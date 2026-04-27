Румменигге про «ПСЖ»: «Нельзя все купить. С Неймаром, Мбаппе, Месси команда не работала, а сейчас играет фантастически. Раньше туда шли из-за денег, но теперь они в топ-3 клубов Европы»

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от матчей 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

– «Бавария», выйдя в финал Кубка Германии, сделала еще один шаг к потенциальному треблу. Чего вы ожидаете от команды в полуфинале ЛЧ против «Пари Сен-Жермен»?

– Два матча против «ПСЖ» потребуют от нас полной отдачи. Все должны быть в отличной форме, команда должна повторить то, что она показала в Париже в общем этапе турнира, когда победила со счетом 2:1.

В первом тайме мы играли фантастически. А во втором тайме, после красной карточки Луиса Диаса [перед перерывом], мы оборонялись так, что это напомнило мне старую поговорку Зеппа Хербергера (тренера сборной ФРГ, выигравшей ЧМ-1954 – Спортс’‘).

– Какую?

– «Один за всех, все за одного». Защита проявила себя образцово, игроки бросались под каждый удар, накрывали каждый дриблинг. Этот матч теперь эталон для обоих полуфиналов.

– Матч «Баварии» с «Пари Сен-Жермен» – это фактически финал?

– Конечно, это мог бы быть и великолепный финал, но пока это полуфинал. «Арсенал» долгое время хвалили, но сейчас, ближе к концу сезона, кажется, что они немного сбавляют обороты в АПЛ и могут потерять титул, уступив его «Манчестер Сити». Тем не менее я бы не стал недооценивать две другие команды 1/2 финала.

– Что делает «ПСЖ» таким опасным?

– С тех пор как Луис Энрике возглавил их, у них сформировалась команда высшего класса, очень грамотно собранная. «Париж» доказал нечто важное.

– Что же?

– Невозможно купить все, команду нужно строить с терпением. Когда мы обыграли их в финале Лиги чемпионов-2020, в их составе были Неймар и Мбаппе. Год спустя к ним присоединился Месси. С точки зрения имен, это была фантастическая команда, но явно не функционировавшая как единое целое, как нынешняя.

Сейчас это хорошо организованная структура, обладающая большим количеством качественных игроков, особенно в полузащите и атаке.

– После победы над «Ливерпулем» со счетом 2:0 президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, который также является председателем инвестиционной компании Qatar Sports Investments (QSI), был бурно встречен болельщиками, его просили сделать селфи. В Германии такое было бы немыслимо, не так ли?

– Я рад за Нассера, что болельщики так позитивно его приняли. Но они также в долгу перед ним. В конце концов, кем был «Пари Сен-Жермен» до того, как его приобрела компания Qatar Sports Investments?

Помню: после поражения от нас в финале Нассер был опустошен. Тогда я сказал ему: «Нассер, ты должен быть терпеливым. В футболе ничего не дается на блюдечке. Ты должен много работать, чтобы всего добиться, делать разумные трансферы. Дело не только в деньгах. В раздевалке должен быть дух, который даст тебе эти дополнительные три-пять процентов, чтобы выиграть этот трофей». Так что неслучайно они снова в полуфинале. Они показывают фантастический футбол.

– Однако клуб вложил немало денег в этот состав – 822 миллиона евро, что за последние три года привело к дефициту трансферного бюджета в 400 млн. Как это согласуется с правилами финансового фэйр-плей?

– Приобретя Неймара, Мпаппе и Месси, «ПСЖ» оказал значительное давление на крупнейшие клубы Европы – своими трансферными расходами и особенно зарплатами. Все три игрока больше не выступают в Париже, и в результате клуб значительно улучшил свое финансовое положение. А тренер привнес в клуб совершенно другой дух.

Раньше люди шли в «ПСЖ» из-за денег, теперь же это потому, что это один из трех лучших клубов Европы. Они проделали хорошую работу, это нужно признать. Европейскому футболу повезло, что такие команды теперь не только в Англии или Испании, – сказал Румменигге.

