Лингард о Кэррике: «У него ДНК «МЮ», он знает все тонкости клуба. С ним команда на правильном пути»

Лингард о Кэррике: у него ДНК «МЮ», с ним они на правильном пути.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард оценил работу Майкла Кэррика во главе клуба.

Лингард отметил, что «Юнайтед» добился значительных успехов под руководством его бывшего партнера по команде. Он считает, что Кэррик должен остаться главным тренером на постоянной основе.

«Бывает сложно, когда приходят новые тренеры, с разными идеями, с другим штабом.

Но я думаю, что с Майклом они действительно на правильном пути. Я знаю его еще со времен своего пребывания в «Юнайтед». Я знаю, как он работает. Ребята отлично справляются под его руководством.

В нем есть ДНК «Манчестер Юнайтед ». Он знает все тонкости клуба», – сказал Лингард, ныне выступающий за «Коринтианс».