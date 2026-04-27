  • Гендиректор «Динамо»: «Видим ухудшение в судействе в этом сезоне. Очень много непоследовательных решений»
Гендиректор «Динамо»: «Видим ухудшение в судействе в этом сезоне. Очень много непоследовательных решений»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что судейство в Мир РПЛ стало хуже в сезоне-2025/26.

– Вы видели пенальти, который назначили в ворота «Зенита» в игре с «Локомотивом»?

– Я не буду комментировать ход других игр, там есть свои спикеры и менеджеры.

– Вы отмечаете общую деградацию судейства в текущем сезоне?

– В этом сезоне мы видим ухудшение в судействе. Есть очень много непоследовательных решений, – сказал Пивоваров.

Генсек РФС о Мажиче: «Судейских ошибок становится меньше, я доволен его работой. Контракт до конца сезона, Милорад получает меньше 500 тысяч евро – я бы его оставил»

Ухудшение явное! В каждом туре - скандалы. Что еще нужно для увольнения Каманцева и Мажича?!
Всё последовательно.... последовательно херово с судейством. )
Отмажича гнать поганой метлой.
>Я не буду комментировать ход других игр, там есть свои спикеры и менеджеры
Так ведь комментировал до этого https://www.sports.ru/football/1117109104-gendirektor-moskovskogo-dinamo-o-sudejstve-penalti-zenita-ni-na-odnom-.html
Общемировая тенденция
Общемировая тенденция
Но это же не значит, что ничего нельзя сделать.
тянут негродыр!!!!
Дети Мажича в плену у Галицкого, иначе как объяснить весь этот беспредел?
Дети Мажича в плену у Галицкого, иначе как объяснить весь этот беспредел?
Комментарий скрыт
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Правила прочитайте. Если умеете, то поймете.
«Я не буду комментировать ход других игр». А что же ты тогда кукарекал, что пенальти Зенита в ворота Махачкалы «ни на одном повторе не было видно». https://www.sports.ru/football/1117109104-gendirektor-moskovskogo-dinamo-o-sudejstve-penalti-zenita-ni-na-odnom-.html

Давай, будь последователен!
Гендиректор «Динамо» об ужесточении лимита: «Если речь о развитии детско-юношеского футбола, то надо принимать другие, более долгосрочные решения. Не работает так, что по волшебству все поменяется»
27 апреля, 10:15
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы бы очень не хотели, чтобы наши матчи судил Карасев»
27 апреля, 08:34
