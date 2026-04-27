Алонсо, Ираола, Силва – среди кандидатов «Челси». Клуб хочет изменить стратегию и назначить тренера с опытом работы на высшем уровне (The Telegraph)

Алонсо, Ираола, Силва – среди кандидатов на пост тренера «Челси».

Бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо входит в число кандидатов «Челси» на замену уволенному Лиэму Росеньору .

По данным The Telegraph, Алонсо, Андони Ираола (покидает «Борнмут » по окончании сезона) и Марку Силва («Фулхэм ») – среди тренеров, которых «синие» будут рассматривать в поисках предпочтительного кандидата.

Поиски нового тренера находятся на раннем этапе. Сейчас будут установлены контакты с агентами кандидатов на работу в «Челси», чтобы определить планы Алонсо, Ираолы, Силвы и других специалистов. Это поможет лондонцам решить, будут ли этих тренеров рассматривать более серьезно. У Андони и Хаби один представитель.

«Челси» намерен изменить стратегию после увольнения Росеньора и назначить тренера с опытом работы на высшем уровне.

