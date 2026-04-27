Невилл об «Арсенале»: «Они не пройдут «Атлетико», другие команды в ЛЧ сильнее их. Но у них есть шанс в чемпионате – Артета знает, что выиграть его легче»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил перспективы «Арсенала» в Лиге чемпионов и АПЛ.
«Многие из этих игроков не знают, как выигрывать Лигу чемпионов, но они были так близки к вершине в чемпионате и будут отчаянно стремиться не упустить свой шанс. Я думаю, что Микель Артета должен выкладываться в каждой игре и не отдавать приоритет ни одной из них, но он знает, что выиграть Премьер-лигу сейчас легче, чем Лигу чемпионов.
Я считаю, что в Лиге чемпионов есть команды сильнее, чем они, и это кубковый турнир. У них осталось три игры, а в чемпионате – всего четыре, так что можно утверждать, что легко выиграть все, но я не думаю, что они пройдут «Атлетико» и другие команды в ЛЧ, однако вижу у них шанс в чемпионате», – сказал Невилл в своем подкасте.
Хочу ошибаться, но , возможно, мы можем увидеть в этой паре один из самых эстетически и содержательно мерзких полуфинала ЛЧ , за долгое время
А ЛЧ транслирует TNT Sports.
Поэтому Гари пытается перетянуть фокус интереса болельщиков Арсенала с ЛЧ на АПЛ (т.е. с TNT на Скай).
Для этого он "экспертно" принижает шансы Арсенала на успех в ЛЧ и, наоборот, преувеличивает его шансы в АПЛ.
Т.е. мнение Невилла проплачено его работодателем, а не основано на каких-то умозаключениях.
