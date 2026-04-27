  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Энрике о Компани: «Тренер высшего уровня. Мне нравится наблюдать за «Баварией» – люблю атакующий футбол»
5

Энрике о Компани: «Тренер высшего уровня. Мне нравится наблюдать за «Баварией» – люблю атакующий футбол»

Энрике: Компани – тренер высшего уровня, мне нравится атакующий стиль «Баварии».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о Венсане Компани, возглавляющем «Баварию».

Завтра мюнхенцы сыграют в гостях с парижанами в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Это тренер, который мне особенно нравится.

Мне нравятся все игроки, а не только Олисе. Венсан Компани – тренер высшего уровня, он показал это в Англии. Когда он подписал контракт с «Баварией», мы сразу увидели, что это за команда.

«Бавария» – одна из команд, за игрой которой мне больше всего нравится наблюдать, потому что они всегда играют в атакующий футбол. В целом мне нравятся все тренеры, но особенно тренеры с атакующим стилем, и он один из них», – отметил Энрике.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?
Да!
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБавария
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoбундеслига Германия
logoЛуис Энрике
logoВенсан Компани
logoтактика
logoМайкл Олисе
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень уважаю Энрике . Псж при нем выглядит очень впечатляюще. И как болельщик Баварии ,очень волнуюсь,перед этим противостоянием
Ответ Все просто Очень
Очень уважаю Энрике . Псж при нем выглядит очень впечатляюще. И как болельщик Баварии ,очень волнуюсь,перед этим противостоянием
Энрике построил команду-звезду, также, как Компани. Именно поэтому противостояние выглядит интригующим. Пусть победит сильнейший! Но болеть я буду, конечно за Баварию! Mia san mia
Ответ I10ff
Энрике построил команду-звезду, также, как Компани. Именно поэтому противостояние выглядит интригующим. Пусть победит сильнейший! Но болеть я буду, конечно за Баварию! Mia san mia
Согласен полностью.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
