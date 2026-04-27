  • «Слово «если» – это неуверенность, сомнение, оно в моем словаре отсутствует. И слова «проблема» нет». Черчесов на вопрос о том, чего бы он добился, если бы вернулся в сборную
64

«Слово «если» – это неуверенность, сомнение, оно в моем словаре отсутствует. И слова «проблема» нет». Черчесов на вопрос о том, чего бы он добился, если бы вернулся в сборную

Черчесов о сборной России: как нажимать на курок, если нет цели?.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, чего бы он добился, если бы вернулся в сборную России. 

– Если вы вернетесь в сборную России… Каких результатов бы добились?

– Слово «если» в моем словаре отсутствует. Слово «если» – это неуверенность, сомнение. И слова «проблема» нет.

С чем сравнивать? Если будем играть снова на чемпионате мире, можно сравнивать. Сейчас товарищеские матчи, они должны быть. Мы должны понимать, в каком мы состоянии. Хорошо, что федерация находит возможности. Не знаю, что бы я делал в такой ситуации, когда нет цели. Как нажимать на курок, если нет цели?

Желаю сборной, чтобы она все делала правильно, а когда все откроется, мы были бы готовы, – сказал Черчесов.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33895 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
64 комментария
Слушайте. Я вот подумал. Может, Саламыч просто тупой? Поэтому так много слов нет в его словаре? 🤔 Он к каждому понятию запомнил по одному определению, а синонимы он в гробу видал. Потому он и несколько языков знает, по полтысячи слов в каждом запомнил - и хватит 🤷🏻‍♂️
Ответ Jauhojarvinousiainen
Слушайте. Я вот подумал. Может, Саламыч просто тупой? Поэтому так много слов нет в его словаре? 🤔 Он к каждому понятию запомнил по одному определению, а синонимы он в гробу видал. Потому он и несколько языков знает, по полтысячи слов в каждом запомнил - и хватит 🤷🏻‍♂️
Что значит может?
Ответ kiper88
Что значит может?
тем более что слово "может" отсутствует в его словаре
""если" в моём словаре отсутствует........"
И далее сам же говорит: "Если будем играть на чемпионате мира....."

Ну ёлки-палки, Стас!
Ответ Aлeксaндp Мocтoвoй
""если" в моём словаре отсутствует........" И далее сам же говорит: "Если будем играть на чемпионате мира....." Ну ёлки-палки, Стас!
Сослагательные наклонения преследовали его, но он был быстрее и сам их догонял
Ответ der_kopf
Сослагательные наклонения преследовали его, но он был быстрее и сам их догонял
"Сослагательные наклонения...".
"Неприличными словами не выражаться!"
Черчесов: «слово Ждать и слово Всюду - их не помню, и забуду»
Ответ Tollie
Черчесов: «слово Ждать и слово Всюду - их не помню, и забуду»
Жизнь, какая ж ты акула, ты ж беззубая
Ответ Tollie
Черчесов: «слово Ждать и слово Всюду - их не помню, и забуду»
А мне не нужно слово "если"...
Кто о чем, а усатый о словаре
Ответ Алексей 163 RUS
Кто о чем, а усатый о словаре
Я вас, во первых, приветствую, а во-вторых, не усатый, а мохнорылый)
Ответ felipe89
Я вас, во первых, приветствую, а во-вторых, не усатый, а мохнорылый)
Небритый в нижней половине лица, но без бороды
Станислав Саламыч, не товарищеские матчи, а контрольные! забыл уже?
Ответ Ragnvald U.
Станислав Саламыч, не товарищеские матчи, а контрольные! забыл уже?
Не контрольные, а тестовые)
Мало кто знает, но Черчесов мог полететь в составе экипажа на одном из шатлов серии Апполон .
Но ему в последний момент отказали в НАСА , когда он на одном из тренировочных прогонов связи отказался произносить " Хьюстон, у нас проблемы"
И слова «тренер» нет, только «командир»!
… пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл. В этом наша стратегия…
Фильм «ДМБ»
Пора бы уже выпустить Словарь Черчесова. В твердой обложке, украшенной тирольскими пейзажами. Можно на венгерском или польском языках.
"Слово «если» в моем словаре отсутствует."
"ЕСЛИ будем играть снова на чемпионате мире, можно сравнивать."
Ответ Никому_никабельный
"Слово «если» в моем словаре отсутствует." "ЕСЛИ будем играть снова на чемпионате мире, можно сравнивать."
Nado bılo skazat KOQDA))
