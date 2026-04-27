  • Мажич о пенальти «Спартака» в матче с «Пари НН»: «Бальбоа ударил Литвинова по пояснице, как можно обсуждать этот эпизод. Судья находился в классной позиции, у меня нет вопросов»
Мажич поддержал назначение пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Пари НН».

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич оценил назначение пенальти в пользу «Спартака» в матче против «Пари НН» в 27-м туре Мир РПЛ (2:1).

На 44-й минуте матча форвард нижегородцев Адриан Бальбоа после углового «Спартака» пытался выбить мяч из своей штрафной ударом через себя, но попал бедром в поясницу Руслану Литвинову, за что судья Игорь Капленков назначил 11-метровый.

«Литвинов хочет развернуть корпус и сыграть в мяч. Бальбоа в этот момент начинает замахиваться и хочет ударить по мячу, да, игрок «Пари НН» коснулся мяча, но он понимал, что рядом с ним может быть футболист «Спартака». Как можно обсуждать этот эпизод. Бальбоа ударил Литвинова по пояснице.

Судья находился в классной позиции и сразу назначил пенальти, у меня нет вопросов», – сказал Мажич. 

Тренер «Пари НН» Шпилевский о пенальти «Спартака»: «Когда игра не идет, надо как-то помочь – смешно такое давать. Они играют судьбами многих сотрудников – надеюсь, совесть их мучает»

пенальти чистейший, множество было похожих и этот не исключение )
Тут действительно нечего объяснять, пусть лучше бы Мажич объяснил, почему для него касание мяча по руке Дивееву кажется очевидным, и как он это способен доказать
Так он на "Правилах игры" и объяснил. Только это объяснение выглядит как отмазка. Он говорит: очевидно, что мяч попадает в руку и по сегодняшним трактовкам - это пенальти. Что там очевидного, хрен его знает, если даже раскадровка с ВАР не даёт особого понимания.
включил на выходных матч премьер, там обсуждают пенальти на Литвинове. Вроде сидели футбольные люди, но их доводы))) Футболист не видел игрока, я играл с таким игроком, который любил что в чужой штрафной что в своей играть "ножницами". Рассечения губы, разорванные щеки, сломанные носы и куча гематом. Всегда объяснял ему, что данный элемент не ходовой, не надо так играть, но человека не переубедить. Оказывается и для многих экспертов сыграть в падении ножницами в своей штрафной, чтобы выжить мяч жто норм.
Ну это как идешь по дороге и лужа, можно перешагнуть, а по мнению экспертов можно в падении головой вперёд перепрыгнуть или заднее сальто попробывать.
Пенальти - стопроцентный. Когда смотрел матч, даже мысли не возникло, что найдутся неадекваты или лицемерные хейтеры Спартака, которые будут ныть и бредить об отсутствии нарушения
Если посмотреть по сезону, причём не только по нынешнему, но и по прошлому, а лучше с момента введения ВАР, то можно найти много очень действительно странных пенальти, отмазки ЭСК, противоречащие друг другу и проблемы, которые никуда не делись. Лучше пусть Мажич и другие чиновники попытаются действительно улучшить судейство, а не отвлекаться на нытьё и чушь проходимца Шпилевского, который не хочет признавать свой провал в сезоне.
Нытики не переводятся,сколько можно? А знает ли Шпилевский,что мешает плохому танцору?
Просто Мажич - футбольный человек. А те кто решил оспорить неоспоримый пенальти, явно не знают что такое Испанская Лига. Тоже самое про ВАР и недотренеров.
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
33 минуты назад
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
46 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
Рекомендуем