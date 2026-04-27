Мажич о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»: «Рука Умярова была не в естественном положении. Он ничего не сделал, чтобы ее убрать»

Мажич о пенальти «Спартака» с «Краснодаром»: рука Умярова была отставлена.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение арбитра назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром » (1:2).

На 42-й минуте матча 26-го тура Мир РПЛ мяч попал в руку Наилю Умярову в штрафной «Спартака ». Главный арбитр встречи Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян.

«Сначала между Умяровым и Кордобой было единоборство. Умяров трогал Кордобу за майку, но и был толчок от колумбийца.

Затем Умяров ушел от этого единоборства, стоял на двух ногах, но его рука была не в естественном положении, он ничего не попытался сделать, рука была отставлена, находилась высоко, увеличивала площадь тела. Он ничего не сделал, чтобы убрать руку. Это пенальти», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».