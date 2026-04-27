Александр Спивак: «Надо признать Семака лучшим тренером в истории «Зенита», если подытожить, что он выиграл и сколько матчей провел с командой»

Александр Спивак: Семак – лучший тренер в истории «Зенита».

Бывший футболист «Зенита » Александр Спивак оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера петербургского клуба.

У каждого тренера есть свои достижения, но если обобщить и подытожить, что Сергей выиграл и сколько матчей провел вместе с командой, то, конечно, да, надо признать его лучшим», – сказал Спивак.

Семак установил рекорд по числу матчей в качестве тренера «Зенита» в чемпионатах страны. Игра с «Ахматом» стала для него 238-й в РПЛ