Александр Спивак: «Надо признать Семака лучшим тренером в истории «Зенита», если подытожить, что он выиграл и сколько матчей провел с командой»

Бывший футболист «Зенита» Александр Спивак оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера петербургского клуба.

У каждого тренера есть свои достижения, но если обобщить и подытожить, что Сергей выиграл и сколько матчей провел вместе с командой, то, конечно, да, надо признать его лучшим», – сказал Спивак.

Семак установил рекорд по числу матчей в качестве тренера «Зенита» в чемпионатах страны. Игра с «Ахматом» стала для него 238-й в РПЛ

Семак - лучший тренер в истории Газпрома. А для Зенита есть Садырин
Как Вы точно подметили!
Адвокаат посмеялся
Если по титулам - да, по вниманию к своей персоне - однозначно, по любви болельщиков - спорно, по качеству футбола - неоднозначно. Хотел бы сейчас увидеть Спивака на месте левого полузащитника, пусть и на один матч, но хотел бы)
По качеству футбол а абсолютно худший с огромным отрывом. До Семака в это бердыевское 💩 на удержание счёта Зенит никогда не играл. Никогда.
Лучший Павел Садырин
У Семака есть европейский трофей с Зенитом? Нет. А ЛЕ стоит десяток чемпионств Семака, если не больше. Так что считать его лучшим тренером неправильно. Состоятельность надо в ЛЧ/ЛЕ доказывать, а не на внутренней арене. Благо, за четыре года у Зенита Семака никаких результатов в Европе, один позор и кринж.
лучший - Адвокат
Дик всему голова
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
в фифе07 в рпл моде
столько серебра насыпал что лучший? в смысле медалей
Посмотрел бы, как он чемпионат СССР выиграл бы
После Кошице, спартачи Олегу Ивановичу тоже кричали, Романцев убирайся. Где теперь те спартачи?
Где? Тут кричат теперь : Олег Иваныч придэ, порядок наведэ!
Как и фанаты Аршавина , лет десять назад называвшие его после ЧЕ 2012 « шершавым чипсоедом «
