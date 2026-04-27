Эндрик о будущем: «С радостью вернусь в «Реал» или уйду в другой клуб, если придется – я не знаю»

Форвард «Реала» Эндрик, арендованный «Лионом», высказал неуверенность в своем будущем.

Контракт бразильца с «Мадридом» рассчитан до июня 2030 года. Он перешел во французский клуб на правах шестимесячной аренды в декабре.

Эндрику задали вопрос о том, сможет ли «Лион» выступать в Лиге чемпионов, если его аренда будет продлена после этого лета.

«Я действительно не знаю. Если мне придется вернуться в «Реал Мадрид», я с радостью вернусь туда. Если мне придется уйти в другой клуб, я уйду в другой.

Я очень надеюсь, что мы сможем вывести «Лион» в Лигу чемпионов, где ему и место», – сказал Эндрик Canal Plus Foot.

19-летний игрок забил 7 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах за «Лион». С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
Малого надо спасать, а то вырастет ханстером.
Материалы по теме
Отец Эндрика: «У сына есть фраза: его парк развлечений – это футбольное поле. А в «Реале» у него этот парк отняли. Он просто хочет играть в футбол»
25 апреля, 14:11
У Эндрика гол и ассист в 1-м тайме с «ПСЖ» Сафонова. Форвард «Лиона», арендованный у «Реала», забил за клуб впервые за 6 матчей, у него 7+7 в 17 матчах
19 апреля, 19:13
Фонсека о недовольстве игрой Эндрика: «Я сказал это, чтобы вызвать реакцию, и я ее увидел. Мне нравится его характер»
14 апреля, 08:57
«Реал» хочет продать Гонсало летом, форвард не входит в планы клуба на следующий сезон. Предложения по Эндрику рассматривать не будут
13 апреля, 12:10
