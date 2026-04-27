«В футболе дискриминация фанатов – они перестали на стадион ходить. На хоккее или баскетболе не нужно ничего». Наумов о правилах поведения болельщиков

Наумов: в футболе дискриминация фанатов – они перестали на стадион ходить.

Бывший президент «Локомотива » Николай Наумов высказался об изменениях правил поведения болельщиков на стадионах и заявил о дискриминации в отношении фанатов в России.

Ранее стало известно , что теперь баннеры фанатов не должны содержать информации, «не соответствующей традиционным ценностям», запрещено использование на аренах электросамокатов и беспилотников, а запрет на вувузелы отменен .

«Эти меры абсолютно ничего не дадут. Сейчас все равно фанаты не ходят на чемпионат России. Регистрировать они ничего не будут. Любая регистрация – оскорбление для них, ущемление прав. Поэтому зря делают это законодательно, глупость несусветная. Не думаю, что этот закон как-то повлияет. Введут уголовную статью за неправильный баннер, что ли?

В футболе какая-то дискриминация. На хоккее или баскетболе не нужно ничего. Хотя на том же хоккее болельщиков больше, чем на матчах ФК «Оренбург». Все привело к плохому, что фанаты перестали на стадион ходить.

Разрешили проносить вувузелы? Напрасно. Это же тяжелые предметы. А теперь духовые инструменты разрешают. Да им так можно шарахнуть человека, что потом он не поднимется. Как можно разрешать такие предметы к проносить. Зато пиво запрещено», – заявил Наумов.

