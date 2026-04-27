  • Газзаев о «Спартаке»: «Штормило в начале чемпионата, сейчас – спокойствие. Это влияние Карседо – игроки легко вступили в контакт с тренером, он вот-вот добьется результата»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что главный тренер Хуан Карседо положительно повлиял на игру «Спартака».

Испанский специалист возглавил московский клуб в январе 2026 года.

«Я думаю, что с новым тренером «Спартак» играет совсем по‑другому. Мы знаем, что «Спартак» в первом этапе чемпионата штормило. Сейчас – спокойствие.

Эмоции действуют на команду. По комментариям видно, что игроки тоже достаточно легко вступили в контакт с тренером.

Мы видим, что в первом и втором этапах совершенно разная игра и уверенность. Мне кажется, что на это очень хорошо повлиял тренер, который вот‑вот добьется результата», – сказал Газзаев.

Красно‑белые набрали 48 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Спартак поинтереснее стал. В следующем сезоне будет играть ещё лучше, если начнут забивать Угальде и Гарсия.
Ого, В.Г. хвалит тренера Спартака.
Интересно..
Ну, он на опыте понимает все эти процессы.
Похоже нам с Карседо повезло.
Лишь бы не стали опять внутри клуба что-то делить. Тренер он серьезный. За межсезонье команду по сути перестроил.
При этом, что важно, наработки Станковича не убрал. А их усилил. Не стал ничего ломать. Но внес небольшие коррективы.
И игра стала немного другой. Мы сейчас, наверное, самая играющая команда в РПЛ.
Не последнюю роль в том, что команду штормило, сыграли медиа вкупе с экспертами. Так вот, не хотелось бы опять это увидеть
Нужен голкипер который будет управлять защитой. А не это подобие.
Я замечаю интересную закономерность, чем меньше команда ноет после матчей на судейство, тем увереннее идет игра на поле. После этого тура стало видно, что Шпилевский и Талалаев поехали вниз со своем нытьем о пенальти. Когда тренеры так себя ведут - у игроков сильно теряется уверенность в силах.
А мне вот нравится, что команда набирает очки с теми, с кем обязана набирать.
