Веганский клуб «Форест Грин» опроверг, что болельщика «Моркэма» выгнали со стадиона за бутерброд с беконом: «Причина – его «чрезмерная эмоциональность» в последний день сезона»

В «Форест Грин» опровергли информацию, что выгнали болельщика соперника за то, что тот пронес на стадион бутерброд с беконом.

«Форест Грин» выступает в 5-м по силе дивизионе Англии . В 2015 году клуб первым в мире заявил о себе как о веганском. На стадионе продается пища исключительно растительного происхождения, клуб также поддерживает экологические инициативы.

После матча с «Моркэмом», в котором «Форест Грин » одержал домашнюю победу со счетом 5:0, в соцсетях появилось видео, на котором стюарды задерживают одного из болельщиков гостей и выводят его со стадиона. В подписи к видео говорилось, что инцидент произошел из-за того, что фанат «тайком пронес бутерброд с беконом» на трибуну.

«Нам известно о распространившемся в интернете видео после нашей вчерашней игры против «Моркэма ». Вопреки мнению и догадкам в соцсетях, удаление [болельщика с трибун] никак не связано с бутербродами с беконом. Причина – небольшая «чрезмерная эмоциональность» в последний день сезона.

После неоднократных предупреждений у стюардов не осталось выбора, и джентльмен был выведен со стадиона», – заявили в клубе.

Главный тренер команды Робби Сэвидж тоже опроверг, что инцидент был связан с едой фаната.

«Я видел это видео, оно стало вирусным. Это фэйковые новости», – сказал Сэвидж.