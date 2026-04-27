Газзаев о «Спартаке»: «Штормило в начале чемпионата, сейчас – спокойствие. Это влияние Карседо – игроки легко вступили в контакт с тренером, он вот-вот добьется результата»

Газзаев о «Спартаке»: команду штормило, сейчас спокойно играют благодаря Карседо.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что главный тренер Хуан Карседо положительно повлиял на игру «Спартака ».

Испанский специалист возглавил московский клуб в январе 2026 года.

«Я думаю, что с новым тренером «Спартак» играет совсем по‑другому. Мы знаем, что «Спартак» в первом этапе чемпионата штормило. Сейчас – спокойствие.

Эмоции действуют на команду. По комментариям видно, что игроки тоже достаточно легко вступили в контакт с тренером.

Мы видим, что в первом и втором этапах совершенно разная игра и уверенность. Мне кажется, что на это очень хорошо повлиял тренер, который вот‑вот добьется результата», – сказал Газзаев.

Красно‑белые набрали 48 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ .