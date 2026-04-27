  • Вега о том, почему Месси круче Роналду: «Он принес победу Аргентине на ЧМ. Лучший в истории футбола, гордость страны»
Вега о том, почему Месси круче Роналду: «Он принес победу Аргентине на ЧМ. Лучший в истории футбола, гордость страны»

Вега считает, что Месси круче Роналду: он лучший в истории футбола.

Аргентинский защитник «Зенита» Роман Вега высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

– Хотелось бы успеть сыграть за сборную, пока Месси еще в деле?

– Да! Чтобы в любом виде – в игре или на тренировке – побыть вместе с ним. Разделять раздевалку, играть с Месси – это цель и для меня, и для моей семьи. Он лучший в истории футбола! И при этом аргентинец – гордость страны. Так что даже если это будет просто тренировка, я буду счастлив.

– Но как же быть с одним вашим детским фото, на котором вы в футболке Криштиану Роналду?

– Я был очень маленьким. Тогда мне нравилось собирать разные футболки – были в том числе футболки сборной Германии, Бразилии, Аргентины. А эту, кажется, подарил папа. В итоге много футболок набралось. Я с детства любил футбол, поэтому любая была в радость.

– Если папа подарил вам футболку Роналду, значит ли это, что ему больше нравится португалец, нежели Месси?

– Нет. Отец – это тоже Месси. Мы все его дома любим. А в данном случае речь скорее не о конкретном предпочтении, а о страсти к футболу в целом.

– Так кто же круче – Роналду или Месси – и почему?