ПСЖ доказательство, что топ тренер > топ игрок
Ответ <Inter>
ПСЖ доказательство что Мбаппе топ игрок, от которого вреда не меньше чем пользы для команды. Хотя тренер, который отвечает за всю команду, очевидно имеет более важную роль, чем 1 игрок из 11. Исключение, может разве праймовый Месси из этого правила.
Ответ nek24
Я думаю, Энрике и Мбаппе бы место в этом ПСЖ нашёл и характер француза поумерил. Алонсо перспективный тренер, но у него нет таких достижений и авторитета, как у Луиса, и он не тренеровал обладателей ЗМ
Тот случай, когда можно всё купить. Просто эти много денег начали тратить более разумно.
Ответ Vlados 86
Видимо Моратти тоже так думал, делая Альваро Рекобу самым богатым игроком мира прямо сейчас
Ответ Direct free kick
Ща бы деда с клубом-государством сравнивать, начнём с уровня серии А 90-х и лиги 1 в её любом состоянии.
Все верно. Раньше ПСЖ тратил сотни миллионов, но заветная ЛЧ была все так же недостижима. Но потом клуб изменил стратегию, набрал за копейки молодых голодных до побед парней и героически выиграл долгожданную ЛЧ. Очень вдохновляющая история. Что-то на уровне чемпионства Лестера. Когда богатый клуб, потратив сотни миллионов, не добился успеха, не сдался и потратил ещё много денег и сумел достигнуть цели. Очередное доказательство, что деньги не все решают в футболе.
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Иными словами, разумно потраченные большие деньги решают. Но совсем без денег никто и просто команды не соберёт, а уж тем более, топ-команду. Разумный баланс талантливых и пашущих игроков плюс большой тренер, но это и так давно известно, прописная истина.
Ответ kvn9
В футболе всё давно придумано
Так вот у кого Дюма списал..... У Хербергера.
И в чем он не прав, собственно.

Пока шейхи игрались в покупку звезд, было ноль результата в Европе из-за тотальной разбалансировки. Стоило сбросить весь дорогой балласт - команда заиграла и даже ЛЧ взяла.
Ответ a2wai
Купленная за отнюдь не копейки молодёжь, пришла в ПСЖ, за который начала болеть когда там играли Неймар, Ибра и так далее. Клуб годами вкладывался в свой престиж, чтобы сейчас пожинать плоды в виде молодёжи, которая смолоду ставит себе цель перейти в Париж и выиграть для клуба первую ЛЧ, соглашаясь на строгий режим и умеренную зп. Ну а звёзды, не считая провального периода с меси, к своей цели были очень близки.
Ответ Крушение баварского драндулета
"За копейки", "престиж", "умеренная зарплата", да вы в плену каких-то своих фантазий.)
ПСЖ и сейчас занимает 1 место по зарплатному фонду.
https://www.sports.ru/football/blogs/3305528.html
https://legalbet.ru/prosport/futbolnie-klubi-evropi-s-samim-bolshim-fondom-zarabotnoj-plati-top-po-zarplatam-na-2023-god/
ПСЖ играют красиво. Там все игроки как Ямаль только об этом нет тысяча проплаченный статей. Помню в начале сезона игрок ПСж сделал дубль через себя, один пост! И 10 постов как ямаль с подружкой переписывается..........
Ответ Треска
Да потому что Барселона самая популярная команда мира, тем более лига 1 это турнир одной команды
Ответ блокад блокадыч
В лалиге две команды...... Иногда ращ в 10 лет третья выигрывает не сильно лучше. Популярная барса потому что много пирара проплаченого. Я это по Месси заметил. Как только он ушел из лалиги в разы уменьшилось разговоров о нем...... Хотя он в псж нормально исполнял
Так то с Неймаром и Мбаппе ПСЖ до финала лч доходил, а вот Месси оказался как пятая нога собаке
Ответ As095
Мбаппе как раз и есть тот тормоз. Тянет игру на себя. Хочет, чтобы ему все пасовали, авось что-то и забьёт. Так же, как сейчас в Реале. Он то в шоколаде, статистика хорошая. А результаты команды плачевные.
Ответ Mutabor59
Мбаппе нападающий, он лучший и команда должна была играть на него, но латиноамериканские примы этого не хотели
У Баварии есть требл, у ПСЖ есть, у Барселоны есть, у Ман Юнайтед есть, не помню есть ли он у Сити, а вот у одного королевского клуба из Мадрида его нет. И это при том, что кубков ЛЧ у них больше, чем у Баварии и Барселоны в вместе взятых. О чём-то это говорит.
Ответ server34
Так и о чем же?
Ответ server34
Потому что в кубке Испании есть Барса которую они периодический избегают в ЛЧ. Не разводи УЕФА мафия их каждый раз по разным сеткам у Реала их было бы на 6 меньше сейчас
Да и с ними там вполне можно было играть, пока ПСЖ не накрыла череда травм у защитников и полузащитников. Когда из дубля типов подтягивали и тот же Заир в 17 лет не от хорошей жизни в Лч играл
Миллеру да эти слова бы в уши!
