Грилиш уснул в баре в Манчестере через час с момента встречи с друзьями. Очевидец заявил: «Похоже, алкоголь его настиг»

Грилиш уснул в баре.

Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш уснул в баре во время встречи с друзьями.

30-летний англичанин, арендованный у «Манчестер Сити» и не играющий с 18 января после перелома стопы, приехал в бар на крыше Stories в Манчестере в 16:30 в субботу. Он был в компании, употреблявшей алкоголь, и уснул уже через час.

Очевидец заявил: «Друзья пытались его разбудить. Похоже, алкоголь его настиг».

The Sun напоминает, что в декабре Грилиш устроил для друзей вечеринку в Лондоне стоимостью 20 000 фунтов, которая закончилась в стриптиз-клубе.

В 20 матчах АПЛ в этом сезоне Джек забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Его подробная статистика – здесь.

Фото: thesun.co.uk

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Sun
Джек Грилиш
Сборная Англии по футболу
алкоголь и спорт
logoсветская хроника
Манчестер Сити
премьер-лига Англия
Эвертон
Жаль чувака. Хороший игрок и вроде человек не плохой, но губит себя синькой
Не губит, а наслаждается!
Когда закончит карьеру вообще увязнет в наслаждении это путь в никуда
Настоящий футболист. Не то что все эти Месси и Роналду.
Не в то время родился! Ему бы лет на 40-50 раньше. Был бы как родной в любой команде.
Джордж Бест на минималках
Ненахов на максималках
человек спился уже, а они ржут
правда, мы тоже ржем, так что ладно
Настоящие кореша - напоили и выложили в сеть порофлить!
Сняли очевидцы, скорее всего. И уже скинули Сану.
Легенда английского футбола и настоящий олдскул💪
Если ты имел в виду Тони Адамса, то да, а этот переоценённый алкоголик легендам в подмётки не годится
До сих пор празднует победу в ЛЧ с Манчестер Сити
«Приехали в 16:30»
Вот это я понимаю, «five o’clock tea»😎
За час бы от алкоголя он не рухнул. Очевидно, он просто кутил всю ночь)
Джек просто впомнил о требле Сити и впал в приятный транс.
А если серьёзно,то нормальные друзья/приятели не стали бы выставлять подобные фото.
Некрасиво.Даже подленько.
врядли это друзья - скорее посетители или просто зеваки
C’est possible.
