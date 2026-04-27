  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Акинфеев пропустит остаток сезона: «Продолжаю бороться с воспалением, процесс болезненный. Карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы восстановиться к следующему сезону»
69

Акинфеев пропустит остаток сезона: «Продолжаю бороться с воспалением, процесс болезненный. Карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы восстановиться к следующему сезону»

Акинфеев выбыл до конца сезона.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что больше не сыграет в этом сезоне. 

«Что касается наших футбольных дел. Для меня этот сезон точно завершен. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами. Заранее облегчу работу экспертам: карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону.

Но у нас есть еще этот сезон, домашние матчи с «Зенитом» и «Локомотивом» и, конечно, дерби и возможность выйти в финал Кубка. Давайте жить этой идеей, давайте поддержим всех игроков и тренеров. Я понимаю работу СМИ, которые звонят с утра до вечера экспертам, но хочу обратиться к болельщикам: перепечатывать, обсуждать разный бред – нам это не поможет. Я чуть с ума не сошел на больничном, с утра до вечера натыкаясь на одни и те же вопросы по кругу.

Я, как капитан команды, прошу болельщиков сплотиться вокруг ребят. Всем тяжело, все переживают, но сейчас нам нужно немного общей энергии и поддержки. Давайте не будем сваливаться в эту яму обсуждений. С такой головой и состоянием ничего не исправить. Нам надо сделать все, чтобы достойно завершить сезон – матчи и шансы для этого еще есть. И потом уже сесть и посмотреть, на что наработали и как жить дальше.

Ваш Игорь!» – написал Акинфеев. 

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33867 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
logoИгорь Акинфеев
logoтравмы
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да Тороп уже скоро карьеру закончит...
Ответ ivaaa
Да Тороп уже скоро карьеру закончит...
И это Тороп прошёл буквально 2,9% от того что прошёл Акинфеев в чемпионате (615 матчей у Игоряна в РПЛ). ) И это я не беру в расчёт еврокубки и матчи за сборные, которые не факт что светят Торопу в его карьере.
Ответ Balt
И это Тороп прошёл буквально 2,9% от того что прошёл Акинфеев в чемпионате (615 матчей у Игоряна в РПЛ). ) И это я не беру в расчёт еврокубки и матчи за сборные, которые не факт что светят Торопу в его карьере.
Зато Помазуну много светило и светит, ушел в Спартак. Кстати наверное сыграет с нами.
Что ж, Капитану спокойного восстановления и лечения !
Очень хочется, чтобы перед завершением карьеры поднял чемпионский Кубок над головой.

А Славе просто удачи - верю, что справится отлично со своей задачей.
Ответ Кирилл
Что ж, Капитану спокойного восстановления и лечения ! Очень хочется, чтобы перед завершением карьеры поднял чемпионский Кубок над головой. А Славе просто удачи - верю, что справится отлично со своей задачей.
Комментарий скрыт
Ответ Greatest of all Time_1117143251
Комментарий скрыт
Тороп! Кто ж ещё?)
Вот что значит Дзюба на угловом коснулся рукой, сразу воспаление какое-то подхватил
Здоровья, капитан!
Ответ Влад Безруков
Вот что значит Дзюба на угловом коснулся рукой, сразу воспаление какое-то подхватил Здоровья, капитан!
Этот разного рода предметов касается своей рукой, мы знаем!
Ответ Влад Безруков
Вот что значит Дзюба на угловом коснулся рукой, сразу воспаление какое-то подхватил Здоровья, капитан!
Ту руку он уже давно, наверное, помыл.
Мало кто на это обращает внимание, но Тороп сыграл за ЦСКА в 22 года уже 50+ матчей, и это в эпоху Акинфеева.
Ответ Black Phoenix
Мало кто на это обращает внимание, но Тороп сыграл за ЦСКА в 22 года уже 50+ матчей, и это в эпоху Акинфеева.
Ну справедливости ради тут новый формат Кубка помогает. При старом формате второй вратарь играл обычно 1/16 и 1/8-это всего 2 матча за сезон, после чего присаживался плотно на лавку. В новом же кубке есть возможность сыграть 10+ матчей за сезон
Ответ Sasha-1992
Ну справедливости ради тут новый формат Кубка помогает. При старом формате второй вратарь играл обычно 1/16 и 1/8-это всего 2 матча за сезон, после чего присаживался плотно на лавку. В новом же кубке есть возможность сыграть 10+ матчей за сезон
Новый формат кубка и вправду помогает
Но за последние годы Акинфеев травмируется чаще, и Тороп за последние сезона два матчей 20 в чемпионата набрал
Может пока Игорь восстанавливается Тороп обретет уверенность. Никто не давит, играй спокойно
Ответ Roman
Может пока Игорь восстанавливается Тороп обретет уверенность. Никто не давит, играй спокойно
Он и так играет не хуже, а в выходах и перепасом с защитой в разы лучше, грубых ошибок меньше было у него, правда и сыграл меньше, хороший шанс для него.
Ответ Kimbo Slice
Он и так играет не хуже, а в выходах и перепасом с защитой в разы лучше, грубых ошибок меньше было у него, правда и сыграл меньше, хороший шанс для него.
да многовато ошибок у Торопа, зачем так уж восхвалять. да еще и "в разы лучше" , смешно же.
Игорь Владимирович, даже если это конец карьеры, спасибо Вам за всё, за Ваши игры в клубе и сборной, всегда был, остаюсь и буду оставаться Вашим поклонником. Спасибо за всё. Будем непременно ждать Вас, в любом статусе в клубе. ЦСКА всегда будет первым!
Здоровья капитану! Славке Торопу удачи!
здоровья, Капитан!
Здоровья и только здоровья!
Пока он играет, сколько воспоминаний!
p.s. Болельщик Спартака)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
