«Слово «если» – это неуверенность, сомнение, оно в моем словаре отсутствует. И слова «проблема» нет». Черчесов на вопрос о том, чего бы он добился, если бы вернулся в сборную
Черчесов о сборной России: как нажимать на курок, если нет цели?.
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, чего бы он добился, если бы вернулся в сборную России.
– Если вы вернетесь в сборную России… Каких результатов бы добились?
– Слово «если» в моем словаре отсутствует. Слово «если» – это неуверенность, сомнение. И слова «проблема» нет.
С чем сравнивать? Если будем играть снова на чемпионате мире, можно сравнивать. Сейчас товарищеские матчи, они должны быть. Мы должны понимать, в каком мы состоянии. Хорошо, что федерация находит возможности. Не знаю, что бы я делал в такой ситуации, когда нет цели. Как нажимать на курок, если нет цели?
Желаю сборной, чтобы она все делала правильно, а когда все откроется, мы были бы готовы, – сказал Черчесов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
И далее сам же говорит: "Если будем играть на чемпионате мира....."
Ну ёлки-палки, Стас!
"Неприличными словами не выражаться!"
Но ему в последний момент отказали в НАСА , когда он на одном из тренировочных прогонов связи отказался произносить " Хьюстон, у нас проблемы"
Фильм «ДМБ»
"ЕСЛИ будем играть снова на чемпионате мире, можно сравнивать."