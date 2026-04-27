  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Интер» и его руководство не под следствием по делу арбитров, все фигуранты имеют отношение к судейству. Матчи этого сезона не рассматриваются
52

«Интер» и его руководство не находятся под следствием в рамках дела судей.

«Интер» и его руководство не находятся под следствием в рамках дела Джанлуки Рокки.

Ранее стало известно, что прокуратура обвинила главу судейского корпуса Серии А в неправомерных действиях, спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру». На фоне предъявленных обвинений Рокки временно отказался от полномочий.

Как сообщают AGI, ANSA и другие итальянские источники, все подозреваемые по делу связаны с судейством – ни «Интер», ни кто-либо из руководства «нерадзурри» не находятся под следствием. Расследование касается нескольких матчей, ни один из которых не был сыгран в нынешнем сезоне.

Помимо Рокки и подавшего в отставку супервизора ВАР Андреа Джервасони, под следствием также находятся ассистенты ВАР, в том числе Даниэле Патерне, Родольфо Ди Вуоло и Луиджи Наска. Имена некоторых ВАР-ассистентов, фигурирующих в деле, остаются нераскрытыми. Кроме того, по-прежнему неизвестно, кто был причастен к подбору угодных «Интеру» арбитров.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33864 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: AGI
logoсерия А Италия
logoсудьи
logoИнтер
Андреа Джервасони
Джанлука Рокки
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мам, честно я не организовывал договорные матчи, это судьи организовывали, а я просто рядом стоял!
Ответ ser91337
Эпизод из жизни Лапорты
Опять Принтерок отскочит.
В смысле не под следствием? Это что, теперь жопоголовым людям со Спортса нужно переобуваться? Подло, конечно, очень подло...
ну то есть, какие-то итальянские журналисты похоже вплели в новость о судейском деле Интер, чтобы было побольше кликов, так как среди эпизодов есть матчи Интера, и в итоге это превратилось в статью на спортсе о том, что Интер сошлют в серию Б.
А по факту, никого из Интера не подозревают и это чисто судейское дело. Не удивлюсь, если дело окажется завязано на букмекерах, но спортивным сайтам невыгодно выставлять букмекеров в невыгодном свете, так как букмекеры спонсируют все спортивные сайты, поэтому про них "забыли" упомянуть.
Но зато Интер грязью облили
Ответ KreakeroK
Именно так дело и обстоит. Всё прекрасно описал.
Вот был бы на их месте Ювентус, то уже бы давно всех отстранили бы от футбола лет на 10, клуб сослали в Серию С, и отняли бы 100 очков с этого сезона 😅
Ответ liop
Так это ж Ювентус
Готовимся праздновать Скудетто на зло мердагоббам 🥳
Пока жив старый мафиоз Моджи (у которого много связей) - подобные мутные обвинения, высосанные из пальца будут ещё кошмарить кальчо. Никак не уймется старикашка, обиженный за то, что его наказали по полной и тут решил в аккурат, когда Интер должен праздновать скудетто (заслуженный) и играть финал кубка - выпустили мутные обвинения в сторону Рокки.
Ответ Romano de Roma
Дай бог здоровья дону Лучано!
Ответ Romano de Roma
Ох этот Моджи, опять в штаны Интеру насрал
Безработное гоббье и ббшники тут как тут! Судейская выгода может быть какая угодно, учитывая что в данных матчах Интер засудили, можно тупо поставить на вкусный кэф соперников миланцев и всё. Но тут думать надо, а это не про братьев ББульони. Сами поверили в свои сказки, сами расстроились, бывает, впереди тяжёлая жизнь без мозгов!
Да как так-то? Весь день на главной статья висела, что в серию Б отправят... а оно вон как.
Ответ Vlados 86
А местные сектанты сказочники уже со слюнями на жирных губах принялись смаковать псевдо "новость". Клоунада в действии 🤡🤡🤡
Ответ Vlados 86
А в итоге отправят в серию Б наш Юве...
Что-то с потолка придуманное, реально чтоли Договоринтус снова обиделся на скудетто Интера и решил подговнить?
Ответ Joey Ramone
Я третьего дня новость читал, что это вообще подгоревший болельщик Вероны, который работает юристом, накатал жалобу после поражения любимой команды.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
