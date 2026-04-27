Глава Норвежской футбольной ассоциации призвала упразднить премию мира ФИФА: «Это не входит в полномочия организации. Важно не сокращать дистанцию от политиков»

Президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс призвала упразднить Премию мира ФИФА.

Премия мира ФИФА была учреждена в ноябре прошлого года. Первым лауреатом стал президент США Дональд Трамп – награду ему вручил глава ФИФА Джанни Инфантино на жеребьевке группового этапа ЧМ-2026 , состоявшейся 5 декабря 2025 года.

«Мы хотим, чтобы [Премию мира ФИФА] упразднили. Мы не считаем, что присуждение подобных наград входит в полномочия ФИФА. У нас есть Нобелевский институт, который уже выполняет эту работу независимо.

Мы считаем, что для футбольных федераций, конфедераций и ФИФА важно избегать ситуаций, когда дистанция от лидеров государств сокращается. Такие премии, как правило, носят политический характер, если у вас нет инструментов и опыта, чтобы сделать их независимыми.

Наличие жюри и критериев – это полноценная работа. Это очень деликатный вопрос. С точки зрения ресурсов и полномочий, но, что наиболее важно, с точки зрения управления, я думаю, что в будущем этого следует избегать», – заявила Клавенесс в ходе круглого стола с участием представителей СМИ.