или не сыграет, в любом случае ничего страшного не случится
Недавно Узбекистан обыграл Египет вместо с Салахом. Урунов классный гол забил.
Подождал пока Салах сдаст совсем, чтобы потом сказать что чемпионат не слабый
Сборная России сыграет с Египтом в Каире 28 мая, с Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня и с Тринидадом и Тобаго в Калининграде 9 июня
27 апреля, 10:01
Сборная России – фаворит гостевого матча с Египтом. Команды встречались один раз – россияне победили со счетом 3:1 на групповом этапе ЧМ-2018
26 апреля, 19:39
