Энрике о Компани: «Тренер высшего уровня. Мне нравится наблюдать за «Баварией» – люблю атакующий футбол»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о Венсане Компани, возглавляющем «Баварию».
Завтра мюнхенцы сыграют в гостях с парижанами в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Это тренер, который мне особенно нравится.
Мне нравятся все игроки, а не только Олисе. Венсан Компани – тренер высшего уровня, он показал это в Англии. Когда он подписал контракт с «Баварией», мы сразу увидели, что это за команда.
«Бавария» – одна из команд, за игрой которой мне больше всего нравится наблюдать, потому что они всегда играют в атакующий футбол. В целом мне нравятся все тренеры, но особенно тренеры с атакующим стилем, и он один из них», – отметил Энрике.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
5 комментариев
Очень уважаю Энрике . Псж при нем выглядит очень впечатляюще. И как болельщик Баварии ,очень волнуюсь,перед этим противостоянием
Энрике построил команду-звезду, также, как Компани. Именно поэтому противостояние выглядит интригующим. Пусть победит сильнейший! Но болеть я буду, конечно за Баварию! Mia san mia
Согласен полностью.
