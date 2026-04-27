Гендиректор «Динамо»: «Видим ухудшение в судействе в этом сезоне. Очень много непоследовательных решений»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что судейство в Мир РПЛ стало хуже в сезоне-2025/26.
– Вы видели пенальти, который назначили в ворота «Зенита» в игре с «Локомотивом»?
– Я не буду комментировать ход других игр, там есть свои спикеры и менеджеры.
– Вы отмечаете общую деградацию судейства в текущем сезоне?
– В этом сезоне мы видим ухудшение в судействе. Есть очень много непоследовательных решений, – сказал Пивоваров.
Генсек РФС о Мажиче: «Судейских ошибок становится меньше, я доволен его работой. Контракт до конца сезона, Милорад получает меньше 500 тысяч евро – я бы его оставил»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
Так ведь комментировал до этого https://www.sports.ru/football/1117109104-gendirektor-moskovskogo-dinamo-o-sudejstve-penalti-zenita-ni-na-odnom-.html
Давай, будь последователен!