«В футболе дискриминация фанатов – они перестали на стадион ходить. На хоккее или баскетболе не нужно ничего». Наумов о правилах поведения болельщиков
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об изменениях правил поведения болельщиков на стадионах и заявил о дискриминации в отношении фанатов в России.
Ранее стало известно, что теперь баннеры фанатов не должны содержать информации, «не соответствующей традиционным ценностям», запрещено использование на аренах электросамокатов и беспилотников, а запрет на вувузелы отменен.
«Эти меры абсолютно ничего не дадут. Сейчас все равно фанаты не ходят на чемпионат России. Регистрировать они ничего не будут. Любая регистрация – оскорбление для них, ущемление прав. Поэтому зря делают это законодательно, глупость несусветная. Не думаю, что этот закон как-то повлияет. Введут уголовную статью за неправильный баннер, что ли?
В футболе какая-то дискриминация. На хоккее или баскетболе не нужно ничего. Хотя на том же хоккее болельщиков больше, чем на матчах ФК «Оренбург». Все привело к плохому, что фанаты перестали на стадион ходить.
Разрешили проносить вувузелы? Напрасно. Это же тяжелые предметы. А теперь духовые инструменты разрешают. Да им так можно шарахнуть человека, что потом он не поднимется. Как можно разрешать такие предметы к проносить. Зато пиво запрещено», – заявил Наумов.
На электросамокате, с дроном и баннером против традиционных ценностей теперь нельзя на стадион. Все новые запреты
Скоро введут правила как правильно в супермаркете закупаться, как правильно по парку гулять, как правильно какать, ГОСТ на рыбалку и длину червей, как правильно пользоваться шампунем и он обязательно должен быть отечественный или в списке разрешенных
Метро ID
Зоопарк ID
магнит ID