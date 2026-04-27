  • Веганский клуб «Форест Грин» опроверг, что болельщика «Моркэма» выгнали со стадиона за бутерброд с беконом: «Причина – его «чрезмерная эмоциональность» в последний день сезона»
Веганский клуб «Форест Грин» опроверг, что болельщика «Моркэма» выгнали со стадиона за бутерброд с беконом: «Причина – его «чрезмерная эмоциональность» в последний день сезона»

В веганском клубе опровергли, что выгнали болельщика за сэндвич с беконом.

В «Форест Грин» опровергли информацию, что выгнали болельщика соперника за то, что тот пронес на стадион бутерброд с беконом. 

«Форест Грин» выступает в 5-м по силе дивизионе Англии. В 2015 году клуб первым в мире заявил о себе как о веганском. На стадионе продается пища исключительно растительного происхождения, клуб также поддерживает экологические инициативы. 

После матча с «Моркэмом», в котором «Форест Грин» одержал домашнюю победу со счетом 5:0, в соцсетях появилось видео, на котором стюарды задерживают одного из болельщиков гостей и выводят его со стадиона. В подписи к видео говорилось, что инцидент произошел из-за того, что фанат «тайком пронес бутерброд с беконом» на трибуну.

«Нам известно о распространившемся в интернете видео после нашей вчерашней игры против «Моркэма». Вопреки мнению и догадкам в соцсетях, удаление [болельщика с трибун] никак не связано с бутербродами с беконом. Причина – небольшая «чрезмерная эмоциональность» в последний день сезона.

После неоднократных предупреждений у стюардов не осталось выбора, и джентльмен был выведен со стадиона», – заявили в клубе.

Главный тренер команды Робби Сэвидж тоже опроверг, что инцидент был связан с едой фаната. 

«Я видел это видео, оно стало вирусным. Это фэйковые новости», – сказал Сэвидж.

Источник: BBC
еда
Д5 Англия
болельщики
Форест Грин
Робби Сэвидж
Моркэм
А вы тут жалуетесь, что пиво нельзя...
Сергей Семак поставил лайк этой новости
Ответ YaRiTiCK
Сергей Семак поставил лайк этой новости
И съел три пучка укропа
странно что в тэгах нет Семака
Слишком эмоционально чавкал и кричал: "Боже, как же это вкусно!"?))
Семак, «Форест Грин» ждёт тебя))))))))))))))))))))))))))
«Моркэм» создан фанатами моркови ! 🥕
Веганский клуб «Долфин Блюз» опроверг...
Что-то вспомнилась тупая шутка про веганский бургер....
Ответ tolstiy
Что-то вспомнилась тупая шутка про веганский бургер....
У нас так было в реальности, в финском макдоналдсе заказали по картинкам и одному приносят: ваш вегетариан бургер
Помню у них была идея построить полностью деревянный стадион, вот я бы их тогда зауважал))
Ответ FortMinor
Помню у них была идея построить полностью деревянный стадион, вот я бы их тогда зауважал))
в итоге построили какой-то модный экологический с всякими наворотами
Я когда-то с Моркэмом в фифе АПЛ выигрывал
