28

Пономарев про Акинфеева: «Позвоню ему и скажу, что надо заканчивать, и пусть обижается на меня, но нельзя уже, Игорек, дорогой, хватит. Надо заканчивать на хорошей ноте в статусе легенды»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев призвал вратаря Игоря Акинфеева завершить карьеру.

40-летний голкипер не играет с начала апреля из-за травмы. Сегодня он заявил, что пропустит остаток сезона, но не собирается уходить из футбола: «Продолжаю бороться с воспалением, процесс болезненный. Карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы восстановиться к следующему сезону». В ЦСКА сообщили, что продлят контракт с голкипером, если он того захочет.

«Надо заканчивать на хорошей ноте в статусе легенды. Его будут всегда вспоминать с удовольствием. Проводить бы его с почестями, оставить в клубе на хорошей должности, назначить тренером по вратарям. Это было бы здорово.

Игорек, дорогой, хватит. Я ему сам позвоню, скажу, что надо заканчивать. И пусть обижается на меня, но нельзя уже», – сказал Пономарев.

Акинфеев провел 19 матчей в этом сезоне Мир РПЛ (3 – сухих) и пропустил 22 гола. Его подробная статистика – здесь

В статусе легенды Акинфеев останется в любом случае, когда бы не закончил карьеру.
Позвони Нойеру ещё
Еще бы кто-нибудь позвонил Пономареву сказал: что ему пора заканчивать (давать комментарии))
Неважно - закончит Игорь карьеру прямо сегодня или через десять лет. Он - в любом случае легенда.

С немыслемым количеством положительных рекордов на внутреннем футбольном рынке.
И примерно таким же количеством минусов при выступлении на "внешней арене".

Как нейтральный любитель футбола отношусь к нему: с большим уважением.... но без паитета....
пиетет-это и есть большое уважение
ну так он без паитета
Я все путаю, где панибратство, а где нет
Акинфеев и сам не дурак, и если он почувствует, что реально не вывозит - то карьеру он закончит. В сборной он не почевал на лаврах и ушёл, когда понял, что его время пришло. А в ЦСКА, даже на скамейке под Торопом, Игорь Владимирович будет очень полезен. Как в своё время Овчина повлиял на Акинфеева, так и сам Акинфеев даже на скамейке и в тренировочном процессе может натаскать Торопа.
Парфюмный контракт не отпускает.
Он в любом случае закончит в статусе легенды)
Пономарев лепит и лепит всякую х… У Конифея у самого голова на плечах есть. Почувствует, что может еще постоять в раме - будет играть . И в этом случае - оптимальный вариант - чередовать киперов в матчах (как чемпионата так и кубка). И нагрузок меньше на ветерана , да Тороп в деле ( тогда точно не уйдет из клуба).
Главное - здоровье. Даже если закончит играть, лучше пусть восстановится от воспаления. Игра - это вторично по сравнению с самочувствием.
Материалы по теме
Олич об Акинфееве: «Один из лучших российских игроков за последние 50 лет. Можно сравнить с Нойером – тоже 40 лет, такой же огромный профессионал и легенда своего клуба»
27 апреля, 15:18
Акинфеев пропустит остаток сезона: «Продолжаю бороться с воспалением, процесс болезненный. Карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы восстановиться к следующему сезону»
27 апреля, 14:17
Акинфеев опроверг, что назвал свой товарный знак «Нога Бога»: «Я с ума не сошел. В документах есть только изображение памятного эпизода без какого-либо названия, тем более такого»
27 апреля, 10:56
Акинфеев зарегистрировал товарный знак – силуэт вратаря, отражающего ногой пенальти Испании на ЧМ-2018
27 апреля, 08:11Фото
ЦСКА продлит контракт с 40-летним Акинфеевым, если он того захочет, заявил Бабаев: «Мы всегда его поддерживаем с учетом значимости для команды»
24 апреля, 14:34
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
5 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит». Губерниев о матче ЦСКА с петербуржцами
вчера, 20:04
Рекомендуем