У Модрича двойной перелом скулы после столкновения с Локателли в матче с «Юве». Хавбек «Милана» пропустит остаток сезона, но будет готов к ЧМ
Полузащитник «Милана» Лука Модрич пропустит остаток сезона из-за перелома скулы.
Хорват получил травму во всерашнем матче Серии А против «Ювентуса» (0:0) в результате столкновения головами с Мануэлем Локателли в верховой борьбе за мяч. Модрич покинул поле на 80-й минуте после оказания медицинской помощи.
По данным хорватского портала Jutarnji list, у Модрича диагностирован двойной перелом скуловой кости, в связи с чем Лука пропустит оставшиеся матчи сезона – информацию также подтвердил инсайдер Фабрицио Романо. Не исключено, что 40-летнему хавбеку потребуется операция.
При этом, как ожидается, Модрич сможет сыграть за сборную Хорватии на ЧМ-2026 – вероятно, ему придется играть на турнире в защитной маске.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Jutarnji list
Как ни крути, неудачно получилось, конечно. Ладно ещё сама травма, футбол штука контактная, от этого никто не застрахован - но досадно, что в самом конце сезона, последние матчи Лукита пропустит. Ведь он как раз и хотел подойти к мундиалю в пиковой форме на фоне постоянной практики, а одними тренировками (да ещё с ограничениями первое время) держать её будет труднее.