Семин о «Краснодаре»: «У них есть характер, игроки стали дисциплинированнее, выбираются из сложных ситуаций. Мусаев проделал большую работу»

Семин о «Краснодаре»: есть характер и дисциплина, Мусаев проделал большую работу.

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин похвалил работу Мурада Мусаева с «Краснодаром ».

«У «Краснодара» есть характер. Они выбираются из любых сложных ситуаций. Характер привили главный тренер и руководство. Футболисты стали дисциплинированнее.

«Краснодар» играет в сложный футбол для соперника. Они хорошо подготовлены физически, могут использовать длинные передачи. Это говорит о том, что тренер многое значит, он проделал большую работу», – сказал Семин.

«Быки» лидируют в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 60 очков в 27 матчах.