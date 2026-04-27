Вега о том, почему Месси круче Роналду: «Он принес победу Аргентине на ЧМ. Лучший в истории футбола, гордость страны»
Аргентинский защитник «Зенита» Роман Вега высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
– Хотелось бы успеть сыграть за сборную, пока Месси еще в деле?
– Да! Чтобы в любом виде – в игре или на тренировке – побыть вместе с ним. Разделять раздевалку, играть с Месси – это цель и для меня, и для моей семьи. Он лучший в истории футбола! И при этом аргентинец – гордость страны. Так что даже если это будет просто тренировка, я буду счастлив.
– Но как же быть с одним вашим детским фото, на котором вы в футболке Криштиану Роналду?
– Я был очень маленьким. Тогда мне нравилось собирать разные футболки – были в том числе футболки сборной Германии, Бразилии, Аргентины. А эту, кажется, подарил папа. В итоге много футболок набралось. Я с детства любил футбол, поэтому любая была в радость.
– Если папа подарил вам футболку Роналду, значит ли это, что ему больше нравится португалец, нежели Месси?
– Нет. Отец – это тоже Месси. Мы все его дома любим. А в данном случае речь скорее не о конкретном предпочтении, а о страсти к футболу в целом.
– Так кто же круче – Роналду или Месси – и почему?
– Месси, потому он принес победу сборной Аргентине на чемпионате мира. В том числе из-за него я с детства мечтал играть в «Барселоне». Все мы в Аргентине фанаты Месси и его игры, – сказал Вега.
Там в топе все о величии Диего, о том, что только ЧМ дает статус короля и что Месси увы никогда не сможет к этому приблизиться. Да, он один из лучших, но только ЧМ сделает его величайшим, чего не произрйдет ибо Лео уже по футбольному стар а Аргентина имеет в составе больше половины молодых игроков, которые не знают что такое мировые турниры и победы на них.
18.12.2022 Месси коснулся небес, встал на вершину истории.
И для тех комментаторов ЧМ стал турниром из 7 игр.
Как же их жаль.
Разве Месси не был лидером команды? Не делал голевые действия в каждом матче? Не вёл за собой команду, которая буквально умирала за него на поле?
Самое смешное, что когда Аргентина проигрывает туринир, финал или отдельный матч, то хейтеры (они же клубники) сразу вешают все ярлыки на Месси. Он проиграл, бесхребетный, нет характера и не затащил.
А когда появляется характер, за него грызут и умирают но добиваются результата, то сразу команда гопников, дикари и всё такое. А главное выиграл не Месси а кто угодно, Ди Мария, Мартинес - но не Месси.