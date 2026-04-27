«Слово «если» – это неуверенность, сомнение, оно в моем словаре отсутствует. И слова «проблема» нет». Черчесов на вопрос о том, чего бы он добился, если бы вернулся в сборную

Черчесов о сборной России: как нажимать на курок, если нет цели?.

Главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, чего бы он добился, если бы вернулся в сборную России.

– Если вы вернетесь в сборную России… Каких результатов бы добились?

– Слово «если» в моем словаре отсутствует. Слово «если» – это неуверенность, сомнение. И слова «проблема» нет.

С чем сравнивать? Если будем играть снова на чемпионате мире, можно сравнивать. Сейчас товарищеские матчи, они должны быть. Мы должны понимать, в каком мы состоянии. Хорошо, что федерация находит возможности. Не знаю, что бы я делал в такой ситуации, когда нет цели. Как нажимать на курок, если нет цели?

Желаю сборной, чтобы она все делала правильно, а когда все откроется, мы были бы готовы, – сказал Черчесов.