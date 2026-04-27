«Интер» и его руководство не под следствием по делу арбитров, все фигуранты имеют отношение к судейству. Матчи этого сезона не рассматриваются
Ранее стало известно, что прокуратура обвинила главу судейского корпуса Серии А в неправомерных действиях, спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру». На фоне предъявленных обвинений Рокки временно отказался от полномочий.
Как сообщают AGI, ANSA и другие итальянские источники, все подозреваемые по делу связаны с судейством – ни «Интер», ни кто-либо из руководства «нерадзурри» не находятся под следствием. Расследование касается нескольких матчей, ни один из которых не был сыгран в нынешнем сезоне.
Помимо Рокки и подавшего в отставку супервизора ВАР Андреа Джервасони, под следствием также находятся ассистенты ВАР, в том числе Даниэле Патерне, Родольфо Ди Вуоло и Луиджи Наска. Имена некоторых ВАР-ассистентов, фигурирующих в деле, остаются нераскрытыми. Кроме того, по-прежнему неизвестно, кто был причастен к подбору угодных «Интеру» арбитров.
А по факту, никого из Интера не подозревают и это чисто судейское дело. Не удивлюсь, если дело окажется завязано на букмекерах, но спортивным сайтам невыгодно выставлять букмекеров в невыгодном свете, так как букмекеры спонсируют все спортивные сайты, поэтому про них "забыли" упомянуть.
Но зато Интер грязью облили