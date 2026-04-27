  • Невилл об «Арсенале»: «Они не пройдут «Атлетико», другие команды в ЛЧ сильнее их. Но у них есть шанс в чемпионате – Артета знает, что выиграть его легче»
Невилл об «Арсенале»: «Они не пройдут «Атлетико», другие команды в ЛЧ сильнее их. Но у них есть шанс в чемпионате – Артета знает, что выиграть его легче»

Невилл об «Арсенале»: они не пройдут «Атлетико» в ЛЧ, но могут выиграть АПЛ.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил перспективы «Арсенала» в Лиге чемпионов и АПЛ.

«Многие из этих игроков не знают, как выигрывать Лигу чемпионов, но они были так близки к вершине в чемпионате и будут отчаянно стремиться не упустить свой шанс. Я думаю, что Микель Артета должен выкладываться в каждой игре и не отдавать приоритет ни одной из них, но он знает, что выиграть Премьер-лигу сейчас легче, чем Лигу чемпионов.

Я считаю, что в Лиге чемпионов есть команды сильнее, чем они, и это кубковый турнир. У них осталось три игры, а в чемпионате – всего четыре, так что можно утверждать, что легко выиграть все, но я не думаю, что они пройдут «Атлетико» и другие команды в ЛЧ, однако вижу у них шанс в чемпионате», – сказал Невилл в своем подкасте.

Арсенал прошлых лет без шансов бы вылетел от Атлетико, но нынешние канониры сами отлично умеют ломать игру соперника. Вполне реалистичен вариант, что закатят с углового и дальше усыпят ватокатом.
Арсенал прошлых лет без шансов бы вылетел от Атлетико, но нынешние канониры сами отлично умеют ломать игру соперника. Вполне реалистичен вариант, что закатят с углового и дальше усыпят ватокатом.
Без шансов от Матрасов вылетел бы только Арсенал Эмери
Атлетико хорош, когда на него идут. А против осторожных команд , да ещё и имеющих игроков не уровня Хетафе с Овьедо , а футболистов хорошего качество -- у них могут возникнуть максимально серьёзные проблемы.

Хочу ошибаться, но , возможно, мы можем увидеть в этой паре один из самых эстетически и содержательно мерзких полуфинала ЛЧ , за долгое время
Атлетико хорош, когда на него идут. А против осторожных команд , да ещё и имеющих игроков не уровня Хетафе с Овьедо , а футболистов хорошего качество -- у них могут возникнуть максимально серьёзные проблемы. Хочу ошибаться, но , возможно, мы можем увидеть в этой паре один из самых эстетически и содержательно мерзких полуфинала ЛЧ , за долгое время
со времен Интер Милан 2003 года?
Атлетико хорош, когда на него идут. А против осторожных команд , да ещё и имеющих игроков не уровня Хетафе с Овьедо , а футболистов хорошего качество -- у них могут возникнуть максимально серьёзные проблемы. Хочу ошибаться, но , возможно, мы можем увидеть в этой паре один из самых эстетически и содержательно мерзких полуфинала ЛЧ , за долгое время
Думаю (надеюсь), будет ровно наоборот. Атлетико здорово прибавил после зимы, но при этом они, конечно, не будут взламывать позиционно Арсенал. То есть по сути будут две команды, желающие играть на встречных курсах. И вполне возможно будет местами заруба как был Арсенал-ПСЖ год назад.
Гари Невилл работает на Скае. Скай транслирует АПЛ.
А ЛЧ транслирует TNT Sports.
Поэтому Гари пытается перетянуть фокус интереса болельщиков Арсенала с ЛЧ на АПЛ (т.е. с TNT на Скай).
Для этого он "экспертно" принижает шансы Арсенала на успех в ЛЧ и, наоборот, преувеличивает его шансы в АПЛ.
Т.е. мнение Невилла проплачено его работодателем, а не основано на каких-то умозаключениях.
Пройдут как раз легко Атлетико
Пройдут как раз легко Атлетико
А потом ?
И главное какой ценой , хорошо , если не ценой АПЛ
А потом ? И главное какой ценой , хорошо , если не ценой АПЛ
если арсенал пройдет атлетико, то в одном матче может быть все, что угодно. хотя по физике игроки выжаты как лимон
Грязный Гарри лжёт)
У Атлетико 4 бюджет среди этих 4-ъ. Атлетико жасен в обороне, Атлетико только в 1 матче ЛЧ не пропустил, это Барсе легко забивать, а Арсеналу нет. На угловых и штрафных АТМ пропускает почти каждый матч
Арсенал бы прошел и Барсу и АТМ, Все изи им.
У Атлетико 4 бюджет среди этих 4-ъ. Атлетико жасен в обороне, Атлетико только в 1 матче ЛЧ не пропустил, это Барсе легко забивать, а Арсеналу нет. На угловых и штрафных АТМ пропускает почти каждый матч Арсенал бы прошел и Барсу и АТМ, Все изи им.
От Спортинга еле отскочили, какой изи нафиг.
От Спортинга еле отскочили, какой изи нафиг.
У Барсы тоже оборона плохая, и плюс Ямаль или Рафа выпадают, сразу каюк. Челси показал как это делается.
А Атлетико мертвый
Тут изи проход.
Забавный. Все его прогнозы сбываются точно наоборот.
Лучше осминога послушать.
Тут для начала главное пройти Атлетико, а финал дело такое, в одном матче может случиться всё что угодно, из недавних финалов мне вспоминается победа Челси над Сити, я был уверен в победе Сити например... В прошлом сезоне в одном матче Арсенал обыграл тот же ПСЖ, в этом сезоне Баварию...
Тут для начала главное пройти Атлетико, а финал дело такое, в одном матче может случиться всё что угодно, из недавних финалов мне вспоминается победа Челси над Сити, я был уверен в победе Сити например... В прошлом сезоне в одном матче Арсенал обыграл тот же ПСЖ, в этом сезоне Баварию...
Вот только в последние годы эти "все что угодно" что то никак не случаются, побеждают предсказуемо фавориты, и да, аутсайдеры не забивают ни одного гола
Вот только в последние годы эти "все что угодно" что то никак не случаются, побеждают предсказуемо фавориты, и да, аутсайдеры не забивают ни одного гола
Челси не был фаворитом в финале против Сити и победил в сухую). И почему например Арсенал не может быть фаворитом против Баварии? Арсенал на групповом этапе занял первое место и выиграл у Баварии 3:1
Давайте начистоту. Арсенал уже разделался с ними в этом сезоне со счетом 4:0. С тех пор Арсенал стал слабее, но Атлетико по факту тоже. Арсенал выглядит фаворитом
Давайте начистоту. Арсенал уже разделался с ними в этом сезоне со счетом 4:0. С тех пор Арсенал стал слабее, но Атлетико по факту тоже. Арсенал выглядит фаворитом
Группа вообще не показатель, Арсенал в группе разделал ПСЖ в прошлом году и что?
Будет забавно, если команды сыграют яркие полуфиналы с обилием голов, а не как многие ждут "самые скучные матчи за всю историю футбола"
