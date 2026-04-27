Мажич о пенальти «Спартака» в матче с «Пари НН»: «Бальбоа ударил Литвинова по пояснице, как можно обсуждать этот эпизод. Судья находился в классной позиции, у меня нет вопросов»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич оценил назначение пенальти в пользу «Спартака» в матче против «Пари НН» в 27-м туре Мир РПЛ (2:1).
На 44-й минуте матча форвард нижегородцев Адриан Бальбоа после углового «Спартака» пытался выбить мяч из своей штрафной ударом через себя, но попал бедром в поясницу Руслану Литвинову, за что судья Игорь Капленков назначил 11-метровый.
«Литвинов хочет развернуть корпус и сыграть в мяч. Бальбоа в этот момент начинает замахиваться и хочет ударить по мячу, да, игрок «Пари НН» коснулся мяча, но он понимал, что рядом с ним может быть футболист «Спартака». Как можно обсуждать этот эпизод. Бальбоа ударил Литвинова по пояснице.
Судья находился в классной позиции и сразу назначил пенальти, у меня нет вопросов», – сказал Мажич.
Ну это как идешь по дороге и лужа, можно перешагнуть, а по мнению экспертов можно в падении головой вперёд перепрыгнуть или заднее сальто попробывать.
Если посмотреть по сезону, причём не только по нынешнему, но и по прошлому, а лучше с момента введения ВАР, то можно найти много очень действительно странных пенальти, отмазки ЭСК, противоречащие друг другу и проблемы, которые никуда не делись. Лучше пусть Мажич и другие чиновники попытаются действительно улучшить судейство, а не отвлекаться на нытьё и чушь проходимца Шпилевского, который не хочет признавать свой провал в сезоне.