Мажич о пенальти «Спартака» в матче с «Пари НН»: «Бальбоа ударил Литвинова по пояснице, как можно обсуждать этот эпизод. Судья находился в классной позиции, у меня нет вопросов»

Мажич поддержал назначение пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Пари НН».

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич оценил назначение пенальти в пользу «Спартака» в матче против «Пари НН» в 27-м туре Мир РПЛ (2:1).

На 44-й минуте матча форвард нижегородцев Адриан Бальбоа после углового «Спартака» пытался выбить мяч из своей штрафной ударом через себя, но попал бедром в поясницу Руслану Литвинову , за что судья Игорь Капленков назначил 11-метровый.

«Литвинов хочет развернуть корпус и сыграть в мяч. Бальбоа в этот момент начинает замахиваться и хочет ударить по мячу, да, игрок «Пари НН » коснулся мяча, но он понимал, что рядом с ним может быть футболист «Спартака ». Как можно обсуждать этот эпизод. Бальбоа ударил Литвинова по пояснице.

Судья находился в классной позиции и сразу назначил пенальти, у меня нет вопросов», – сказал Мажич.

