Эндрик о будущем: «С радостью вернусь в «Реал» или уйду в другой клуб, если придется – я не знаю»
Форвард «Реала» Эндрик, арендованный «Лионом», высказал неуверенность в своем будущем.
Контракт бразильца с «Мадридом» рассчитан до июня 2030 года. Он перешел во французский клуб на правах шестимесячной аренды в декабре.
Эндрику задали вопрос о том, сможет ли «Лион» выступать в Лиге чемпионов, если его аренда будет продлена после этого лета.
«Я действительно не знаю. Если мне придется вернуться в «Реал Мадрид», я с радостью вернусь туда. Если мне придется уйти в другой клуб, я уйду в другой.
Я очень надеюсь, что мы сможем вывести «Лион» в Лигу чемпионов, где ему и место», – сказал Эндрик Canal Plus Foot.
19-летний игрок забил 7 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах за «Лион».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
Малого надо спасать, а то вырастет ханстером.
