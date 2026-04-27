  • Мажич о пенальти «Краснодара» в матче с «Динамо» Махачкала: «Табидзе держал Кордобу за грудь, когда он пытался двигаться к мячу. Судья принял верное решение»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение судьи назначить пенальти в ворота «Динамо» Махачкала в матче с «Краснодаром».

В матче 27-го тура Мир РПЛ «быки» одержали победу со счетом 2:1.

На 35-й минуте встречи форвард «Краснодара» Джон Кордоба упал в штрафной в результате борьбы с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе. Главный арбитр Иван Абросимов назначил пенальти. Эдуард Сперцян не реализовал 11-метровый, попав в штангу.

«Идет единоборство в штрафной, защитник «Динамо» проиграл позицию. Когда Кордоба попытался двигаться к мячу, Табидзе держал колумбийца за грудь, поэтому была причина поставить пенальти. Потом защитник отпустил нападающего, но было поздно, форвард уже падал на газон, поэтому я считаю, что судья принял верное решение», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Пора уже домой отправить Мажича. Достал очковтерательством думаю всех.
100%, из-за огромного количества судейских ошибок и скандалов можно найти заговор в пользу любой команды и у людей кажется накипает
Перед этим: Умяров держит Кордобу за майку, но и Кордоба толкает Умярова. А тут Кордоба у него уже никого не держит. Тут вижу - тут не вижу. Таким судьям хоть видеоповторы, хоть ии, хоть что делай - они всё равно найдут вариант ошибиться
Ошибиться? Они же не слепые, принимают решения-"кому надо решения"
А Кордоба держал Табидзе? ))
Да у него годовой бонус зависит от количества верных судейских решений. Все ошибки объявляем правильными действиями, "тут-то мне карта и попёрла!"(с)
Безотносительно какого-либо момента, что он сегодня прокомментировал, Мажич конкретно мажет своих подопечных
Это определённо уже не Мажич, а Отмажич
Мажича на полиграф нужно отправить, а все счета на проверку на предмет незаконного обогащения.
Если такой контакт является фолом,почему Второй гол Краснодара был засчитан?Кордоба рукой бьёт махачкалигца по лицу,тоже мешает ему до мяча добраться,но там фола нет
Вы ещё не поняли? Все пенальти которые бьёт Краснодар - абсолютно законные и правильные! В отличии от тех ,что ставят в ворота Краснодара, хотя напомните, когда это было, а то я что -то и не припомню. Руки у игроков Краснодара всегда в естественном положении , даже если высоко над головой. И даже если мяч в них попал - это не пенальти. А ещё им можно валить игроков других команд, бить по ногам . Всё равно удалят игрока другой команды. Но не дай бог дотронутся до игрока Краснодара, сразу изобразят вселенские муки ,даже фотофиксацию потом приложат, как пострадали они бедные.
В чужом глазу бревна не видишь, а в своём соринка мешает. Все команды ( игроки) так делают, падают и кончатся, прям умирают...а потом встают и бегут. .
в этом сезоне Зенит пробил 11 пенальти и в ворота Зенита назначили 2, Краснодар бил 5 и ему били - 5 пенальти. И, да, Табидзе держал Кордобу рукой без попытки выбить мяч, сильно или слабо, но просто держал его, не дал ему добраться до мяча и пробить в упор.
Хотелось бы ещё вопрос задать Мажичу,почему Кукуян после ошибки в игре Зенит-Динамо Махачкала месяц сидел без работы,а Карасёв после ошибки в игре Зенит-Краснодар(игры намного более важной) работал уже в следующем туре,а через 2 недели после ошибки снова был назначен на игру Краснодара
Так надо просто, ты не понимаешь))
держал за грудь? это точно верная формулировка?
Ну, в целом да. То о чем ты подумал называется «соски»😂
