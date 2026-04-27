Хвича о прозвище «Кварадона»: «Очень горжусь им. Всегда приятно, когда тебя сравнивают с одним из величайших футболистов»
«Когда я играл в «Наполи», люди на улицах называли меня Кварадоной. Всегда приятно, когда тебя сравнивают с одним из лучших игроков в мире футбола. Марадона играл за «Наполи», и у каждой неаполитанской семьи есть его фотографии. Он действительно один из величайших футболистов всех времен. Я очень горжусь тем, что у меня такое прозвище.
Знаете, мне было нелегко, когда меня сравнивали с Марадоной, потому что каждый раз, когда ты выходишь на поле, ты должен показывать, что ты можешь оправдать это прозвище. Но да, я очень рад», – сказал Кварацхелия.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
