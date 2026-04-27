Пономарев про Акинфеева: «Позвоню ему и скажу, что надо заканчивать, и пусть обижается на меня, но нельзя уже, Игорек, дорогой, хватит. Надо заканчивать на хорошей ноте в статусе легенды»

Пономарев – Акинфееву: позвоню и скажу, что надо заканчивать, Игорек, хватит.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев призвал вратаря Игоря Акинфеева завершить карьеру.

40-летний голкипер не играет с начала апреля из-за травмы. Сегодня он заявил, что пропустит остаток сезона , но не собирается уходить из футбола: «Продолжаю бороться с воспалением, процесс болезненный. Карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы восстановиться к следующему сезону». В ЦСКА сообщили , что продлят контракт с голкипером, если он того захочет.

«Надо заканчивать на хорошей ноте в статусе легенды. Его будут всегда вспоминать с удовольствием. Проводить бы его с почестями, оставить в клубе на хорошей должности, назначить тренером по вратарям. Это было бы здорово.

Игорек, дорогой, хватит. Я ему сам позвоню, скажу, что надо заканчивать. И пусть обижается на меня, но нельзя уже», – сказал Пономарев.

Акинфеев провел 19 матчей в этом сезоне Мир РПЛ (3 – сухих) и пропустил 22 гола.