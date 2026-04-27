  • Мажич о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»: «Рука Умярова была не в естественном положении. Он ничего не сделал, чтобы ее убрать»
177

Мажич о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»: «Рука Умярова была не в естественном положении. Он ничего не сделал, чтобы ее убрать»

Мажич о пенальти «Спартака» с «Краснодаром»: рука Умярова была отставлена.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение арбитра назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» (1:2).

На 42-й минуте матча 26-го тура Мир РПЛ мяч попал в руку Наилю Умярову в штрафной «Спартака». Главный арбитр встречи Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян.

«Сначала между Умяровым и Кордобой было единоборство. Умяров трогал Кордобу за майку, но и был толчок от колумбийца.

Затем Умяров ушел от этого единоборства, стоял на двух ногах, но его рука была не в естественном положении, он ничего не попытался сделать, рука была отставлена, находилась высоко, увеличивала площадь тела. Он ничего не сделал, чтобы убрать руку. Это пенальти», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

177 комментариев
Ждем про Оласу, как он старался убрать руку, но не получилось!
Ответ Хейтер всех Доннарум
Ждем про Оласу, как он старался убрать руку, но не получилось!
А про Оласу же он уже вроде все сказал: пеналя не было.
Ответ OldFisben
А про Оласу же он уже вроде все сказал: пеналя не было.
Ага, да, посмотрел отрывок)) Все понятненько
А ну то есть Оласа с близкого расстояния не имел возможность убрать руку, а Умяров мог, получается, а его еще и Кордоба подтолкнул. Я не удивлен вообще
Ответ Тралл из Питера
А ну то есть Оласа с близкого расстояния не имел возможность убрать руку, а Умяров мог, получается, а его еще и Кордоба подтолкнул. Я не удивлен вообще
Ответ Тралл из Питера
А ну то есть Оласа с близкого расстояния не имел возможность убрать руку, а Умяров мог, получается, а его еще и Кордоба подтолкнул. Я не удивлен вообще
Если бы кордоба не толкнул Умярова - мяч в руку бы не попал.
Фол в атаке - во всём мире это нарушение, для краснодара - это позволительно.
Жесть просто
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Если бы кордоба не толкнул Умярова - мяч в руку бы не попал. Фол в атаке - во всём мире это нарушение, для краснодара - это позволительно. Жесть просто
Ну так Краснодар 2 тура подряд показывает,что Кордобе можно спокойно расталкивать соперников в штрафной без фола,но когда его тронут это будет пенальти
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Если бы кордоба не толкнул Умярова - мяч в руку бы не попал. Фол в атаке - во всём мире это нарушение, для краснодара - это позволительно. Жесть просто
Там ещё на Джику руку положили, так бы он мяч отбил
Мажич людей за идиотов держит? Кордоба оттолкнул Умярова - тот машинально вскинул руки и мяч попал в район рукава. думаю, последнее, что в целом мог бы в теории даже обдумать Умяров - что он в целом может "сделать, чтобы её убрать", потому что эпизод длился доли секунды. или Мажич считает, что вся жизнь со скоростью замедленного просмотра протекает?
Ответ Joss Stone
Мажич людей за идиотов держит? Кордоба оттолкнул Умярова - тот машинально вскинул руки и мяч попал в район рукава. думаю, последнее, что в целом мог бы в теории даже обдумать Умяров - что он в целом может "сделать, чтобы её убрать", потому что эпизод длился доли секунды. или Мажич считает, что вся жизнь со скоростью замедленного просмотра протекает?
Главный и неоспоримый аргумент,как вы и многие тут отмечали,того,что пенальти не было-это толчок Умярова Кордобой. Оттого и рука Наиля взлетела вверх и убрать ее было невозможно ввиду неожиданности толчка. Но гражданин Мажич и прочие горе-судейки,включая комментаторов Матча,а также прочие холуи,упорно игнорируют этот очевидный момент с толчком.
Ответ Joss Stone
Мажич людей за идиотов держит? Кордоба оттолкнул Умярова - тот машинально вскинул руки и мяч попал в район рукава. думаю, последнее, что в целом мог бы в теории даже обдумать Умяров - что он в целом может "сделать, чтобы её убрать", потому что эпизод длился доли секунды. или Мажич считает, что вся жизнь со скоростью замедленного просмотра протекает?
Эбонату Мажичу пытались объяснить как на самом деле было, а не в его выдуманном мире?
я один не видел никакой борьбы со стороны Умярова, а только лишь толчок Кордобы? этот цыган натурально натягивает свои формулировки на реальность, пытаясь одновременно отмазать Чистякова и за этот эпизод и за тот, который был с Балтикой. настоящий мошенник, словесный эквилибрист и плут, достойный не только увольнения, но и пары хороших плюх по наглой цыганской морде.
Я даже не знаю,что написать,Мажичу пора на родину
Главный судейский клоун. Поэтому у нас и судейство цирк. А, что там этот комедиант вещал про аналогичную руку Краснодара?
Ответ Konstantin Zorin
Главный судейский клоун. Поэтому у нас и судейство цирк. А, что там этот комедиант вещал про аналогичную руку Краснодара?
Говорил, что не пенальти, потому что Оласа в борьбе
Это смех. Там после борьбы Умяров мяч из виду потерял и убрать руку(даже не руку , а плечо) от падающего сверху мяча возможности не имел - вокруг была борьба и другие игроки.
Вместо Мажича могли бы назначить говорящего попугая. Ничего бы не поменялось.
Нужен ли российскому футболу такой глава судей?
Ответ ОЛЛС1911
Вместо Мажича могли бы назначить говорящего попугая. Ничего бы не поменялось. Нужен ли российскому футболу такой глава судей?
Нельзя. Ведь попугай врать не будет. В отличии от Мажича.
Ответ Катя СПб
Нельзя. Ведь попугай врать не будет. В отличии от Мажича.
нужен попугай однозначно, хоть правду узнаем...)
Мне кажется, что если кб и сбг, и примкнувшие к ним кс говорят про судейство одно и тоже, то так оно и есть. Редчайший случай единения ))
Ответ Катя СПб
Мне кажется, что если кб и сбг, и примкнувшие к ним кс говорят про судейство одно и тоже, то так оно и есть. Редчайший случай единения ))
Так потому что в этом чемпионате уже сверх очевидно, какую команду коллективно тащат к титулу. И это не ваши юбиляры.
Ответ Катя СПб
Мне кажется, что если кб и сбг, и примкнувшие к ним кс говорят про судейство одно и тоже, то так оно и есть. Редчайший случай единения ))
Лол, просто первых краснодар уничтожает на поле, а у вторых отменяет юбилеи
Вот они и говорят одно и то же