– Месси, потому он принес победу сборной Аргентине на чемпионате мира. В том числе из-за него я с детства мечтал играть в «Барселоне». Все мы в Аргентине фанаты Месси и его игры, – сказал Вега.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Как же он прав, Роналду никогда не приносил победу Аргентине на ЧМ, шах и мат, хейтерки!
Ответ ser91337
Шейх и мат
Ответ ser91337
Он и Португалии особо на ЧМ не помог, что там говорить
Три года и четыре месяца назад победа на ЧМ перестала быть фактором величия, да и мало ли кто был Чемпионом Мира, это не мечта. Вега отстал в этом вопросе
Ответ benjamin92
Помню комментарии в статье про ЧМ и Марадону перед Катаром.
Там в топе все о величии Диего, о том, что только ЧМ дает статус короля и что Месси увы никогда не сможет к этому приблизиться. Да, он один из лучших, но только ЧМ сделает его величайшим, чего не произрйдет ибо Лео уже по футбольному стар а Аргентина имеет в составе больше половины молодых игроков, которые не знают что такое мировые турниры и победы на них.
18.12.2022 Месси коснулся небес, встал на вершину истории.
И для тех комментаторов ЧМ стал турниром из 7 игр.
Как же их жаль.
Ответ Domian
Дополню: до ЧМ - «состав Аргентины - одни ноунеймы, они не выиграют», после ЧМ - «у Аргентины был один из лучших составов на турнире, лучше португальского»
Да хватит даже сомневаться на этот счет, там пропасть между ними, там где Криш впереди, Месси близко, а там где Месси впереди, там отрывище.
Лео Месси и без ЧМ был лучше, чем Рональду7.
Зачем их постоянно сравнивают? Это же Земля и небо
Справедливости ради, не один Месси играл в сборной в Катаре на ЧМ тогда. Он, безусловно, внёс решающий вклад, но без самоотверженности и самоотдачи партнёров было бы повторение ЧМ 2014 года максимум.
Ответ Black Phoenix
Да всегда так. Никто в одиночку не выигрывает турниры. Будь то Пеле или Марадона, это командный спорт, хоть индивидуально кто-то и выделялся, в плане лидерства, или решающих действий.
Разве Месси не был лидером команды? Не делал голевые действия в каждом матче? Не вёл за собой команду, которая буквально умирала за него на поле?
Самое смешное, что когда Аргентина проигрывает туринир, финал или отдельный матч, то хейтеры (они же клубники) сразу вешают все ярлыки на Месси. Он проиграл, бесхребетный, нет характера и не затащил.
А когда появляется характер, за него грызут и умирают но добиваются результата, то сразу команда гопников, дикари и всё такое. А главное выиграл не Месси а кто угодно, Ди Мария, Мартинес - но не Месси.
Ответ Black Phoenix
Комментарий удален пользователем
А вообще Месси лучший игрок в истории футбола
Ответ Максим Макс_1116879745
такой бред может сказать только тот, кто вообще в футболе не понимает ничего
Ответ Dmitry Shaolin
паренёк, советую чаще смотреть, следить за футболом
как же подгорает у некоторым фанов криша, пусть этот огонь горит под ними вечно
Такая это все ерунда, даже если бы Роналду был чемпионом мира, а Месси нет, арг всё равно намного лучше играет в футбол и от этого никуда не сбежать.
Девы Марии, Мессии... В дурке сегодня день открытых дверей был?
Материалы по теме
«Неймар талантливее Роналду и Месси, возможно. Но талант не всегда побеждает. Была бы у него дисциплина, то бил бы все абсолютные рекорды». Кафу о форварде
24 апреля, 07:11
Месси забил 904-й и 905-й голы в карьере – «Колорадо» с пенальти и с игры. У Роналду 968 мячей
18 апреля, 22:30
Линекер рассказал, что Роналду отписался от него в инстаграме: «Я знаю, что он что-то имеет против меня, но я переживу. Ничем не обидел Криштиану, кроме того, что считаю Месси лучшим игроком»
16 апреля, 14:41
Рекомендуем
Главные новости
Индзаги о судейском скандале в Серии А: «Интер» потерял несколько очков в прошлом сезоне из-за судейских ошибок. Остается ощущение, что у нас что-то отняли»
18 минут назад
Даниил Кондаков: «Сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться. Это не так! Всем дают шансы, конкуренция сумасшедшая. Количество воспитанников в РПЛ – показатель»
31 минуту назад
Три пенальти и ничья «Атлетико» с «Арсеналом», «Ак Барс» победил «Металлург», бан Мудрика на 4 года, 970-й гол Роналду и другие новости
58 минут назад
Райс об отмене пенальти «Арсенала»: «Чистый 11-метровый. Болельщики заставили судью передумать. В АПЛ такое решение бы не приняли»
сегодня, 05:57
Экс-форвард «Пармы» Мелли о «ПСЖ» – «Бавария»: «Увидим матчи со счетом 7:5 или 6:6 при исчезнувшей культуре защищаться, правилах и ВАР. Раньше забивать было сложно»
сегодня, 05:30
Что делать без Лиги чемпионов? Залипните в Игровой – с тестами и играми про ЛЧ
сегодня, 05:00
Инкапиэ о матче с «Атлетико»: «В пользу «Арсенала» не назначен очевидный пенальти. Судья допустил явную ошибку. Надеемся, что нас будут уважать в других ситуациях»
сегодня, 04:55
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» примет «Астон Виллу», «Брага» сыграет с «Фрайбургом»
сегодня, 04:40
Демирал из «Аль-Ахли»: «Судейство сумасшедшее. Решения всегда в пользу «Аль-Насра». Каждый сезон их подталкивают к титулам. Невероятно»
сегодня, 01:45
Роналду о саудовской лиге: «Выскажусь в конце сезона, вижу много плохого. Игроки публикуют жалобы – это неправильно. Должны подавать пример и для Европы, если хотим конкурировать с ними»
сегодня, 01:15
Ко всем новостям
Последние новости
Романцев о ВАР: «Механизм не повышает зрелищность и интерес к футболу, а тормозит его. Думали, что эта технология сделает футбол чище и зрелищнее»
43 минуты назад
Кафанов о Сафонове: «Матвей сыграл без ошибок с «Баварией», несмотря на четыре гола. При счете 0:1 он не позволил удвоить результат при выходе один в один – важный момент»
сегодня, 05:45
Киоун об отмене пенальти на Эзе: «Не для этого ввели ВАР. Судье следовало принять решение, а ВАР вмешивается. Маккелли не выдержал давления перед Симеоне»
сегодня, 05:10
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» примет «Аль-Иттифак» Вейналдума
сегодня, 04:30
«Арсенал» доволен ничьей против «Атлетико». Артета не хотел проиграть в первом матче – понимаю его подход». Уорнок об игре в ЛЧ
сегодня, 02:51
Альварес быстрее всех из аргентинцев забил 25 голов в ЛЧ – за 41 матч. Месси сделал это за 42 игры, Агуэро – за 48
сегодня, 01:30
Евгений Ловчев: «Захарян сломал свою карьеру ради перехода за границу. Любой ценой ехать в Европу – не выход. Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы не могли на лавку посадить»
сегодня, 00:56
Радимов о «Пари НН»: «Шпилевский влетел с ноги в РПЛ и начал всех обучать играть в футбол. Это неприемлемо, даже если лучше всех понимаешь»
сегодня, 00:42
Дембеле и Гризманн – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
сегодня, 00:14
Джеррард о пенальти за руку Уайта: «Поведение Симеоне заставило Маккели передумать – все понимают, что это не было явной ошибкой. На судей повлиял вчерашний эпизод с рукой Дэвиса»
вчера, 22:08
Рекомендуем