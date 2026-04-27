Грилиш уснул в баре в Манчестере через час с момента встречи с друзьями. Очевидец заявил: «Похоже, алкоголь его настиг»
Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш уснул в баре во время встречи с друзьями.
30-летний англичанин, арендованный у «Манчестер Сити» и не играющий с 18 января после перелома стопы, приехал в бар на крыше Stories в Манчестере в 16:30 в субботу. Он был в компании, употреблявшей алкоголь, и уснул уже через час.
Очевидец заявил: «Друзья пытались его разбудить. Похоже, алкоголь его настиг».
The Sun напоминает, что в декабре Грилиш устроил для друзей вечеринку в Лондоне стоимостью 20 000 фунтов, которая закончилась в стриптиз-клубе.
В 20 матчах АПЛ в этом сезоне Джек забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Его подробная статистика – здесь.
Фото: thesun.co.uk
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Sun
правда, мы тоже ржем, так что ладно
Вот это я понимаю, «five o’clock tea»😎
А если серьёзно,то нормальные друзья/приятели не стали бы выставлять подобные фото.
Некрасиво.Даже подленько.