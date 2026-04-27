Семин о «Краснодаре»: «У них есть характер, игроки стали дисциплинированнее, выбираются из сложных ситуаций. Мусаев проделал большую работу»
Семин о «Краснодаре»: есть характер и дисциплина, Мусаев проделал большую работу.
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин похвалил работу Мурада Мусаева с «Краснодаром».
«У «Краснодара» есть характер. Они выбираются из любых сложных ситуаций. Характер привили главный тренер и руководство. Футболисты стали дисциплинированнее.
«Краснодар» играет в сложный футбол для соперника. Они хорошо подготовлены физически, могут использовать длинные передачи. Это говорит о том, что тренер многое значит, он проделал большую работу», – сказал Семин.
«Быки» лидируют в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 60 очков в 27 матчах.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Раньше над Краснодаром многие смеялись, что они какие-то плюшевые и бесхарактерные, а теперь в комментах постоянно вижу что-то в духе "да как они смеют так себя вести, самая мерзкая команда!😡"
Раньше над Краснодаром многие смеялись, что они какие-то плюшевые и бесхарактерные, а теперь в комментах постоянно вижу что-то в духе "да как они смеют так себя вести, самая мерзкая команда!😡"
Все любили Краснодар когда он не на что не претендовал , когда был позади или плюс минус топ команд, но когда он перестал быть 3-5 , так сразу начали все выть )
Раньше над Краснодаром многие смеялись, что они какие-то плюшевые и бесхарактерные, а теперь в комментах постоянно вижу что-то в духе "да как они смеют так себя вести, самая мерзкая команда!😡"
разумное мнение профессионала.И команда выросла ,заматерела.И тренер Мусаев выдвинулся в первые ряды российских тренеров.А из молодежи до 45 думаю лучший.
Палыч не в курсе, что Галицкий все купил и Мусаев не тренер, потому что не футбольный человек.
Палыч не в курсе, что Галицкий все купил и Мусаев не тренер, потому что не футбольный человек.
Мостовой, залогинься
Мостовой, залогинься
Кто тоько не залогнился под моим ником.
Удачи Краснодару
Нехорошее у меня предчувствие по Краснодару, но желаю ему выиграть второе чемпионство. Уж больно тяжело идет в последнее время.
