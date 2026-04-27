Олич об ужесточении лимита: «Это правильно. Уровень легионеров в РПЛ сильно упал – клубы делали трансферы ради трансферов. Лучше давать шанс молодым россиянам»
Олич: уровень легионеров в РПЛ сильно упал, лучше давать шанс молодым россиянам.
Бывший футболист и тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.
– В РПЛ ужесточили лимит на легионеров. Новая схема со следующего сезона – «12+7». Правильное решение?
– Да, это правильно. Это пойдет на пользу российскому футболу и молодым российским игрокам. В последнее время было видно, что клубы РПЛ приглашали слабых легионеров, которые не делали разницу. Уровень легионеров в РПЛ сильно упал – клубы делали трансферы ради трансферов, качества у этих игроков не было.
Поэтому лучше, чтобы давали шанс молодым россиянам – так они раньше начнут играть на высоком уровне и смогут прогрессировать, – сказал Олич.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Вот просто в точку! Но конечно не только поэтому, а ещё чтобы покормить агентов и т.п.