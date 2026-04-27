Александр Спивак: «Надо признать Семака лучшим тренером в истории «Зенита», если подытожить, что он выиграл и сколько матчей провел с командой»
Бывший футболист «Зенита» Александр Спивак оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера петербургского клуба.
У каждого тренера есть свои достижения, но если обобщить и подытожить, что Сергей выиграл и сколько матчей провел вместе с командой, то, конечно, да, надо признать его лучшим», – сказал Спивак.
Семак установил рекорд по числу матчей в качестве тренера «Зенита» в чемпионатах страны. Игра с «Ахматом» стала для него 238-й в РПЛ
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33896 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
