Хвича о прозвище «Кварадона»: «Очень горжусь им. Всегда приятно, когда тебя сравнивают с одним из величайших футболистов»

Хвича Кварацхелия: очень горжусь прозвищем «Кварадона».

Вингер «ПСЖ » Хвича Кварацхелия высказался о своем прозвище.

«Когда я играл в «Наполи », люди на улицах называли меня Кварадоной. Всегда приятно, когда тебя сравнивают с одним из лучших игроков в мире футбола. Марадона играл за «Наполи», и у каждой неаполитанской семьи есть его фотографии. Он действительно один из величайших футболистов всех времен. Я очень горжусь тем, что у меня такое прозвище.

Знаете, мне было нелегко, когда меня сравнивали с Марадоной , потому что каждый раз, когда ты выходишь на поле, ты должен показывать, что ты можешь оправдать это прозвище. Но да, я очень рад», – сказал Кварацхелия.