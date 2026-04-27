  Боярский о Семаке: «Несмотря на негатив в его адрес, все достижения «Зенита» связаны с их с Тимощуком работой. Главный тренер помогает команде занять достойное место»
Боярский о Семаке: «Несмотря на негатив в его адрес, все достижения «Зенита» связаны с их с Тимощуком работой. Главный тренер помогает команде занять достойное место»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил на вопрос о будущем главного тренера клуба Сергея Семака.

– Видите ли вы в глазах Семака мотивацию работать в «Зените»?

– Несмотря на негатив в адрес Семака, считаю, все достижения «Зенита» в последние годы напрямую связаны с его работой и работой Анатолия Тимощука. Это серьезный козырь тренерского штаба. Семаку бывает трудно, но он умеет концентрироваться и помогать команде занять достойное место. Думаю, так будет и сейчас.

– Сергей Богданович часто выпускает Кондакова и других молодых футболистов.

– Думаю, молодежь проявит себя в следующем сезоне. Они уже будут чемпионами, и им придется соответствовать этому высокому званию, – сказал Боярский.

«Зенит» с 59 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33840 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Ну не знаю, как по мне, главный творец - Симутенков, он всегда переживает за результат, даже больно за человека делается, надо спокойнее себя вести.
Возник вопрос, а что есть успех для болельщика "Зенита"? Есть разные точки зрения на этот счёт, у кого-то это титулы, кто-то радуется своим воспитанникам, их развитию и вовлечению в команду, кто-то ищет шоу и красивой картинки, а кто-то просто ходит пожрать на новый, комфортный стадион со своей семьёй. А что являет собой нынешний "Зенит"? Титулы? Воспитанники? Красивое шоу? Комфортная кафешка пожрать и отрыгнуть? Первое и последнее являет в полной мере, а вот с воспитанниками и красивым футболом напряжёнка. Тут много аналитиков, но очень ярко просматривается, что тут большинство глоров, это я про тех, кто беззаветно поддерживает фигуру Семака, как тренера, ведь он удовлетворил их аппетиты - берёт титулы и унижает Москву(как им кажется). К счастью, есть и другая категория, они рады титулам, но не столь их ценят в настоящий момент, вот выигрыш кубка в 98, или еврочашечка, канувшая в небытие - были титулами, к этим трофеям прилагались свои игроки, именно свои, и не столь важно, что часть была из Москвы, а часть была из ближнего зарубежья, они были вместе с нами на стадионе, там где яндекс не доставлял еду, и не складывалось ощущения, что я в ростиксе. Там были эмоциональные тренеры, яркая атакующая игра, да, те эпохи тоже менялись, но вот такой стерильной чистоты и визуальной интеллигентности не прослеживалось от слова совсем. Да, вроде и клуб один, а вот люди разного хотят и разное помнят, кто титулы, а кто времена до них.
Даже если Зенит станет чемпионом, будет много глоров которые будут орать о новом тренере. Эти же люди будут орать о величие Семака, когда у нового тренера не будет результата. Так устроены люди, которые подвержены эмоциям, а не аналитическому складу ума. Я их не осуждаю, главное не болейте против своей команды в угоду любителей футбола из Москвы.
Аналитик, у тебя на четыре предложения три ошибки
Нет связи между грамматикой и аналитикой.
