  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «В футболе дискриминация фанатов – они перестали на стадион ходить. На хоккее или баскетболе не нужно ничего». Наумов о правилах поведения болельщиков
16

«В футболе дискриминация фанатов – они перестали на стадион ходить. На хоккее или баскетболе не нужно ничего». Наумов о правилах поведения болельщиков

Наумов: в футболе дискриминация фанатов – они перестали на стадион ходить.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об изменениях правил поведения болельщиков на стадионах и заявил о дискриминации в отношении фанатов в России.

Ранее стало известно, что теперь баннеры фанатов не должны содержать информации, «не соответствующей традиционным ценностям», запрещено использование на аренах электросамокатов и беспилотников, а запрет на вувузелы отменен.

«Эти меры абсолютно ничего не дадут. Сейчас все равно фанаты не ходят на чемпионат России. Регистрировать они ничего не будут. Любая регистрация – оскорбление для них, ущемление прав. Поэтому зря делают это законодательно, глупость несусветная. Не думаю, что этот закон как-то повлияет. Введут уголовную статью за неправильный баннер, что ли?

В футболе какая-то дискриминация. На хоккее или баскетболе не нужно ничего. Хотя на том же хоккее болельщиков больше, чем на матчах ФК «Оренбург». Все привело к плохому, что фанаты перестали на стадион ходить.

Разрешили проносить вувузелы? Напрасно. Это же тяжелые предметы. А теперь духовые инструменты разрешают. Да им так можно шарахнуть человека, что потом он не поднимется. Как можно разрешать такие предметы к проносить. Зато пиво запрещено», – заявил Наумов.

На электросамокате, с дроном и баннером против традиционных ценностей теперь нельзя на стадион. Все новые запреты

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoболельщики
logoСоветский спорт
logoЕдиная лига ВТБ
музыка
Fan ID
logoПолитика
logoпремьер-лига Россия
брань
logoЛокомотив
logoНиколай Наумов
стадионы
logoКХЛ
дискриминация
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Включил матч Локо с Крыльями, на стадике в Самаре вообще пусто было, Рпл сами себя закапывают всякими фан айди
Ответ Ratmir90
Включил матч Локо с Крыльями, на стадике в Самаре вообще пусто было, Рпл сами себя закапывают всякими фан айди
Рпл что-ли их придумал
Вы подождите
Скоро введут правила как правильно в супермаркете закупаться, как правильно по парку гулять, как правильно какать, ГОСТ на рыбалку и длину червей, как правильно пользоваться шампунем и он обязательно должен быть отечественный или в списке разрешенных
Ответ Дядя ТУРА
Вы подождите Скоро введут правила как правильно в супермаркете закупаться, как правильно по парку гулять, как правильно какать, ГОСТ на рыбалку и длину червей, как правильно пользоваться шампунем и он обязательно должен быть отечественный или в списке разрешенных
Прекрати, ты же просто подкидываешь им идеи )))
По мнению тех кто принимал закон о фануйди на хоккей, баскетбол и другие командные виды ходят интеллигентные, высоко интеллектуальные люди с несколькими высшими образованиями и учëными степенями, а на футбол ходят отморозки, потенциальные бандиты, люди с интеллектом павианов, которые только и думают как бы устроить драки и погромы до, во время, и после матчей.
Театр ID
Метро ID
Зоопарк ID
Ответ BackhandShot
Театр ID Метро ID Зоопарк ID
пятерочка ID
магнит ID
Ответ Глыба
пятерочка ID магнит ID
Сортир ID
Это у вас дырокол, а у нас такой дыроколище!
Как-то он плохо про вувузелу...
«Любая регистрация – оскорбление для них, ущемление прав.». Да для многих это просто вопрос лени, ну или назовите это по другому. Много людей готовы сходить на футбол 1-2 раза за сезон. Не будут они ради этого тратить время на поход в МФЦ. А в таких городах как Казань, Уфа, Грозный у футбола и без фан айди есть серьезные спортивные конкуренты.
Ответ morito
«Любая регистрация – оскорбление для них, ущемление прав.». Да для многих это просто вопрос лени, ну или назовите это по другому. Много людей готовы сходить на футбол 1-2 раза за сезон. Не будут они ради этого тратить время на поход в МФЦ. А в таких городах как Казань, Уфа, Грозный у футбола и без фан айди есть серьезные спортивные конкуренты.
В Грозном и Уфе какие конкуренты у футбола?
Ответ Евгений Викто
В Грозном и Уфе какие конкуренты у футбола?
В Уфе — хоккейный Салават Юлаев, в Грозном — единоборства.
Футбол превращают во фрик-шоу. Теперь кузьмичи будут устраивать шумовую завесу на матчах. Вероятно, это сделано для того чтобы создать ощущение присутствия толпы на матчах
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
На электросамокате, с дроном и баннером против традиционных ценностей теперь нельзя на стадион. Все новые запреты
27 апреля, 04:55
Колосков об изменении правил поведения на стадионах: «Ничего нового тут нет. Базовые принципы остаются, в их соблюдении нет ничего сложного»
26 апреля, 13:37
Электросамокаты и беспилотники нельзя будет использовать на российских стадионах. Фанатам запретили забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства и деревья
26 апреля, 10:55
В России отменили запрет на вувузелы. Болельщикам разрешат использовать их на стадионе при согласовании с организатором соревнования
26 апреля, 10:12
Правительство изменило правила поведения на стадионах: теперь баннеры фанатов не должны содержать информации, «не соответствующей традиционным ценностям»
26 апреля, 08:11
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
5 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит». Губерниев о матче ЦСКА с петербуржцами
вчера, 20:04
Рекомендуем