Олич об Акинфееве: «Один из лучших российских игроков за последние 50 лет. Можно сравнить с Нойером – тоже 40 лет, такой же огромный профессионал и легенда своего клуба»

Олич об Акинфееве: один из лучших российских игроков за 50 лет, сравню с Нойером.

Экс-игрок и бывший тренер ЦСКА Ивица Олич назвал вратаря Игоря Акинфеева лучшим российским футболистом за последние 50 лет.

– Недавно Акинфееву исполнилось 40 лет. Игорь – феномен? Доиграет до 45?

– Для меня Игорь Акинфеев – один из лучших российских футболистов за последние 50 лет. Игрок, который сделал очень красивую карьеру.

Когда я был главным тренером ЦСКА и работал с Игорем, было видно, что у него еще есть желание есть играть и выигрывать. Но прошло много времени, так что сейчас только сам Игорь может сказать, готов ли он доиграть до 45 лет.

А так, Акинфеева можно сравнить с Нойером – ему тоже 40 лет, он такой же огромный профессионал и легенда своего клуба, – сказал Олич.

