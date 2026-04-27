Альварес о слухах: «Это снежный ком лжи, новые истории появляются каждую неделю. Я стараюсь не придавать этому большого значения»

Альварес о слухах: это снежный ком лжи, стараюсь не придавать большого значения.

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес высказался о слухах относительно его будущего.

Ранее сообщалось , что 26-летний форвард сборной Аргентины – главная цель «Барселоны» на лето, «Атлетико » оценивает игрока дороже 120 миллионов евро. Каталонцы уже связались с мадридцами по поводу трансфера Хулиана, «матрасники» готовы предложить футболисту контракт до 2032 года, чтобы он не ушел.

– Вас беспокоит, что люди много говорят о вашем будущем?

– Я стараюсь не обращать внимания на то, что говорят. Новые истории появляются каждую неделю. Стараюсь не тратить на это энергию и фокусироваться на том, что мы делаем. Сейчас самый важный этап сезона, и я хочу быть в отличной форме, чтобы помочь команде добиться чего-то действительно значимого.

– Можно ли остановить распространение слухов?

– Я не могу постоянно отрицать и прояснять все слухи, которые появляются. Стараюсь не придавать большого значения соцсетям, потому что там образуется снежный ком лжи. Я не трачу на них энергию, оставляю ее для того, что меня интересует, для помощи команде, – заявил чемпион мира.