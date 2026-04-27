Лингард о Кэррике: «У него ДНК «МЮ», он знает все тонкости клуба. С ним команда на правильном пути»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард оценил работу Майкла Кэррика во главе клуба.

Лингард отметил, что «Юнайтед» добился значительных успехов под руководством его бывшего партнера по команде. Он считает, что Кэррик должен остаться главным тренером на постоянной основе.

«Бывает сложно, когда приходят новые тренеры, с разными идеями, с другим штабом.

Но я думаю, что с Майклом они действительно на правильном пути. Я знаю его еще со времен своего пребывания в «Юнайтед». Я знаю, как он работает. Ребята отлично справляются под его руководством.

В нем есть ДНК «Манчестер Юнайтед». Он знает все тонкости клуба», – сказал Лингард, ныне выступающий за «Коринтианс».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Ох уж эти футбольные генетики...
Кэррик о будущем в «МЮ»: «Я каждую неделю говорю вам одно и то же: у меня нет уверенности. Мне нравится моя роль, это привилегия. Я здесь, чтобы помочь клубу добиваться результатов»
23 апреля, 17:13
Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»
19 апреля, 03:20
У «МЮ» 8 побед, 2 ничьих и 2 поражения в 12 матчах при Кэррике. Команда выиграла впервые за три матча – у «Челси»
18 апреля, 20:56
Кэррик остается претендентом на пост тренера «МЮ», несмотря на поражение от «Лидса». Майклом в клубе очень довольны
15 апреля, 17:55
