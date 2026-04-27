  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
31

Олич об ужесточении лимита: «Это правильно. Уровень легионеров в РПЛ сильно упал – клубы делали трансферы ради трансферов. Лучше давать шанс молодым россиянам»

Бывший футболист и тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

– В РПЛ ужесточили лимит на легионеров. Новая схема со следующего сезона – «12+7». Правильное решение?

– Да, это правильно. Это пойдет на пользу российскому футболу и молодым российским игрокам. В последнее время было видно, что клубы РПЛ приглашали слабых легионеров, которые не делали разницу. Уровень легионеров в РПЛ сильно упал – клубы делали трансферы ради трансферов, качества у этих игроков не было.

Поэтому лучше, чтобы давали шанс молодым россиянам – так они раньше начнут играть на высоком уровне и смогут прогрессировать, – сказал Олич. 

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33894 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoИвица Олич
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А какой уровень лимитчиков тогда если они слабым легионерам проигрывают?
Гонду с 1 голом, а у Угальде 4 просто выгрызли место в составе.. Их ставят, потому-что купили за хорошие деньги. Если бы не они, то наши пацаны с такой же статой играли бы.
Мусаев играл и играет, и что, сильно помогает развитию его?)
Олич сейчас порвал шаблоны многих местных комментаторов
Ой, как же так, наверное очередной лимитчик-бюджетник вещает? Ну или сейчас местные эксперты просто скажут, что Олич всегда был глупеньким, или что-то ещё в таком роде.
Если человек топит за протекционизм в каком бы то ни было виде - да, это явно не прибавляет ему ума.
Имеете полное право на такое мнение. Но тогда и у других людей есть полное право невысоко оценивать ваши собственные умственные способности.
"клубы делали трансферы ради трансферов"
Вот просто в точку! Но конечно не только поэтому, а ещё чтобы покормить агентов и т.п.
Умный,трезвый взгляд на наш футбол. Давно нужно было вводить лимит. Не более 4х легов,это самое то.
Пять нормально, но без лавочников, просто пять в заявке
На 100,нет на 200% согласен. А без этого добьём на глушняк наш футбол.Молодых нужно наигрывать,тем более еврокубков лет 5 ещё не видать
Клубы делали трансферы не ради трансферов, а чтобы кто-то заработал на этих трансферах..
Ну вот. Даже иностранцы это понимают. И только наши бухтят и возмущаются...
Астрологи объявили неделю вырванных из контекста фраз из интервью Ивицы Олича. Число хейтеров ЦСКА в комментах увеличилось вдвое
Хм, а зачем легионеры в условиях бана? Отчего бы не потратить эти средства на развитие академий и ДЮСШ?
лимит - это плохо, но и брать Руисов, Ди Лусиано, Верде, Риванди и тд.. это вообще хуже некуда, вот вместо них свои несколько выходов на поле реально могли получать парни с молодежной команды, которые и результаты достойные показывают. Вообще иностранцев надо брать тех, на кого рассчитывают здесь и сейчас в основе, чтобы делать результат, а не Руис и пр., да может быть неудачной покупка как с Алеррандро, но там хотя бы смысл был, игрок был лучшим бомбардиром чемпионата, расчитывали что и тут даст результат - не вышло, а брать странных типов, которые может быть со временем проявят себя, это очень странно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
