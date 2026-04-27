Гендиректор «Динамо»: «Видим ухудшение в судействе в этом сезоне. Очень много непоследовательных решений»

Гендиректор «Динамо»: видим ухудшение в судействе в РПЛ.

Генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров считает, что судейство в Мир РПЛ стало хуже в сезоне-2025/26.

– Вы видели пенальти, который назначили в ворота «Зенита» в игре с «Локомотивом»?

– Я не буду комментировать ход других игр, там есть свои спикеры и менеджеры.

– Вы отмечаете общую деградацию судейства в текущем сезоне?

– В этом сезоне мы видим ухудшение в судействе. Есть очень много непоследовательных решений, – сказал Пивоваров.

