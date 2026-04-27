Вега о том, почему Месси круче Роналду: «Он принес победу Аргентине на ЧМ. Лучший в истории футбола, гордость страны»

Вега считает, что Месси круче Роналду: он лучший в истории футбола.

Аргентинский защитник «Зенита » Роман Вега высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду .

– Хотелось бы успеть сыграть за сборную, пока Месси еще в деле?

– Да! Чтобы в любом виде – в игре или на тренировке – побыть вместе с ним. Разделять раздевалку, играть с Месси – это цель и для меня, и для моей семьи. Он лучший в истории футбола! И при этом аргентинец – гордость страны. Так что даже если это будет просто тренировка, я буду счастлив.

– Но как же быть с одним вашим детским фото, на котором вы в футболке Криштиану Роналду?

– Я был очень маленьким. Тогда мне нравилось собирать разные футболки – были в том числе футболки сборной Германии, Бразилии, Аргентины . А эту, кажется, подарил папа. В итоге много футболок набралось. Я с детства любил футбол, поэтому любая была в радость.

– Если папа подарил вам футболку Роналду, значит ли это, что ему больше нравится португалец, нежели Месси?

– Нет. Отец – это тоже Месси. Мы все его дома любим. А в данном случае речь скорее не о конкретном предпочтении, а о страсти к футболу в целом.

– Так кто же круче – Роналду или Месси – и почему?

– Месси, потому он принес победу сборной Аргентине на чемпионате мира. В том числе из-за него я с детства мечтал играть в «Барселоне». Все мы в Аргентине фанаты Месси и его игры, – сказал Вега.