Боярский о Семаке: «Несмотря на негатив в его адрес, все достижения «Зенита» связаны с их с Тимощуком работой. Главный тренер помогает команде занять достойное место»

Боярский о Семаке: все достижения «Зенита» связаны с его работой.

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил на вопрос о будущем главного тренера клуба Сергея Семака .

– Видите ли вы в глазах Семака мотивацию работать в «Зените»?

– Несмотря на негатив в адрес Семака, считаю, все достижения «Зенита » в последние годы напрямую связаны с его работой и работой Анатолия Тимощука . Это серьезный козырь тренерского штаба. Семаку бывает трудно, но он умеет концентрироваться и помогать команде занять достойное место. Думаю, так будет и сейчас.

– Сергей Богданович часто выпускает Кондакова и других молодых футболистов.

– Думаю, молодежь проявит себя в следующем сезоне. Они уже будут чемпионами, и им придется соответствовать этому высокому званию, – сказал Боярский.

«Зенит» с 59 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко.