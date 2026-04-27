У Модрича двойной перелом скулы после столкновения с Локателли в матче с «Юве». Хавбек «Милана» пропустит остаток сезона, но будет готов к ЧМ

Полузащитник «Милана » Лука Модрич пропустит остаток сезона из-за перелома скулы.

Хорват получил травму во всерашнем матче Серии А против «Ювентуса » (0:0) в результате столкновения головами с Мануэлем Локателли в верховой борьбе за мяч. Модрич покинул поле на 80-й минуте после оказания медицинской помощи.

По данным хорватского портала Jutarnji list, у Модрича диагностирован двойной перелом скуловой кости, в связи с чем Лука пропустит оставшиеся матчи сезона – информацию также подтвердил инсайдер Фабрицио Романо. Не исключено, что 40-летнему хавбеку потребуется операция.

При этом, как ожидается, Модрич сможет сыграть за сборную Хорватии на ЧМ-2026 – вероятно, ему придется играть на турнире в защитной маске.