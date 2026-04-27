  Алонсо, Ираола, Силва – среди кандидатов «Челси». Клуб хочет изменить стратегию и назначить тренера с опытом работы на высшем уровне (The Telegraph)
Алонсо, Ираола, Силва – среди кандидатов «Челси». Клуб хочет изменить стратегию и назначить тренера с опытом работы на высшем уровне (The Telegraph)

Алонсо, Ираола, Силва – среди кандидатов на пост тренера «Челси».

Бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо входит в число кандидатов «Челси» на замену уволенному Лиэму Росеньору.

По данным The Telegraph, Алонсо, Андони Ираола (покидает «Борнмут» по окончании сезона) и Марку Силва («Фулхэм») – среди тренеров, которых «синие» будут рассматривать в поисках предпочтительного кандидата.

Поиски нового тренера находятся на раннем этапе. Сейчас будут установлены контакты с агентами кандидатов на работу в «Челси», чтобы определить планы Алонсо, Ираолы, Силвы и других специалистов. Это поможет лондонцам решить, будут ли этих тренеров рассматривать более серьезно. У Андони и Хаби один представитель.

«Челси» намерен изменить стратегию после увольнения Росеньора и назначить тренера с опытом работы на высшем уровне.

Филипе Луис, Терзич, Фабрегас: кто сменит Росеньора в «Челси»?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Telegraph
Алонсо это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Да и пригласив Алонсо, руководство должно измениться в своих принципах, а иначе будет хуже чем в Реале
Ответ glock17
Алонсо это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Да и пригласив Алонсо, руководство должно измениться в своих принципах, а иначе будет хуже чем в Реале
Согласен. Хотя я практически не сомневаюсь, что с деньгами Челси Хаби мог бы выстроить интереснейший проект
Ответ misha___97
Согласен. Хотя я практически не сомневаюсь, что с деньгами Челси Хаби мог бы выстроить интереснейший проект
Если не тратить деньги на сброд вроде Гарначо и Гиттенса, то мб, а так нет
Алонсо жаль. Только отошёл от одного самодура Переса, а тут сразу Боулинг и Эгбали со своим Ватсаппом и лего.
Ответ Акер
Алонсо жаль. Только отошёл от одного самодура Переса, а тут сразу Боулинг и Эгбали со своим Ватсаппом и лего.
Он и не пойдёт, когда маячит Ливерпуль и Сити
Ответ Акер
Алонсо жаль. Только отошёл от одного самодура Переса, а тут сразу Боулинг и Эгбали со своим Ватсаппом и лего.
что за ватсап и лего
Хотят назначить тренера с опытом работы на высшем уровне, но рассматривают Ираолу и Силву. Умно
Ответ iegord
Хотят назначить тренера с опытом работы на высшем уровне, но рассматривают Ираолу и Силву. Умно
Да и Алонсо ещё не топ. Байер да. В Реале неоднозначно выступил. А Топ тренеры - это ПЕП, Папа Карло, Клоп, Конте, тот же Тухель, от которого они избавились. Но топ тренер будет и требовать от них покупок игрокоао которые ему нужны, а не тех кто хочет руководство
Ответ ivaaa
Да и Алонсо ещё не топ. Байер да. В Реале неоднозначно выступил. А Топ тренеры - это ПЕП, Папа Карло, Клоп, Конте, тот же Тухель, от которого они избавились. Но топ тренер будет и требовать от них покупок игрокоао которые ему нужны, а не тех кто хочет руководство
Где там написано про топ тренера? Говорится про опыт на высшем уровне, Байер и реал вполне подходят. Новости задницей читаешь?
Если Алонсо станет тренером Челси, это будет самый крупный фейл Ливерпуля
Алонсо отлично зайдет.Шикарный,системный тренер.
Ответ Т Марк
Алонсо отлично зайдет.Шикарный,системный тренер.
За неустойкой))
Ираола и Силва прям далеко от Росиньора ушли в плане опыта работы на «высшем уровне» :)
Если Ираола и Силва это высший уровень, то кабзда синим(
На удивление адекватно.
Ответ Рокко Сиффредди
На удивление адекватно.
Хотел написать тоже самое, есть логика в этих кандидата, но я за Ираолу.
Ответ Южанин78
Хотел написать тоже самое, есть логика в этих кандидата, но я за Ираолу.
Ираола крут. У него половину основы продали, а он в топе держится .
По логике прошлых назначений - Силва следующий тренер Челси
Алонсо класс, но не пойдет. А все остальные - в лучшем случае будет как с Мареской, в худшем случае будет как с Поттером/Франком
Филипе Луис, Терзич, Фабрегас: кто сменит Росеньора в «Челси»?
22 апреля, 22:55
«Челси» рассматривает Ираолу, Терзича и Марку Силву на замену Росеньору (BBC)
22 апреля, 17:42
Малуда против перехода Фабрегаса в «Челси»: «Это было бы не самое мудрое решение. Пример Алонсо, слишком рано уехавшего в «Реал», должен послужить предупреждением»
22 апреля, 17:42
