Газзаев о «Спартаке»: «Штормило в начале чемпионата, сейчас – спокойствие. Это влияние Карседо – игроки легко вступили в контакт с тренером, он вот-вот добьется результата»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что главный тренер Хуан Карседо положительно повлиял на игру «Спартака».
Испанский специалист возглавил московский клуб в январе 2026 года.
«Я думаю, что с новым тренером «Спартак» играет совсем по‑другому. Мы знаем, что «Спартак» в первом этапе чемпионата штормило. Сейчас – спокойствие.
Эмоции действуют на команду. По комментариям видно, что игроки тоже достаточно легко вступили в контакт с тренером.
Мы видим, что в первом и втором этапах совершенно разная игра и уверенность. Мне кажется, что на это очень хорошо повлиял тренер, который вот‑вот добьется результата», – сказал Газзаев.
Красно‑белые набрали 48 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Интересно..
Похоже нам с Карседо повезло.
Лишь бы не стали опять внутри клуба что-то делить. Тренер он серьезный. За межсезонье команду по сути перестроил.
При этом, что важно, наработки Станковича не убрал. А их усилил. Не стал ничего ломать. Но внес небольшие коррективы.
И игра стала немного другой. Мы сейчас, наверное, самая играющая команда в РПЛ.