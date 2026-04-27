  • У Модрича двойной перелом скулы после столкновения с Локателли в матче с «Юве». Хавбек «Милана» пропустит остаток сезона, но будет готов к ЧМ
Полузащитник «Милана» Лука Модрич пропустит остаток сезона из-за перелома скулы.

Хорват получил травму во всерашнем матче Серии А против «Ювентуса» (0:0) в результате столкновения головами с Мануэлем Локателли в верховой борьбе за мяч. Модрич покинул поле на 80-й минуте после оказания медицинской помощи.

По данным хорватского портала Jutarnji list, у Модрича диагностирован двойной перелом скуловой кости, в связи с чем Лука пропустит оставшиеся матчи сезона – информацию также подтвердил инсайдер Фабрицио Романо. Не исключено, что 40-летнему хавбеку потребуется операция.

При этом, как ожидается, Модрич сможет сыграть за сборную Хорватии на ЧМ-2026 – вероятно, ему придется играть на турнире в защитной маске.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Jutarnji list
Огосики. Не повезло прям. Грубости там не было. Ну, здоровья дедушке. Сезон Милан в зоне ЛЧ и так докатит. Главное что не шейка бедра)
Без шуток - шейка бедра серьёзнейшая вещь. Однозначно - протезирование.
Шейка бедра ещё как срастается. Более того, развитая хирургия всеми силами будет пытаться сохранить сустав сравнительно молодому пациенту, если перелом не сложный. Винты + пластины = успех. В случае пожилых и/или при сильных смещениях/осколках, когда шансов на успешный остеосинтез кот наплакал - тут да, эндопротезирование без вариантов.
Ёлки-палки, у Луки и так морда кривая, а тут ещё это...Здоровья в общем.
Вы его с Райцигером не спутали ?
Нет. Того пчёлы покусали.
В полку масочников прибыло. Скорейшего восстановления.
Настоящий футболист!
Здоровья парнишке!
Здоровья Луките, надеюсь восстановится к Мундиалю.
Восстановится. Лишь бы маска на ЧМ не мешала творить на поле.
Как ни крути, неудачно получилось, конечно. Ладно ещё сама травма, футбол штука контактная, от этого никто не застрахован - но досадно, что в самом конце сезона, последние матчи Лукита пропустит. Ведь он как раз и хотел подойти к мундиалю в пиковой форме на фоне постоянной практики, а одними тренировками (да ещё с ограничениями первое время) держать её будет труднее.
Инфантино до сих делает вид что ничего не происходит? За последние 10 дней вышли из строя как минимум человек 10 из участников ЧМ ,ладно модрич столкновения а остальные? Гнабри ,Чалханоглу ,Симсон ,Ламин, Милитао, Салах,Эстевао, Родриго,Гюллер, Экитике ,Мбаппе и прочие
Инфантино день делает, ему то какое дело до травм? Тем более, перед каждым ЧМ десяток-другой игроков травмируются.
А что происходит-то?
Лука настоящий боец, уверен на чм он будет в порядке!
Луке здоровья. Даже после одного сезона он уже легенда клуба. А для Яшари это шанс. В следующем году на этой позиции он должен быть основным. А то уже слухи пошли о его продаже летом, это было бы глупо со стороны Милана
Какой ужас. Надеюсь Модрич до ЧМ поправится.
