  Глава Норвежской футбольной ассоциации призвала упразднить премию мира ФИФА: «Это не входит в полномочия организации. Важно не сокращать дистанцию от политиков»
Глава Норвежской футбольной ассоциации призвала упразднить премию мира ФИФА: «Это не входит в полномочия организации. Важно не сокращать дистанцию от политиков»

Президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс призвала упразднить Премию мира ФИФА.

Премия мира ФИФА была учреждена в ноябре прошлого года. Первым лауреатом стал президент США Дональд Трамп – награду ему вручил глава ФИФА Джанни Инфантино на жеребьевке группового этапа ЧМ-2026, состоявшейся 5 декабря 2025 года.

«Мы хотим, чтобы [Премию мира ФИФА]  упразднили. Мы не считаем, что присуждение подобных наград входит в полномочия ФИФА. У нас есть Нобелевский институт, который уже выполняет эту работу независимо.

Мы считаем, что для футбольных федераций, конфедераций и ФИФА важно избегать ситуаций, когда дистанция от лидеров государств сокращается. Такие премии, как правило, носят политический характер, если у вас нет инструментов и опыта, чтобы сделать их независимыми.

Наличие жюри и критериев – это полноценная работа. Это очень деликатный вопрос. С точки зрения ресурсов и полномочий, но, что наиболее важно, с точки зрения управления, я думаю, что в будущем этого следует избегать», – заявила Клавенесс в ходе круглого стола с участием представителей СМИ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
сейчас норвеги допи*****тся, Трамп за их нефтью пойдет)
Премию мира ФИФА организовали исключительно для того чтоб подлизать США накануне ЧМ в Америке, больше ни единого повода, ну кроме меркантильного. Авось и Инфантино чего от американских долларов перепадёт
Ответ Black Phoenix
Премию мира ФИФА организовали исключительно для того чтоб подлизать США накануне ЧМ в Америке, больше ни единого повода, ну кроме меркантильного. Авось и Инфантино чего от американских долларов перепадёт
"Я тебе умный вещь скажу, но ты только не обижайся! Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно". (с)
Да все уже все поняли и видели, это цирк... Голубь мира фифа))
Чемп в стране захватывающей чужих презиков, бомбящих другие страны просто так, убивающие сотни детей, угрожающие другим странам что сделают то же самое... Дичь
В таком случае придется либо забанить США и Израиль за нападение на Иран, либо разбанить Россию, раз уж пошел разговор об отмене премий мира и дистанцирования от политики))

А то получается как в том анекдоте со штанами и крестиком))
