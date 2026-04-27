Пономарев про Акинфеева: «Позвоню ему и скажу, что надо заканчивать, и пусть обижается на меня, но нельзя уже, Игорек, дорогой, хватит. Надо заканчивать на хорошей ноте в статусе легенды»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев призвал вратаря Игоря Акинфеева завершить карьеру.
40-летний голкипер не играет с начала апреля из-за травмы. Сегодня он заявил, что пропустит остаток сезона, но не собирается уходить из футбола: «Продолжаю бороться с воспалением, процесс болезненный. Карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы восстановиться к следующему сезону». В ЦСКА сообщили, что продлят контракт с голкипером, если он того захочет.
«Надо заканчивать на хорошей ноте в статусе легенды. Его будут всегда вспоминать с удовольствием. Проводить бы его с почестями, оставить в клубе на хорошей должности, назначить тренером по вратарям. Это было бы здорово.
Игорек, дорогой, хватит. Я ему сам позвоню, скажу, что надо заканчивать. И пусть обижается на меня, но нельзя уже», – сказал Пономарев.
Акинфеев провел 19 матчей в этом сезоне Мир РПЛ (3 – сухих) и пропустил 22 гола.
С немыслемым количеством положительных рекордов на внутреннем футбольном рынке.
И примерно таким же количеством минусов при выступлении на "внешней арене".
Как нейтральный любитель футбола отношусь к нему: с большим уважением.... но без паитета....