Энрике о Компани: «Тренер высшего уровня. Мне нравится наблюдать за «Баварией» – люблю атакующий футбол»

Энрике: Компани – тренер высшего уровня, мне нравится атакующий стиль «Баварии».

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике высказался о Венсане Компани , возглавляющем «Баварию».

Завтра мюнхенцы сыграют в гостях с парижанами в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Это тренер, который мне особенно нравится.

Мне нравятся все игроки, а не только Олисе. Венсан Компани – тренер высшего уровня, он показал это в Англии. Когда он подписал контракт с «Баварией», мы сразу увидели, что это за команда.

«Бавария » – одна из команд, за игрой которой мне больше всего нравится наблюдать, потому что они всегда играют в атакующий футбол. В целом мне нравятся все тренеры, но особенно тренеры с атакующим стилем, и он один из них», – отметил Энрике.