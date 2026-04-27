Олич об Акинфееве: «Один из лучших российских игроков за последние 50 лет. Можно сравнить с Нойером – тоже 40 лет, такой же огромный профессионал и легенда своего клуба»

Экс-игрок и бывший тренер ЦСКА Ивица Олич назвал вратаря Игоря Акинфеева лучшим российским футболистом за последние 50 лет.

– Недавно Акинфееву исполнилось 40 лет. Игорь – феномен? Доиграет до 45?

– Для меня Игорь Акинфеев – один из лучших российских футболистов за последние 50 лет. Игрок, который сделал очень красивую карьеру.

Когда я был главным тренером ЦСКА и работал с Игорем, было видно, что у него еще есть желание есть играть и выигрывать. Но прошло много времени, так что сейчас только сам Игорь может сказать, готов ли он доиграть до 45 лет.

А так, Акинфеева можно сравнить с Нойером – ему тоже 40 лет, он такой же огромный профессионал и легенда своего клуба, – сказал Олич.

Акинфеев пропустит остаток сезона: «Продолжаю бороться с воспалением, процесс болезненный. Карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы восстановиться к следующему сезону»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
ЦСКА без Акинфеева не завоевал бы ни КУЕФА, ни чемпионств, потому что Игорь не только сыгрался с Игнашевичем и Березуцкими, но и грамотно руководил обороной, плюс сам на ленточке доказывал свой высокий уровень игры. Так что все успехи Гинера во главе клуба = заслуга Акинфеева на 75%, остальное Вагнер Лав, качественные легионеры и грамотная селекция в принципе.
Ну и саму оборону ЦСКА стоит похвалит. В своё время критикой Березуцкие и Игнашевич не были обделены, а с годами мы поняли, что это сильнейшие центральные защитники России последних 20 лет
Березуцкие - да, а Игнашевича, если и критиковали, то очень мало. Газзаев вырастил Березуцких.
Лучший вратарь РФ последние 25 лет что тут еще добавить. ЦСКА без Игоря не получил бы и 50% трофеев.
К сожалению у них с Нойером разные рекорды, противоположные
Со скидкой на уровень, абсолютно верное сравнение с Номером.
Игорь вообще легендарный игрок, проведший всю карьеру в одном клубе! Здоровья легенде и футбольного долголетия!
Есть одно но, Игорь не решился сыграть в европейском чемпионате. Духа не хватило перейти
Две травмы крестов, конечно, не учитываются, как я понял из контекста.
Как говорится «можно, а зачем?» До крестов ЦСКА был не сильно слабее ряда европейских клубов. Топы его если и звали то на лавку. (И то скорее всего не звали).
Поспешили Олича выгнать из команды, который оставался с игроками после тренировок и учил их бить по воротам. Выгнали и нет бомбардиров. Не Шевелева ли это «заслуга»?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Акинфеев пропустит остаток сезона: «Продолжаю бороться с воспалением, процесс болезненный. Карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы восстановиться к следующему сезону»
27 апреля, 14:17
Акинфеев опроверг, что назвал свой товарный знак «Нога Бога»: «Я с ума не сошел. В документах есть только изображение памятного эпизода без какого-либо названия, тем более такого»
27 апреля, 10:56
Акинфеев зарегистрировал товарный знак – силуэт вратаря, отражающего ногой пенальти Испании на ЧМ-2018
27 апреля, 08:11Фото
ЦСКА продлит контракт с 40-летним Акинфеевым, если он того захочет, заявил Бабаев: «Мы всегда его поддерживаем с учетом значимости для команды»
24 апреля, 14:34
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
4 минуты назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит». Губерниев о матче ЦСКА с петербуржцами
вчера, 20:04
Рекомендуем