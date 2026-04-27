Мажич о пенальти «Краснодара» в матче с «Динамо» Махачкала: «Табидзе держал Кордобу за грудь, когда он пытался двигаться к мячу. Судья принял верное решение»

Мажич о пенальти в ворота «Махачкалы»: Табидзе держал Кордобу за грудь.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение судьи назначить пенальти в ворота «Динамо» Махачкала в матче с «Краснодаром ».

В матче 27-го тура Мир РПЛ «быки» одержали победу со счетом 2:1.

На 35-й минуте встречи форвард «Краснодара» Джон Кордоба упал в штрафной в результате борьбы с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе . Главный арбитр Иван Абросимов назначил пенальти . Эдуард Сперцян не реализовал 11-метровый, попав в штангу.

«Идет единоборство в штрафной, защитник «Динамо» проиграл позицию. Когда Кордоба попытался двигаться к мячу, Табидзе держал колумбийца за грудь, поэтому была причина поставить пенальти. Потом защитник отпустил нападающего, но было поздно, форвард уже падал на газон, поэтому я считаю, что судья принял верное решение», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».